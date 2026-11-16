Свинина з грибами на сковороді: проста підлива до будь-якого гарніру (фото)

Свинина з грибами на сковороді - проста страва , яку можна приготувати без складних інгредієнтів. Завдяки соєвому соусу м'ясо набуває насиченого смаку, а печериці роблять підливу ароматною.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Свинина з грибами в соєвому соусі

За основу я взяла рецепт свинини з грибами на сковороді від BBC Good Food, але трохи адаптувала його під власні вподобання.

У своєму варіанті я вирішила зробити акцент на насиченому смаку м'яса, тому попередньо замаринувала свинину в соєвому соусі з паприкою та чорним перцем. Після маринування обсмажила шматочки до рум'яної скоринки, додала нарізані печериці та залишила все тушкуватися під кришкою. Завдяки соку, який виділяють гриби, та невеликій кількості води утворилася ароматна підлива, яка чудово доповнює будь-який гарнір.

Час приготування: 35-45 хвилин.

Кількість порцій: 2-3.

Інгредієнти для свинини з грибами

Свинина - 400-500 г

Печериці - 250-300 г

Соєвий соус - 2 ст. л.

Часник - 2 зубчики (за бажанням)

Паприка - 1 ч. л.

Чорний мелений перець - до смаку

Олія - 2 ст. л.

Вода - 2-3 ст. л.

Сіль - за потреби

Мед - 1 ч. л. (за бажанням)

Як приготувати свинину з грибами

Крок 1. Підготуйте м'ясо

Наріжте свинину невеликими шматочками приблизно однакового розміру.

Нарізана свинина (фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 2. Замаринуйте свинину

Перекладіть м'ясо в миску, додайте паприку, чорний перець і 1 столову ложку соєвого соусу. Ретельно перемішайте та залиште приблизно на 10 хвилин.

Маринування свинини в соєвому соусі та спеціях (фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 3. Обсмажте м'ясо

Розігрійте сковороду з олією. Викладіть свинину та обсмажуйте приблизно 5-7 хвилин, періодично перевертаючи шматочки, щоб вони підрум'янилися.

Обсмажування свинини на сковороді (фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 4. Додайте гриби

Наріжте печериці пластинками та додайте до м'яса. Продовжуйте готувати ще 7-10 хвилин, поки гриби не стануть м'якшими, а зайва волога частково не випарується.

До обсмаженого м'яса додано нарізані печериці (фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 5. Приготуйте підливу

Додайте подрібнений часник, решту соєвого соусу та 2-3 столові ложки води. За бажанням можна додати чайну ложку меду.

Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні ще 5-10 хвилин або довше, якщо шматочки м'яса потребують додаткового приготування.

Готова свинина з печерицями в соєвому соусі (фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 6. Подавайте страву

Готову свинину з грибами подавайте гарячою разом із картопляним пюре, рисом, гречкою або макаронами.

Алергени: соя, пшениця (залежно від складу соєвого соусу).

Що допоможе зробити свинину соковитою

Щоб м'ясо не вийшло сухим, я рекомендую не нарізати його надто дрібно та не обсмажувати довго на сильному вогні.

Гриби краще додавати після того, як свинина трохи підрум'яниться. Так м'ясо матиме апетитну скоринку, а печериці поступово віддадуть свій сік у підливу.

Також не варто солити страву на початку приготування. Соєвий соус уже містить сіль, тому краще спробувати підливу наприкінці й лише тоді додати спеції за потреби.

Якщо хочеться отримати більше соусу для гарніру, можна додати трохи води під час тушкування. А для густішої підливи підійде невелика кількість крохмалю, попередньо розведеного в холодній воді.