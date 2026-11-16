Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)

Свинина с грибами на сковороде - простое блюдо, которое можно приготовить без сложных ингредиентов. Благодаря соевому соусу мясо приобретает насыщенный вкус, а шампиньоны делают подливку ароматной.
Как приготовить такое блюдо и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Свинина с грибами в соевом соусе
За основу я взяла рецепт свинины с грибами на сковороде от BBC Good Food, но немного адаптировала его под свои предпочтения.
В своем варианте я решила сделать акцент на насыщенном вкусе мяса, поэтому предварительно замариновала свинину в соевом соусе с паприкой и черным перцем. После маринования обжарила кусочки румяной корочки, добавила нарезанные шампиньоны и оставила все тушиться под крышкой. Благодаря соку, который выделяют грибы, и небольшому количеству воды образовалась ароматная подливка, прекрасно дополняющая любой гарнир.
Время приготовления: 35-45 минут.
Количество порций: 2-3.
Ингредиенты для свинины с грибами
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Свинина - 400-500 г
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Шампиньоны - 250-300 г
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Соевый соус - 2 ст. л.
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Чеснок - 2 зубчика (по желанию)
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Паприка - 1 ч. л.
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Черный молотый перец - по вкусу
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Масло растительное - 2 ст. л.
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Вода - 2-3 ст. л.
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Соль - при необходимости
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Мед - 1 ч. л. (по желанию)
Как приготовить свинину с грибами
Шаг 1. Подготовьте мясо
Нарежьте свинину небольшими кусочками примерно одинакового размера.
Шаг 2. Замаринуйте свинину
Переложите мясо в миску, добавьте паприку, чёрный перец и 1 столовую ложку соевого соуса. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут.
Шаг 3. Обжарьте мясо
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите свинину и обжаривайте примерно 5-7 минут, периодически переворачивая кусочки, чтобы они подрумянились.
Шаг 4. Добавьте грибы
Нарежьте шампиньоны пластинками и добавьте к мясу. Продолжайте готовить еще 7-10 минут, пока грибы не станут более мягкими, а лишняя влага частично не испарится.
Шаг 5. Приготовьте подливку
Добавьте измельченный чеснок, остаток соевого соуса и 2-3 столовых ложки воды. По желанию можно добавить чайную ложку меда.
Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне еще 5-10 минут или дольше, если кусочки мяса нуждаются в дополнительном приготовлении.
Шаг 6. Подавайте блюдо
Готовую свинину с грибами подавайте горячей вместе с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами.
Аллергены: соя, пшеница (в зависимости от состава соевого соуса).
Что поможет сделать свинину сочной
Чтобы мясо не получилось сухим, я рекомендую не нарезать его слишком мелко и долго не обжаривать на сильном огне.
Грибы лучше добавлять после того, как свинина немного подрумянится. Так мясо будет аппетитную корочку, а шампиньоны постепенно отдадут свой сок в подливку.
Также не следует солить блюдо в начале приготовления. Соевый соус уже содержит соль, поэтому лучше попробовать подливку в конце и только тогда добавить специи при необходимости.
Если хочется получить больше соуса для гарнира, можно добавить немного воды во время тушения. А для более густой подливки подойдет небольшое количество крахмала, предварительно разбавленного в холодной воде.
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