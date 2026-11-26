В Україні діє державна програма безкоштовного забезпечення допоміжними засобами реабілітації, серед яких протези верхніх та нижніх кінцівок. Скористатися нею можуть як військові, так і цивільні громадяни, які мають відповідні медичні показання.

Хто має право на безкоштовне протезування та як скористатися державною програмою, пише Styler.

Хто має право на безкоштовне протезування в Україні

Державна програма протезування поширюється не лише на людей, які отримали травми внаслідок бойових дій, а й на громадян, які потребують протезування через захворювання, нещасні випадки або інші причини.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, право на безоплатне протезування мають:

військовослужбовці, ветерани та працівники правоохоронних органів;

цивільні громадяни, які постраждали внаслідок війни;

люди з інвалідністю, не пов'язаною з бойовими діями;

діти з інвалідністю;

діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Розпочати оформлення протезування можна ще під час лікування. Для цього не обов'язково чекати завершення процедури встановлення інвалідності.

Які засоби реабілітації можна отримати безкоштовно

Державна програма передбачає забезпечення громадян не лише протезами кінцівок, а й іншими допоміжними засобами реабілітації.

До них належать:

протези верхніх та нижніх кінцівок;

протези молочної залози;

ортези та ортопедичне взуття;

крісла колісні;

милиці та ходунки;

спеціальні засоби для догляду та самообслуговування.

Для військовослужбовців, які отримали травми під час виконання завдань з оборони України, також передбачено можливість отримання високофункціональних протезів, зокрема виробів з електронним керуванням.

Які документи потрібні для безкоштовного протезування

На офіційній платформі державної програми протезування зазначається, що для оформлення допоміжних засобів реабілітації необхідно підготувати:

паспорт, свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

медичний висновок або інший документ, який підтверджує потребу в протезуванні.

Для військовослужбовців додатково може знадобитися довідка про обставини травми або інший документ, що підтверджує участь у заходах з оборони України.

Отримати висновок про необхідність протезування можна у мультидисциплінарної реабілітаційної команди, експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або військово-лікарської комісії.

Як подати заяву на безкоштовне протезування

Подати заяву можна як онлайн, так і особисто, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Для дистанційного оформлення доступні:

Соціальний портал Мінсоцполітики;

Електронний кабінет особи з інвалідністю.

Під час оформлення заяви через Соціальний портал необхідні відомості підтягуються автоматично з державних реєстрів, тому окремо додавати документи не потрібно.

Для особистого подання заяви можна звернутися до:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органу соціального захисту населення;

територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

уповноваженого представника органу місцевого самоврядування.

Якщо людина перебуває в лікарні або реабілітаційному закладі, допомогти з оформленням документів може соціальний працівник.

Як відбувається виготовлення та отримання протеза

Після подання заяви та отримання направлення людина може самостійно обрати протезне підприємство, яке працює за державною програмою.

Далі процес передбачає кілька етапів:

консультацію з протезистом;

проведення необхідних замірів;

підбір конструкції та комплектуючих;

виготовлення індивідуального протеза;

примірку, коригування та налаштування виробу;

навчання правильного користування протезом.

Знайти відповідне підприємство можна за допомогою спеціального дашборду на сайті Мінсоцполітики.

Фахівці рекомендують за можливості обирати підприємство поблизу місця проживання, оскільки надалі може знадобитися коригування або обслуговування протеза.

Скільки коштує протезування за державною програмою

Вартість призначеного виробу в межах встановлених державою граничних цін покривається з бюджету.

Для військовослужбовців граничні ціни на засоби реабілітації можуть бути втричі вищими, ніж для цивільних громадян. Окремі умови фінансування передбачені для виробів підвищеної функціональності.

Державна програма також охоплює ремонт, технічне обслуговування та заміну протезів за встановлених умов.

Чи можна отримати компенсацію за самостійно придбаний протез

Громадяни, які самостійно придбали призначений їм засіб реабілітації, можуть звернутися за компенсацією його вартості в межах встановлених державою лімітів. Для цього необхідно подати відповідну заяву та документ, який підтверджує придбання виробу.

За загальним правилом звернутися за компенсацією можна протягом шести місяців із дати придбання. У період воєнного стану, а також для військовослужбовців цей термін становить 12 місяців.

Як безкоштовно замінити або відремонтувати протез

Заміна протеза за державною програмою можлива після завершення встановленого строку експлуатації або раніше, якщо є документально підтверджена потреба.

Право на безкоштовний ремонт також мають люди, які отримали протези за благодійні кошти або кошти місцевих бюджетів.