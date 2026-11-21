Третє місце посів DYKYI із 17% голосів, четверте - гурт NEBOKRAI із 9%, п'яте - NANA SOLIS із 7%. Сама переможниця зізналася, що не встигла насолодитися тріумфом через повітряну тривогу. Тепер вона планує концерт, частину виграшу спрямує на допомогу ЗСУ та вже подала заявку на Нацвідбір на "Євробачення".

Співачка Povin' (Вероніка Степаненко) перемогла в першому сезоні "Фабрики зірок" на SWEET.TV. За результатами десятого ефіру вона отримала 34% голосів глядачів і випередила дует LIYAA&LESAN - Лілію Паламар та Олександра Круглого, які набрали 32%.

В інтерв'ю Styler Povin' розповіла про фінал і залаштунки "Фабрики зірок", підтримку Злати Огнєвіч, майбутню роботу з Іваном Клименком та принципи, якими не поступиться заради популярності.

Головне з інтерв'ю

Готувала дві промови на фінал: на випадок перемоги та другого місця. Через повітряну тривогу не встигла навіть подякувати команді.

Подала заявку на Нацвідбір. Каже, що знайшла пісню, яка передає її почуття, але зациклюватися на "Євробаченні" не планує.

Злата Огнєвіч підтримувала її перед виходом на сцену. Povin' називає співачку своєю кумиркою та хотіла б записати з нею дует.

Готова відстоювати себе в роботі з Іваном Клименком. Спершу шукатиме компроміс, але не погоджуватиметься на пісню лише тому, що вона може стати хітом.

Виграш витратить на концерт, донат і дитячу мрію. Частину грошей залишить на колекціонування ляльок.

Її слова вже стають татуюваннями. Слухачка набила "Ти не сам" почерком свого брата-військового - для Povin', чий брат також служить, це особливо зворушлива історія.

Фінал, повітряна тривога та плани на виграш

– Ви були певні у своїй перемозі на всі 100% чи все ж мали якісь сумніви? Стежили за очікуваннями глядачів і тим, кому пророкували перше місце?

– Ні. Я нічого не пророкую, бо якщо я на щось дуже-дуже сподіваюся і чогось дуже хочу, а потім не отримую, стає дуже боляче і сумно. В мене ще темперамент такий, що хочеться все й одразу. Тому я намагаюся не забігати далеко і вирішувати проблеми у міру їх надходження.

– Коли ви почули своє ім'я і зрозуміли, що це точно перемога, якою була перша думка?

– Лія (Лілія Паламар, виступає як LIYAA. - Ред.) обіцяла, що під час виходу у фіналі вони в будь-якому разі розповідатимуть дуже довгий і душний анекдот. І ми коли стояли, дивилися промо "Танцюють всі", вона обговорювала з Сашею, що першою візьме слово й розкаже цей жахливий анекдот. А я стояла і думала: "боже, коли мені дадуть слово?"

Я думала про те, що взагалі сказати. Тому що я готувала промову водночас і на перемогу, і на друге місце. І дуже була розлючена, коли почалася тривога, тому що через загрозу навіть це почуття тріумфу зникло дуже швидко. Я перемогою не встигла насолодитися, не встигла просто сказати "дякую" команді, тому засмутилася.

Фінал "Фабрики зірок" (фото: пресслужба SWEET.TV)

– Ви не одразу потрапили до основної дванадцятки. У фіналі не було внутрішнього бажання сказати "Ось вам!" усім тим, хто у вас сумнівався?

– Ні, у мене не було бажання втерти всім носа, але мені було просто приємно і радісно, що це сталося. Хотілося, щоб мене побачили і підтримали люди, яких я люблю. Бо їхні сподівання справдилися, їхня віра в мене. Я, скажімо так, співаю завжди для одних і тих самих людей. Попри те, що я співаю для всіх, є кілька людей, яким я несу дуже особистий меседж, тому хочеться, щоб вони в першу чергу бачили мене і пишалися мною.

– Якщо не ви - кому б щиро бажали перемогти?

– Щоразу, коли у фіналі звучало ім'я учасника, який не пройшов далі, кожен його крок зі сцени я відчувала як свій особистий. Тому що учасникам, які лишилися, я, як і собі, палко бажала перемоги. Я дуже хотіла перемогти, і майже так само сильно хотіла, щоб перемогли вони.

Я казала це і буду казати - мені було б не шкода програти одному з фіналістів, тому що це справді дуже гідні музиканти та артисти, щиро бажаю їм великого-великого й щасливого музичного майбутнього.

– А вже думали, куди підуть гроші, які ви виграли?

