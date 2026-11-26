Український дизайнер Андре Тан поділився списком із п'яти речей, які втратили актуальність у сезоні 2026-2027. Модельєр пояснив, на що варто звернути увагу під час вибору зимового гардероба.

Styler із посиланням на відео в Instagram розповідає, чим їх краще замінити, щоб образи мали стильний і сучасний вигляд.

Антитренди зими 2027

Дизайнер наголосив, що модні тенденції змінюються, тому деякі речі, які ще недавно мали популярність, поступово втрачають актуальність. Цієї зими він радить звернути увагу не лише на фасони, а й на деталі, які можуть зробити образ застарілим.

Андре Тан виділив п'ять речей, від яких, на його думку, краще відмовитися.

Глянцеві пуховики

Першим зимовим антитрендом дизайнер назвав пуховики з вираженим глянцевим ефектом.

За словами Андре Тана, блискучі моделі вже поступаються місцем більш стриманим варіантам. Натомість він радить придивитися до матових пуховиків, які мають більш лаконічний вигляд. Такі моделі легше вписати в повсякденний гардероб і поєднувати з різним одягом та взуттям.

Тож якщо ви плануєте оновити верхній одяг цієї зими, дизайнер радить зробити ставку на матові фактури замість надмірного блиску.

Шапки з великими логотипами

Ще одна річ, яку Андре Тан радить залишити в минулому, - шапки з величезними написами та логотипами на всю передню частину.

Дизайнер традиційно не обійшовся без жартів і зазначив, що в такому головному уборі навіть не доведеться представлятися на побаченні: шапка зробить це замість вас.

Натомість варто обирати більш стримані моделі без великих написів та помітного брендування.

Лаконічні шапки нейтральних кольорів залишають більше простору для експериментів з іншими деталями образу та не перетягують на себе всю увагу.

Занадто короткі шарфи

До списку антитрендів потрапили й короткі шарфи, які ледве вдається зав'язати навколо шиї.

За словами модельєра, цієї зими актуальнішими будуть довгі та красиві шарфи. Він навіть пожартував, що чим довший аксесуар, тим краще.

Такий шарф не лише допоможе створити затишний зимовий образ, а й стане повноцінним акцентом у ньому.

Його можна недбало накинути на плечі, обмотати навколо шиї або залишити довгі кінці вільно спадати поверх верхнього одягу.

Черевики з пряжками, стразами та ланцюжками

Ще один антитренд, який виділив Андре Тан, - взуття з надмірною кількістю декоративних елементів.

Йдеться про черевики, прикрашені великими пряжками, блискучими стразами, масивними ланцюжками та іншими помітними деталями.

Дизайнер із гумором порівняв власниць такого взуття із "золотою антилопою", адже, за його словами, подібні черевики можуть привертати увагу ще до того, як людина зайде до кімнати.

Натомість для зимового гардероба він радить обирати більш стримане взуття без надмірного декору.

Лаконічні черевики легше поєднувати з різними стилями одягу, а їхній дизайн не перевантажує образ.

Светри, які сильно колються

Останнім пунктом у списку дизайнера стали светри, які неприємно відчуваються на тілі.

Андре Тан із гумором прокоментував популярне виправдання продавців, які переконують покупців, що колючий одяг виготовлений із натуральної вовни.

Модельєр зауважив, що натуральність матеріалу ще не означає, що річ буде комфортною в носінні. Для ілюстрації він пожартував, що кропива також натуральна, але навряд чи хтось захоче носити її замість светра.

Тому під час вибору зимового одягу дизайнер радить звертати увагу не лише на склад тканини, а й на власні відчуття. Адже навіть наймодніший светр не принесе задоволення, якщо його неприємно носити.