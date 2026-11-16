Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)

Свинина с грибами на сковороде - простое блюдо , которое можно приготовить без сложных ингредиентов. Благодаря соевому соусу мясо приобретает насыщенный вкус, а шампиньоны делают подливку ароматной.

Как приготовить такое блюдо и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Свинина с грибами в соевом соусе

За основу я взяла рецепт свинины с грибами на сковороде от BBC Good Food, но немного адаптировала его под свои предпочтения.

В своем варианте я решила сделать акцент на насыщенном вкусе мяса, поэтому предварительно замариновала свинину в соевом соусе с паприкой и черным перцем. После маринования обжарила кусочки румяной корочки, добавила нарезанные шампиньоны и оставила все тушиться под крышкой. Благодаря соку, который выделяют грибы, и небольшому количеству воды образовалась ароматная подливка, прекрасно дополняющая любой гарнир.

Время приготовления: 35-45 минут.

Количество порций: 2-3.

Ингредиенты для свинины с грибами

Свинина - 400-500 г

Шампиньоны - 250-300 г

Соевый соус - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика (по желанию)

Паприка - 1 ч. л.

Черный молотый перец - по вкусу

Масло растительное - 2 ст. л.

Вода - 2-3 ст. л.

Соль - при необходимости

Мед - 1 ч. л. (по желанию)

Как приготовить свинину с грибами

Шаг 1. Подготовьте мясо

Нарежьте свинину небольшими кусочками примерно одинакового размера.

Нарезанная свинина (фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 2. Замаринуйте свинину

Переложите мясо в миску, добавьте паприку, чёрный перец и 1 столовую ложку соевого соуса. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут.

Маринование свинины в соевом соусе и специях (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 3. Обжарьте мясо

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите свинину и обжаривайте примерно 5-7 минут, периодически переворачивая кусочки, чтобы они подрумянились.

Обжаривание свинины на сковороде (фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 4. Добавьте грибы

Нарежьте шампиньоны пластинками и добавьте к мясу. Продолжайте готовить еще 7-10 минут, пока грибы не станут более мягкими, а лишняя влага частично не испарится.

К обжаренному мясу добавлены нарезанные шампиньоны (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 5. Приготовьте подливку

Добавьте измельченный чеснок, остаток соевого соуса и 2-3 столовых ложки воды. По желанию можно добавить чайную ложку меда.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне еще 5-10 минут или дольше, если кусочки мяса нуждаются в дополнительном приготовлении.

Готовая свинина с шампиньонами в соевом соусе (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 6. Подавайте блюдо

Готовую свинину с грибами подавайте горячей вместе с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами.

Аллергены: соя, пшеница (в зависимости от состава соевого соуса).

Что поможет сделать свинину сочной

Чтобы мясо не получилось сухим, я рекомендую не нарезать его слишком мелко и долго не обжаривать на сильном огне.

Грибы лучше добавлять после того, как свинина немного подрумянится. Так мясо будет аппетитную корочку, а шампиньоны постепенно отдадут свой сок в подливку.

Также не следует солить блюдо в начале приготовления. Соевый соус уже содержит соль, поэтому лучше попробовать подливку в конце и только тогда добавить специи при необходимости.

Если хочется получить больше соуса для гарнира, можно добавить немного воды во время тушения. А для более густой подливки подойдет небольшое количество крахмала, предварительно разбавленного в холодной воде.