– Так, у мене все дуже легко з цим. Частину я витрачу на свій концерт, який я планую 20 грудня, частину - на донат на ЗСУ. Я якраз на фіналі сказала, що люди замало донатять на "Русоріз". І якусь частинку я лишу на спонтанні покупки якоїсь дурні веселої, просто щоб потішити свою внутрішню дитину.

Тим більше, що я зараз вирішила повернутися до своєї дитячої мрії. Хочу колекціонувати ляльок, декілька собі куплю і буду радісно на них дивитися, розпаковувати.

Я дуже боюся вбити свою внутрішню дитину. Я місцями поводжуся інфантильно і це моя зважена позиція, це те, що я роблю з конкретним наміром. Тому що я розумію, що якщо не буду себе балувати, не буду показувати язика і просто робити щось, що мене внутрішньо заспокоює - мені буде дуже складно.

Дуже важливо якраз підсилювати та підгодовувати цю внутрішню малявку, яка хоче кривлятися, це дуже важлива частина мого персоналіті.

Співачка Povin' перемогла на "Фабриці зірок" (фото: instagram.com/itsapovin)

Татуювання зі словами пісні, хейт і залаштунки "Фабрики"

– Ви взагалі могли уявити, що матимете таку підтримку фанів? Можливо, були слова чи коментар, який вас найбільше розчулив або вразив?

– Коли вийшла пісня "Не сам", одна дівчина набила собі татуювання на руці. Слова "Ти не сам" почерком свого брата-військового. І потім схоже тату зробив ще один хлопець. У мене брат військовий, ми давно вже з ним не бачились. Це одна з найважливіших постатей взагалі в моєму житті, дуже важлива чоловіча фігура для мене.

Та й в цілому, ми з ним дуже близькі навіть попри те, що в нас велика різниця у віці. І для мене це було дуже щемко, тому що у нас з братом є парне татуювання.

Якось воно так склеїлося між собою, замкнувся цикл. Мені здалося, що якщо люди знаходять в моїй музиці слова, які вони хотіли б пронести з собою все життя, значить, я роблю те, що маю.

– Всі ми знаємо, що є як фани, так і хейтери. Чи зачіпали вас якісь коментарі про вас або взагалі про "Фабрику"?

– Ми всі заходили в цей проєкт, не знаючи, яким він стане. Але вже з 2-3 прайму стало зрозуміло, що це дійсно про нову епоху. І взагалі мене не дуже сильно зачіпають коментарі. Зрозуміло, що неприємно читати, що я нібито нещира або граю на камеру. Бо люди, які зі мною співпрацювали, та і команда в цілому, всі знають, що я рівно така сама в житті.

З усім тим, те, що є хейтери, це класно. Хейтери - це невеличкий відсоток від основної маси людей, які звертають на тебе увагу. Це означає, що людей, які люблять мене і мою творчість, набагато більше.

– Коли ви йшли на "Фабрику зірок", дивилися минулі сезони? Встигли сформуватися якісь очікування чи було те, що вразило вас вже на проєкті?

– Я не дивилася повністю якийсь сезон, але бачила перший випуск першої української "Фабрики". І, чесно кажучи, я була трошки в шоці від минулого формату, дуже запам'ятала вихід Вєрки Сердючки.

Коли вона вийшла після виступу, взяла мікрофон і сказала, що це не фабриканти, це наші полуфабриканти. І мені запам'яталась дуже її фраза, мовляв "у нас тут будуть і викидні, і уроди". Перше, про що я подумала: який би це був шквал ненависті, якби це прозвучало зараз

А коли я вже прийшла на "Фабрику", коли я подивилася на все зсередини, мені було дуже радісно, що це не те шоу, яке було раніше. Дійсно, це не звичайне телевізійне шоу, де намагаються витягти якісь сумні історії. Навпаки, це була суцільна підтримка, дуже велика. І дуже було приємно побачити, що ніхто не намагається зробити з цього шоу в поганому сенсі слова.

– Коли ви передивляєтеся свої перші виступи, чи хотіли б зараз щось у них змінити, якби була така можливість?

– Вчора на це питання я відповіла, що це були б номер "Понад хмарами" і виступ з паном Парфенюком. Але потім подумала: якби я заспівала тоді інакше, я б не потрапила в номінацію, не сталося б оцієї трансформації внутрішньої. Тому я для себе вирішила, що якби й могла щось змінити, то нічого б не робила.

– Є якийсь момент, про який навіть не здогадуються глядачі, але при цьому він може повністю змінити уявлення про "Фабрику"?

– В основному глядачі не бачать якихось внутрішніх ситуацій з "фабрикантами". Наприклад, Нану дуже захейтили, що для мене було ледь не особистим ударом.

