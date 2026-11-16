Стас Шурінс пояснив, чому відмовився виступати на новій "Фабриці зірок"

Переможець третього сезону " Фабрики зірок " Стас Шурінс не поспішає повертатися на сцену проєкту, який свого часу приніс йому популярність. Артист зізнався, що отримував неодноразові запрошення виступити в новому сезоні, однак відмовився. Причина виявилася не в гонорарі чи ставленні до організаторів.

Чому Стас Шурінс не хоче виступати на "Фабриці зірок"

Запрошення на оновлену "Фабрику зірок" Шурінс отримував від різних представників проєкту. За його словами, організатори були готові взяти на себе всі питання, пов'язані з його приїздом, і неодноразово намагалися домовитися про виступ.

"Мені неодноразово писали: "Стасе, будь ласка, приїжджайте, ми вас зустрінемо, нагодуємо і прихистимо". Але я відмовився. Просто не хочу", - розповів артист.

Відмову він пояснює не небажанням працювати з організаторами, а тим, що не бачить можливості підготувати справді якісний номер. Колишня музична команда співака розпалася, тож зараз він фактично залишився сам.

"У мене більше немає музикантів, з якими я працював. Моя команда розвалилася. Зараз я, по суті, сам по собі. І що мені робити на великій сцені одному? З якою піснею?" - пояснив Шурінс.

Він навіть згадав, що його просили перекласти українською одну з відомих композицій - "Не сходи с ума". Проте сам співак не хоче повертатися до глядачів із виступом, який складатиметься лише з його появи на сцені та виконання знайомої пісні.

Шурінс переконаний: якщо вже повертатися на проєкт, то робити це повноцінно, а не створювати ілюзію великого повернення.

"Якщо приїжджати й виступати, то це має бути добре, красиво. Я сам не зроблю шоу. Це буде дивно. Це не буде поверненням переможця. Це буде просто якийсь хлопчик вийшов - і хто він, учасник?" - сказав артист.

Чи відмовився Стас Шурінс від українського шоу-бізнесу

Окремо під час інтерв'ю артист пояснив, чому його нові музичні роботи переважно англомовні. Нещодавно він випустив нову композицію англійською, що знову привернуло увагу до його творчих планів.

Однак Шурінс запевняє, що це не раптова зміна курсу. Англійською він пише вже давно, а половина його останнього альбому також була записана цією мовою.

"Я вже дуже давно пишу англійською. Половина мого останнього альбому - англомовна. Я цілеспрямовано до цього йшов. Це ніяк не пов'язано з територією, на якій я живу", - наголосив співак.

Хто такий Стас Шурінс

Стас Шурінс - латвійський співак, композитор і автор пісень, який здобув популярність в Україні після участі в третьому сезоні "Фабрики зірок" у 2009 році. Він став переможцем проєкту, а його пісні "Не сходи с ума" та "Прости" стали хітами того часу.

У 2010 році Шурінс також взяв участь у телевізійному шоу "Танці з зірками" на телеканалі СТБ. Разом із партнеркою Оленою Шоптенко він посів перше місце. Після успіху в українських телепроєктах співак продовжив музичну кар'єру, зокрема працював над англомовним матеріалом і розвивав творчість за межами українського шоу-бізнесу.