Іноді хочеться просто запустити гру після важкого дня, а не вивчати десятки комбінацій кнопок чи вкотре намагатися пройти одну й ту саму місію. На щастя, є чимало проєктів, у яких розробники подбали про комфорт гравця, не пожертвувавши при цьому цікавим сюжетом.

GRIS (2018)

GRIS - одна з тих ігор, у яких періодично хочеться зупинитися просто для того, щоб роздивитися картинку. Ви подорожуєте світом разом із дівчиною, яка переживає важкий період життя. Спочатку все навколо майже безбарвне, але з проходженням поступово з'являються нові кольори, змінюються пейзажі та відкриваються здібності героїні.

Мальовка гри (скриншот)

Найприємніше те, що тут неможливо загинути. Не вдалося застрибнути на платформу з першого разу - нічого страшного, можна спробувати ще. Гра знайомить із новими механіками без нав'язливих інструкцій, а саме оточення підказує, як ними скористатися. Подекуди над головоломками доведеться подумати, але GRIS не змушує нікуди поспішати.

Life is Strange (2015)

На перший погляд, це звичайна історія про студентське життя, дружбу та повернення до рідного містечка. Однак усе змінюється, коли головна героїня Макс Колфілд відкриває в собі здатність перемотувати час. І ось замість того, щоб просто ходити на заняття з фотографії, ви вже намагаєтеся розплутати таємниці цілого міста.

Початок гри (скриншот)

Life is Strange дуже комфортна в плані керування. Підходите до предмета - гра показує, що з ним можна зробити. Починаєте розмову - отримуєте кілька варіантів відповіді. Особливо цікаво експериментувати з перемотуванням часу: можна обрати репліку, подивитися на реакцію персонажа, а потім повернутися назад і сказати щось зовсім інше. Найскладнішим тут нерідко виявляється не проходження, а сам вибір.

The Stanley Parable (2013)

Якщо шукати гру, яка буквально веде гравця за руку, то The Stanley Parable - чи не найкращий приклад. Ви граєте за звичайного офісного працівника, який одного дня залишається на роботі сам. Куди йти та що робити, підказує оповідач, голос якого супроводжує вас протягом усієї гри.

Один з розвитків сюжету (скриншот)

Але найбільше задоволення починається тоді, коли ви перестаєте його слухатися. Оповідач каже зайти у ліві двері, а ви обираєте праві - й отримуєте зовсім інший розвиток подій. Тут цікаво перевіряти, наскільки далеко розробники передбачили вашу цікавість. Немає потреби шукати правильний спосіб проходження, адже навіть рішення, які здаються неправильними, можуть привести до нової кінцівки.

Firewatch (2016)

У Firewatch ви залишаєте звичне життя позаду та вирушаєте працювати спостерігачем за лісовими пожежами у Вайомінгу. Навколо - гори, ліси, стежки та майже жодної людини. Єдина постійна співрозмовниця - Делайла, голос якої ви чуєте через рацію. Спочатку здається, що попереду кілька годин спокійних прогулянок, але історія поступово набирає зовсім інших обертів.

Краєвиди гри (скриншот)

Більшість проходження складається з прогулянок, розмов та дослідження цікавих знахідок. Не потрібно збирати ресурси, покращувати спорядження чи вивчати складні механіки. Делайла повідомляє, що потрібно зробити, а карта й компас допомагають дістатися необхідної точки. Щоправда, іноді можна трохи заблукати серед лісових стежок, але це навіть додає грі атмосфери.

South of Midnight (2025)

Якщо хочеться чогось динамічнішого, але без виснажливого проходження, варто звернути увагу на South of Midnight. Головна героїня Гейзел вирушає на пошуки матері після руйнівного урагану та знайомиться з істотами з легенд американського Півдня. Окремої уваги заслуговує візуальний стиль: часом здається, що ви керуєте персонажем справжнього лялькового мультфільму.

Техніка гри (скриншот)

На відміну від інших ігор добірки, тут є бої, стрибки між платформами та зустрічі з босами. Проте найцікавіше ховається в налаштуваннях. Розробники дозволяють пропускати бої, босів та епізоди переслідування. Тож якщо якийсь момент починає дратувати більше, ніж приносити задоволення, можна просто продовжити історію. І це чудова можливість познайомитися з пригодницьким жанром, навіть якщо раніше подібні ігри здавалися надто складними.