Я її дуже захищала, бо теж була історія про її так звану нещирість, про гру на камеру і так далі. Але Нана, за моїми відчуттями та спостереженнями, ледь не одна з найщиріших на "Фабриці" була. Вона пройшла дуже складний шлях.

Фінал "Фабрики зірок" (фото: пресслужба SWEET.TV)

– А є учасники, з якими ви точно продовжите спілкування і дружбу вже після фіналу?

– Не знаю, як вони, чи захочуть вони, але мені хотілося дружити з суперфіналістами, ми дуже зблизилися за цей час. З гуртом NEBOKRAI, з DYKYI, з LIYAA&LESAN, з NANA SOLIS. Я в дуже теплих стосунках з MYRO, з NASU.

Взагалі, коли NASU покинула проєкт, мені було дуже боляче, у нас якийсь такий стався метч. Ми з самого початку з нею одна до одної приглядалися, нас дуже порівнювали, бо думали, що ми з нею в одному жанрі, що ми дуже схожі. І коли ми почали з нею спілкуватися ближче, я в ній знайшла те, чого не вистачає мені, і буду дуже сумувати. Якщо я поїду до Львова, то тільки заради зустрічі з нею.

– З ким з учасників ви вже плануєте або хотіли б записати фіт?

– Я б дуже хотіла з DYKYI, або з гуртом NEBOKRAI, з NASU - дуже цікавий у неї стиль і те, як вона пише, це дуже талановито. Дуже талановитий ще BEREZA, але мені здається, що ми не знайшли б конект саме в музиці. Адже попри те, що він теж пише такі ніжні тексти й пісні, ми просто по-різному це пишемо і воно могло б звучати дещо дивно.

Підтримка Злати Огнєвіч і розмова без камер

– На "Фабриці" ви мали можливість познайомитися з відомими артистами. Зустріч із ким справила на вас найбільше враження?

– Тут дуже просто все. Насправді SWEET.TV подарував мені неймовірну й унікальну можливість попрацювати з найкращими артистами, коучами та фахівцями, які є в нашій індустрії. Це був неоціненний досвід і можливість перейняти знання від людей, які справді є професіоналами своєї справи.

І мені здається, найкращий доказ цього - самі "фабриканти". Подивіться, наскільки кожен із них виріс професійно за час проєкту, скільки нових навичок здобув, наскільки змінився їхній підхід до музики, сцени та себе як артистів. І я дуже рада, що SWEET.TV стало для нас усіх майданчиком, де це зростання стало можливим.

Дуже багато вирішувала зустріч зі Златою Огнєвіч, тому що це була така перша зірка, з якою я зустрілася. Плюс вона, можна сказати, моя кумирка, тому що вона якраз одна з дуже небагатьох музикантів в Україні, яка поєднує академічний вокал з сучасним звучанням. Для мене це така особливо щемка й особиста історія, тому я дуже-дуже нею захоплююсь, я навіть на перші кастинги прийшла з її піснею.

Пам'ятаю, ми стояли під сценою, вона мене дуже підтримувала, тримала мене за руки вже перед виходом і казала: "Ми все зможемо, тут все для тебе, просто отримай задоволення". Її підтримка… В ній є щось таке материнське, всеосяжне. І вона справді дуже крута.

Ну і якщо говорити про більш тісне спілкування, це команда "Фабрики". З Яною Цибульською було неймовірно круто працювати. Коли я вперше до неї прийшла на хореографію, вона побачила, що мені дуже некомфортно, що не відчуваю свого тіла.

В цілому дуже стресово було, бо навіть вдома потанцювати з чоловіком соромилася, всередині ніби стояв якийсь бар'єр. І я пам'ятаю, як вона попросила вимкнути камери, ми просто з нею тепло поговорили, а подальша наша співпраця була не просто комфортною, вона була майже домашньою. Вона настільки ніжно до мене ставилася, ніби я якась квіточка, дуже вдячна їй. Ще дуже вдячна Руслану Махову, він реально неймовірно талановитий в усьому.

– Злата Огнєвіч для вас - приклад артистки, яка зосереджується на творчості, а не на скандалах? Наскільки вам близька така позиція? На вашу думку, це свідома жертва Злати чи це її зважена позиція?

– Думаю, що це внутрішня й зважена позиція. Бо вона не для скандалів. І я відчуваю спорідненість з нею, бо вона повністю відповідає моїй тезі: "Я артист і моя найголовніша робота і задача - бути артистом".

Вона робить класну музику, виступає, займається конкретно своєю справою - тим, чим вона повинна займатися. А не якимись дешевими драмами. Будь-який артист, який себе поважає, розуміє, що він не для цього.

