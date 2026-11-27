Після дощу, автомийки або різкого похолодання на внутрішній поверхні автомобільних фар може з'явитися білий "туман". У переважній кількості випадків він зникає сам, однак якщо всередині збираються краплі або "стоїть" вода, то проблему ігнорувати все ж не варто.

Styler пояснить, чому запотівають фари і в яких випадках проблеми можна позбутися самостійно.

Чому фари запотівають зсередини

Основна проблема полягає в тому, що сучасні фари не є повністю герметичними: у них передбачені вентиляційні канали або клапани, які вирівнюють тиск. Через них повітря потрапляє всередину та виходить назовні.

Коли ж вологе повітря контактує з холодною поверхнею фари, утворюється конденсат. Переважно це трапляється:

після дощу, снігу або миття автомобіля;

під час різкого перепаду температур;

після нічної стоянки на холоді;

за частих коротких поїздок у вологу погоду.

Як пояснює виробник автомобільної оптики HELLA, легкий туман зазвичай зникає після поїздки, коли фара нагрівається і волога поступово випаровується.

Як самостійно прибрати конденсат із фар

Якщо всередині лише легкий "туман" без великих крапель і калюж, спробуйте такі способи.

Проїдьтеся з увімкненим світлом.

Під час роботи фари нагріваються, а вентиляційна система допомагає виводити вологу. У технічному бюлетені Volkswagen зазначено, що за звичайного конденсату поверхня має очиститися приблизно після 30 хвилин роботи світла. Час може залежати від конструкції фари та погоди.

Перевірте задню кришку фари.

Якщо після заміни лампочки або іншого обслуговування фара почала регулярно запотівати, огляньте задню кришку. Вона має бути встановлена рівно та щільно закрита. Переконайтеся, що гумовий ущільнювач не перекошений, не порваний і не випав із посадкового місця.

Огляньте вентиляційні отвори.

Знайдіть вентиляційні канали або гумові трубки на корпусі фари. Перевірте, чи не забиті вони брудом, листям або комахами. На автомобільному форумі Car Talk водіям також радять перевіряти гумову вентиляційну трубку: всередині може накопичуватися сміття, яке перешкоджає циркуляції повітря.

Що дуже важливо - не варто власноруч проколювати клапани, розширювати отвори чи знімати мембрани.

Якщо виробник дозволяє - зніміть задню пилозахисну кришку для просушування.

У деяких моделях передбачена така процедура: кришку знімають, автомобіль залишають у добре провітрюваному місці, а світло вмикають на час, зазначений у сервісній інструкції. Наприклад, у бюлетені Kia для окремих моделей рекомендується просушування протягом 30 хвилин із працюючим двигуном та увімкненими фарами. Після цього кришку потрібно обов'язково повернути на місце.

Не застосовуйте цей спосіб навмання: якщо конструкція фари не передбачає такого обслуговування, краще обмежитися перевіркою зовнішніх елементів.

Коли конденсат у фарі - ознака несправності

Є кілька сигналів, що волога потрапляє всередину через пошкодження:

на склі з'являються великі краплі, які не зникають;

на дні корпусу збирається вода;

фара запотіває знову після кожної мийки або дощу;

конденсат не зникає навіть після тривалої роботи світла;

усередині помітні сліди корозії або перестає працювати лампа.

У такому разі потрібно перевірити корпус на тріщини, стики між склом і корпусом, задню кришку, ущільнювачі та вентиляцію. Саме ці місця HELLA рекомендує оглядати під час діагностики фар із надмірною кількістю вологи.

Якщо всередині стоїть вода, краще звернутися на СТО: може знадобитися герметизація або заміна пошкодженого елемента.

Чого точно не варто робити

Не грійте фару будівельним феном. Так ви можете пошкодити пластик, ущільнювачі та внутрішні елементи.

Не заливайте всередину силікон або герметик навмання. Спершу потрібно знайти місце проникнення води, а не просто закрити всі стики.

Не свердліть додаткові отвори. Це може порушити захист оптики від пилу та води.

Не залишайте фару відкритою після просушування. Через незакриту кришку всередину потраплятимуть пил і волога.

На завершення підкреслимо: якщо ви помітили у фарі легкий "туман" - ця проблема не є критичною. Проте, якщо всередині з'явилася вода або конденсат постійно повертається, важливо усунути причину, а не лише просто тимчасово просушити оптику.