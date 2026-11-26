Верес завдяки тривалому цвітінню прикрашає балкони, тераси та клумби навіть наприкінці осені. Хоча ця рослина досить морозостійка, пересихання ґрунту, застій води та недостатній захист коренів від холодів можуть завадити їй перезимувати.

Як правильно підготувати верес до зими та яких помилок у догляді уникати, розповідає Styler.

Чи боїться верес морозів

Верес звичайний (Calluna vulgaris) - вічнозелений багаторічний кущ, який залежно від сорту цвіте з літа до пізньої осені.

За класифікацією RHS , рослина належить до категорії морозостійкості H7, тобто здатна витримувати температури нижче -20 градусів за сприятливих умов вирощування у відкритому ґрунті. Однак перед зимівлею варто перевірити назву рослини на етикетці. У садових магазинах також продають зовні схожу на верес еріку витончену (Erica gracilis), яка значно чутливіша до морозів.

Як пояснюють фахівці садівничого центру Pflanzen-Kölle , для зимівлі еріки витонченої необхідне світле прохолодне приміщення, захищене від морозів.

Як підготувати верес у горщику до зими

Навіть морозостійкий верес у контейнері більш вразливий до холодів, ніж кущ у відкритому ґрунті. Земляна грудка в горщику промерзає швидше, а корені мають менше природного захисту.

Щоб рослина успішно перезимувала, варто:

переставити горщик у світле місце, захищене від сильного вітру;

обгорнути стінки контейнера мішковиною або садовим агроволокном;

підняти горщик над підлогою балкона за допомогою спеціальних підставок або цеглин;

перевірити, чи не заблоковані дренажні отвори;

прибрати піддон, якщо в ньому накопичується вода.

Як зазначають фахівці Ботанічного саду Кембриджського університету , утеплення контейнерів та забезпечення відтоку зайвої води допомагають захистити рослини від несприятливих зимових умов, а керамічні горщики - від розтріскування.

Якщо верес росте в невеликому контейнері, а прогноз обіцяє тривалі сильні морози, його можна перенести на світлу неопалювану веранду або засклений балкон, де температура залишається вище нуля. Ставити рослину біля батареї не потрібно.

Чи потрібно вкривати верес у саду

Дорослі кущі, які добре вкоренилися у відкритому ґрунті, зазвичай не потребують спеціального зимового укриття. Більше уваги варто приділити рослинам, які зимуватимуть уперше.

За рекомендаціями садівничого ресурсу Florea Garden , восени ґрунт навколо вересу можна замульчувати перепрілою хвойною корою, подрібненими ялиновими гілочками або опалою хвоєю. Такий шар допоможе захистити поверхневу кореневу систему від температурних коливань та зменшити втрату вологи.

Розподіляйте мульчу навколо рослини, залишаючи основу пагонів відкритою.

Як поливати верес взимку

З похолоданням потреба рослини у воді зменшується. Однак верес залишається вічнозеленим кущем, тому повне пересихання ґрунту може йому нашкодити.

Особливо уважно потрібно стежити за молодими насадженнями та рослинами в горщиках, які стоять під навісом і не отримують достатньо природної вологи від опадів.

Фахівці Ask Extension рекомендують перевіряти вологість ґрунту під час тривалих зимових відлиг, особливо якщо найближчим часом очікуються сильні морози.

Якщо земля підсохла та не замерзла, рослину можна полити. Водночас не допускайте перезволоження ґрунту, оскільки верес погано переносить застій води біля коренів.

Для поливу за можливості використовуйте дощову воду. Як пояснює садівничий ресурс Plantura , вересу підходить вода з низьким вмістом вапна.

Чи можна обрізувати верес наприкінці осені

Якщо суцвіття вересу вже втратили яскравість і почали засихати, не поспішайте їх зрізати.

Фахівці профільної садівничої організації The Heather Society радять відкладати обрізування вересу, який цвіте до листопада, до ранньої весни. Це допоможе уникнути пошкодження свіжообрізаних пагонів морозом.

Винятком є окремі сорти з декоративним весняним приростом, зокрема Spring Torch та Spring Cream, для яких рекомендують осіннє обрізування.

Навесні достатньо видалити торішні відцвілі суцвіття. Не зрізайте пагони до старих здерев'янілих частин, оскільки верес погано відновлюється після надто глибокого обрізування.

Чи потрібно підживлювати верес перед зимою

Верес пристосований до зростання на відносно бідних кислих ґрунтах, тому не потребує інтенсивного підживлення.

Садівниче видання BBC Gardeners' World рекомендує за потреби вносити добрива для кислотолюбних рослин наприкінці березня або на початку квітня. Тож із підживленням краще зачекати до весни.

Важливо також враховувати, що верес чутливий до надлишку азотних добрив та потребує кислого ґрунту. Саме тому не варто використовувати для його підживлення деревний попіл або вапно, які знижують кислотність ґрунту.