Робота з Іваном Клименком і принципи, якими не поступиться

– Попереду на вас чекає робота з Іваном Клименком. Якщо він скаже, що якась пісня точно буде хітом, її треба співати саме вам, але ви зрозумієте і відчуєте, що вона не ваша, ви погодитесь чи все ж будете відстоювати власну думку?

– Спочатку ми спробуємо знайти компроміс. Бо не прислухатися до професіонала, як показує практика, це дуже погана історія. Завжди треба дослухатися до професіоналів. Але якщо я буду відчувати, що мені взагалі не ок, то буду себе відстоювати, бо всі люди відчувають по-різному.

– Заради популярності артисти іноді погоджуються на якісь авантюри, скандали. На що ви не підете навіть заради великої слави?

– В мене є залізобетонні "ні" щодо питань, пов'язаних з ліжком. Тому що я кохаю свого чоловіка, ніяка медійність, ніяка популярність не варта того, щоб зраджувати своїм коханим і зраджувати своїм принципам. І, звичайно, це співпраця з усілякими магами, ворожками й усіма іншими речами, які не підтримують базову адекватність.

Ще одне моє власне "ні" - співпраця з людьми з сумнівною репутацією, з людьми, які не виконують свою роботу сумлінно. Є люди, які всю свою кар'єру будують на якихось скандалах, і я б не хотіла до цього бути дотичною. Бо я музикант, моя головна робота - писати музику і співати, і виконувати її.

Співачка Povin’, яка стала переможницею "Фабрики зірок" (фото: пресслужба SWEET.TV)

Заявка на "Євробачення" та мрія про "Греммі"

– Ви говорили про бажання піти на Нацвідбір, аби представити Україну на "Євробаченні". Це все ще мрія чи є вже якісь конкретні кроки?

– Заявку я подала, чекаємо на результати та оголошення лонглиста. Я дуже довго хотіла податись на Нацвідбір, але довго шукала пісню і шукала слова, які зможуть відобразити те, що я відчуваю всередині. Бо такі слова іноді дуже складно даються і мені здається, що я їх знайшла. Думаю, ця пісня гідна хоча б потрапити на Нацвідбір.

– Не секрет, що "Євробачення" це дуже недешева історія, часто артисти кажуть, що відмовляються від участі саме через гроші. Ви вже думали, як будете залучати до цього якихось інвесторів, як шукати гроші, якщо ви все ж пройдете далі?

– Знаєте, я, чесно кажучи, про це не думала. Річ у тому, що в мене є моя команда.

Зрозуміло, що йдуть обговорення, ми придивляємося, хто б із якихось брендів був готовий інвестувати в нас. Я думаю, що ми знайдемо велику підтримку, тим більше після "Фабрики" та підсилення SWEET.TV

– Якщо цього року так вийде, що ви не пройдете, підете на Нацвідбір вдруге?

– Я дуже боюся стати артистом, який намагається потрапити на Нацвідбір щороку, двічі, тричі й так далі. Якщо в мене з'явиться пісня, то я подамся ще раз. Але зациклюватись на "Євробаченні" я не бачу ніякого сенсу. Вірю в те, що "Євробачення" це не про кінець, а про чергову сходинку. І якщо мені не вдасться на неї наступити, я спробую її перестрибнути.

– Ви казали, що мрієте про "Греммі", "Коачеллу". Якби зараз могли обрати українську зірку, з якою записати дует, саме для премії чи фестивалю - хто б це був?

Варіантів у мене дуже багато. Враховуючи внутрішнє тепло, яке я відчуваю до Злати Огнєвіч, мені здається, що ми б зробили дуже класну роботу. Тому що її підтримка і її ставлення дали мені багато що зрозуміти. Я дуже тягнуся до людей, які ставляться до мене з теплом, і я хочу його віддавати, щоб ці люди знали, що я їх ціную.

– Уявімо, що ми з вами говоримо у майбутньому, за 5 років від цієї дати. Що б ви хотіли, щоб я про вас написала за 5 років?

– Українська співачка Povin' вкотре номінована на "Греммі" (сміється).

– Виграш чи участь - що все ж важливіше?

– Виграш - це така вишенька на торті. Вона одна, її всім хочеться, але все інше, увесь цей торт - це ж теж важливо. Це коржик малиновий, потім крем, ще коржик. Процес поїдання торта набагато цікавіший, тому що ти йдеш до цієї вишеньки.

Просто навіть взяти участь у якомусь великому проєкті, у якійсь великій події, типу як "Греммі", або в моєму випадку "Фабрика зірок", познайомитися з цією неймовірною командою - це найцінніший досвід. А перемога це вже вишенька.