UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:42 Вкусно
Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
13:08 Полезное
Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить
12:21 Холостяк
Диана Зотова на "Холостяке-15": почему вернулась и как ее приняли участницы
12:03 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 16 по 22 ноября
11:36 Тренды
Молочный, графитовый и шоколадный: Андре Тан советует носить эти цвета зимой 2027
11:08 Вкусно
Куриные ленивые отбивные без молотка: простой рецепт за 20 минут (фото)
10:29 Полезное
Как ухаживать за кожаной сумкой дома: правила, которые помогут избежать деформации
09:47 Люди
Переселенец из Мариуполя Давид Степанян поразил тренеров "Голосу країни" и развернул все четыре кресла
08:58 Полезное
Хлеб, молоко и яйца: сколько стоят базовые продукты 16 ноября
07:44 Полезное
Работодатель не выплатил зарплату в Польше: куда жаловаться украинцам
Все новости
Главная Вкусно Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
Вкусно 16 ноября 2026 · 13:42

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)

Сочная свинина с шампиньонами в ароматном соусе станет прекрасным дополнением к картофелю, рису, гречихе или макаронам
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)

Свинина с грибами в соевом соусе (коллаж: Styler)

Свинина с грибами на сковороде - простое блюдо, которое можно приготовить без сложных ингредиентов. Благодаря соевому соусу мясо приобретает насыщенный вкус, а шампиньоны делают подливку ароматной.

Как приготовить такое блюдо и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Свинина с грибами в соевом соусе

За основу я взяла рецепт свинины с грибами на сковороде от BBC Good Food, но немного адаптировала его под свои предпочтения.

В своем варианте я решила сделать акцент на насыщенном вкусе мяса, поэтому предварительно замариновала свинину в соевом соусе с паприкой и черным перцем. После маринования обжарила кусочки румяной корочки, добавила нарезанные шампиньоны и оставила все тушиться под крышкой. Благодаря соку, который выделяют грибы, и небольшому количеству воды образовалась ароматная подливка, прекрасно дополняющая любой гарнир.

Время приготовления: 35-45 минут.

Количество порций: 2-3.

Ингредиенты для свинины с грибами

  • Свинина - 400-500 г

  • Шампиньоны - 250-300 г

  • Соевый соус - 2 ст. л.

  • Чеснок - 2 зубчика (по желанию)

  • Паприка - 1 ч. л.

  • Черный молотый перец - по вкусу

  • Масло растительное - 2 ст. л.

  • Вода - 2-3 ст. л.

  • Соль - при необходимости

  • Мед - 1 ч. л. (по желанию)

Как приготовить свинину с грибами

Шаг 1. Подготовьте мясо

Нарежьте свинину небольшими кусочками примерно одинакового размера.

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
Нарезанная свинина (фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 2. Замаринуйте свинину

Переложите мясо в миску, добавьте паприку, чёрный перец и 1 столовую ложку соевого соуса. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут.

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
Маринование свинины в соевом соусе и специях (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 3. Обжарьте мясо

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите свинину и обжаривайте примерно 5-7 минут, периодически переворачивая кусочки, чтобы они подрумянились.

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
Обжаривание свинины на сковороде (фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 4. Добавьте грибы

Нарежьте шампиньоны пластинками и добавьте к мясу. Продолжайте готовить еще 7-10 минут, пока грибы не станут более мягкими, а лишняя влага частично не испарится.

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
К обжаренному мясу добавлены нарезанные шампиньоны (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 5. Приготовьте подливку

Добавьте измельченный чеснок, остаток соевого соуса и 2-3 столовых ложки воды. По желанию можно добавить чайную ложку меда.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне еще 5-10 минут или дольше, если кусочки мяса нуждаются в дополнительном приготовлении.

Свинина с грибами на сковороде: простая подлива к любому гарниру (фото)
Готовая свинина с шампиньонами в соевом соусе (фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 6. Подавайте блюдо

Готовую свинину с грибами подавайте горячей вместе с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами.

Аллергены: соя, пшеница (в зависимости от состава соевого соуса).

Что поможет сделать свинину сочной

Чтобы мясо не получилось сухим, я рекомендую не нарезать его слишком мелко и долго не обжаривать на сильном огне.

Грибы лучше добавлять после того, как свинина немного подрумянится. Так мясо будет аппетитную корочку, а шампиньоны постепенно отдадут свой сок в подливку.

Также не следует солить блюдо в начале приготовления. Соевый соус уже содержит соль, поэтому лучше попробовать подливку в конце и только тогда добавить специи при необходимости.

Если хочется получить больше соуса для гарнира, можно добавить немного воды во время тушения. А для более густой подливки подойдет небольшое количество крахмала, предварительно разбавленного в холодной воде.

Ранее Styler также рассказывал, как приготовить горячие сэндвичи с сосисками и сыром всего за 15 минут.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Хлеб, молоко и яйца: сколько стоят базовые продукты 16 ноября Полезное Хлеб, молоко и яйца: сколько стоят базовые продукты 16 ноября
Елена Шоптенко призналась, что они с мужем-австрийцем планируют совместного ребенка
Елена Шоптенко призналась, что они с мужем-австрийцем планируют совместного ребенка Люди
Павербанк выключается, хотя заряд еще есть: причины и способы устранения проблемы
Павербанк выключается, хотя заряд еще есть: причины и способы устранения проблемы Полезное
Больше интересного
Помощь одиноким матерям в 2026 году: условия назначения и основания для прекращения выплат Помощь одиноким матерям в 2026 году: условия назначения и основания для прекращения выплат Остапова Анастасія · 16 ноября 2026, 06:27
Три знака Зодиака привлекут достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 ноября Три знака Зодиака привлекут достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 ноября Катерина Собкова · 15 ноября 2026, 20:02
Переселенец из Мариуполя Давид Степанян поразил тренеров "Голосу країни" и развернул все четыре кресла Переселенец из Мариуполя Давид Степанян поразил тренеров "Голосу країни" и развернул все четыре кресла Остапова Анастасія · 16 ноября 2026, 09:47
Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить Что нельзя ставить в аэрогриль: посуда и предметы, которые могут его повредить Остапова Анастасія · 16 ноября 2026, 13:08