Станом на 26 листопада вартість базових продуктів харчування в українських супермаркетах суттєво відрізняється. Найбільшу різницю в цінах зафіксовано на гречку, яйця та хліб, тоді як вартість молока залишається приблизно однаковою.

Про те, скільки сьогодні коштують основні продукти харчування та де вигідніше їх купувати, пише Styler.

Скільки коштує хліб

Вартість хліба в українських супермаркетах залежить від виробника, складу, ваги та наявності акційних пропозицій. Для порівняння ми обрали хлібобулочні вироби в упаковках вагою від 350 до 380 г.

Станом на 26 листопада ціни такі:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес" тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Novus - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний, 350 г - 25,99 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 26 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

Для аналізу ми обрали пастеризоване та ультрапастеризоване молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 900 г - 42,50 грн.

Сільпо - молоко "Селянське" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Novus - молоко пастеризоване 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

У цій категорії ціни в торговельних мережах відрізняються найменше. Різниця між мінімальною та максимальною вартістю упаковки молока становить 2,51 грн.

Курячі яйця

Ми перевірили вартість курячих яєць першої категорії (С1) в упаковках по 10 штук.

Станом на 26 листопада ціни розподілилися таким чином:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія" першої категорії, 10 шт. - 59,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" "Свіжість" С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйця курячі Auchan С1, 10 шт. - 63,30 грн.

Novus - яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Найвигіднішу пропозицію серед порівнюваних товарів зафіксували в Сільпо, де десяток яєць коштує менш як 40 грн. В інших торговельних мережах вартість аналогічної упаковки наближається до 60-64 грн.

Гречка

Гречана крупа залишається одним із продуктів, на яких покупці можуть суттєво заощадити, порівнюючи пропозиції різних супермаркетів. Для аналізу ми обрали упаковки вагою 1 кг.

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір" - 89,90 грн.

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана - 54,99 грн.

Ашан - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана - 85,90 грн.

Novus - гречана крупа Marka Promo - 85,99 грн.

Різниця між мінімальною та максимальною ціною сягає 34,91 грн. Це найбільший ціновий розрив серед п'яти категорій продуктів, які ми проаналізували.

Ціни на соняшникову олію

Для порівняння ми обрали рафіновану соняшникову олію різних виробників у пляшках об'ємом 500 мл.

АТБ - соняшникова олія "Своя лінія", 0,5 л - 53,13 грн.

Сільпо - соняшникова олія "Премія", 0,5 л - 56,99 грн.

Ашан - соняшникова олія Auchan, 0,5 л - 49,40 грн.

Novus - соняшникова олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована, 500 мл - 59,99 грн.

Де дешевше купити продукти

Щоб визначити, скільки українцям доведеться витратити на базові продукти 26 листопада, ми склали продуктовий набір із п'яти позицій: хліб вагою 350-380 г, упаковка молока 900 г, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За результатами підрахунків загальна вартість покупок становить:

АТБ - 280,33 грн.

Сільпо - 209,17 грн.

Ашан - 265,90 грн.

Novus - 277,95 грн.

Найдоступнішим серед проаналізованих пропозицій виявився продуктовий набір у Сільпо за 209,17 грн. Ця торговельна мережа запропонувала найнижчі ціни одразу в чотирьох із п'яти категорій.

Найбільше за аналогічний за категоріями набір продуктів доведеться заплатити в АТБ - 280,33 грн.

Таким чином, різниця між найдешевшим та найдорожчим продуктовими кошиками становить 71,16 грн.

Варто враховувати, що результати порівняння стосуються конкретних товарів, а не всього асортименту торговельних мереж. Ціни можуть відрізнятися залежно від міста, виробника, наявності товарів та терміну дії акцій.

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари Novus і Ашану.