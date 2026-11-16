Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 16 по 22 ноября

Новая неделя, которая началась 16-го и продлится до 22 ноября, принесет каждому знаку Зодиака как новые испытания, так и возможности. Карты Таро подскажут, на что обратить внимание в работе, отношениях и важных решениях.

Овен

Карта Таро: Семерка Кубков (прямая)

Семерка Кубков указывает на большой выбор, многочисленные желания и риск увлечься фантазиями вместо конкретных действий. Не беритесь за несколько новых задач одновременно: если работаете в команде, определите приоритет и согласуйте сроки с руководителем. Фрилансерам и предпринимателям следует сравнить по меньшей мере три идеи по затратам, времени и потенциальному результату, прежде чем вкладывать в них свои ресурсы. В личной жизни не идеализируйте человека, с которым недавно познакомились: дайте отношениям время и обращайте внимание на реальные поступки.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов (прямая)

Четверка Жезлов символизирует стабильность, общие достижения, приятные встречи и чувство поддержки. На работе зафиксируйте результаты недавнего проекта и обсудите с руководителем возможности дальнейшего развития. Если имеете собственное дело, поблагодарите команду или партнера за совместную работу и определите, что следует повторить в следующем проекте. В отношениях организуйте совместный вечер или небольшую семейную встречу. Тем, у кого нет пары, карта советует принять приглашение на мероприятие, где можно познакомиться с новыми людьми.

Близнецы

Карта Таро: Четверка Кубков (прямая)

Четверка Кубков связана с эмоциональной усталостью, неудовольствием и нежеланием замечать возможности рядом. Если работа перестала быть интересной, выпишите три причины недовольства и обсудите одну из них с руководителем. Фрилансерам стоит пересмотреть предложения, которые откладывали из-за отсутствия энтузиазма: среди них может быть то, которое достойно внимания. В отношениях не исключайте попыток партнера наладить контакт из-за плохого настроения. Если вы одиноки, не игнорируйте приглашение на встречу только потому, что она не отвечает вашим обычным ожиданиям.

Рак

Карта Таро: Луна (прямая)

Луна символизирует неопределенность, скрытые обстоятельства, страхи и неполную информацию. В профессиональных вопросах проверяйте детали: наемным работникам следует перечитать рабочие договоренности и уточнить непонятные задачи, а предпринимателям - проверить условия сотрудничества перед согласованием с партнерами. В личной жизни не делайте выводов только из-за догадок. Если поведение партнера вызывает вопросы, спокойно обсудите конкретную ситуацию. Тем, у кого нет пары, лучше не спешить с эмоциональными признаниями человеку, о котором пока мало известно.

Лев

Карта Таро: Императрица (прямая)

Императрица олицетворяет достаток, заботу, творчество, чувственность и развитие. В отношениях уделите внимание близким: запланируйте общий ужин, предложите партнеру занятие, которое доставляет удовольствие вам обоим, или прямо скажите, чего вам не хватает во взаимодействии. Если вы пока без пары, не отказывайтесь от встреч и знакомств, но выбирайте те, где можете быть собой. В работе используйте творческий потенциал: наемным работникам следует предложить новую идею, а владельцам бизнеса - выделить время на улучшение продукта или услуги.

Дева

Карта Таро: Тройка Монет (прямая)

Тройка Монет акцентирует внимание на профессиональном мастерстве, командной работе и пользе от обмена опытом. Наемным работникам следует попросить коллегу проверить сложную задачу или предложить распределить работу в соответствии с сильными сторонами команды. Если вы работаете на себя, найдите специалиста, с которым можно объединить усилия над одним конкретным проектом. Не пытайтесь контролировать каждый пустяк: четко сформулируйте ожидаемый результат и договоритесь о сроках. Совместная работа принесет больше пользы, чем попытка проделать все самостоятельно.

Весы

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

Тройка Жезлов связана с расширением горизонтов, перспективами и результатами предыдущих усилий. Наемным работникам следует подготовить краткий список профессиональных целей на ближайшие три месяца и обсудить с руководителем возможности их реализации. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, определите одно новое направление для развития и обратитесь к потенциальным клиентам или партнерам. В финансовых вопросах не увеличивайте расходы только из-за ожиданий будущих доходов: сначала проверьте реальные результаты и возможности бюджета.

Скорпион

Карта Таро: Паж Кубков (прямая)

Паж Кубков символизирует новые эмоции, творческие идеи, приятные сообщения и открытость к чувствам. Предложите партнеру непривычное совместное занятие или вернитесь к разговору, который давно откладывали. Если вы одиноки, не отвергайте знакомство только потому, что человек не отвечает вашим привычным представлениям об идеальном партнере. В творческой работе запишите три идеи, которые возникнут в повседневных делах, и выберите одну для небольшого эксперимента. Не требуйте от первой попытки идеального результата.

Стрелец

Карта Таро: Туз Мечей (прямая)

Туз Мечей означает ясность мысли, правду, решительность и способность отстоять свою позицию. Наемным работникам следует подготовить аргументы для разговора об условиях работы, распределении обязанностей или новом проекте. Если вы управляете своим делом, сформулируйте четкое предложение для клиента и письменно зафиксируйте ключевые договоренности. В отношениях не заменяйте откровенный разговор намеками: скажите партнеру, что вас беспокоит. Тем, у кого еще нет пары, следует прямо озвучивать свои ожидания во время знакомства, не создавая ложного впечатления.

Козерог

Карта Таро: Десятка Кубков (прямая)

Десятка Кубков символизирует эмоциональную гармонию, взаимность, семейное благополучие и чувство единства. Если вы в отношениях, обсудите с партнером общие планы на ближайшие месяцы и договоритесь о конкретном шаге по их реализации. Тем, у кого нет пары, стоит чаще принимать приглашение от друзей и не замыкаться в себе: новые знакомства могут возникнуть в привычном кругу общения. Также уделите время семье - организуйте встречу или позвоните близким, с которыми давно не общались.

Водолей

Карта Таро: Верховная Жрица (прямая)

Верховная Жрица символизирует внутреннее знание, наблюдательность, скрытую информацию и потребность в тишине. На работе не торопитесь делиться замыслами, пока не проверите все детали: наемным работникам следует сначала собрать факты, а предпринимателям - проанализировать условия нового предложения без немедленных обязательств. В отношениях обратите внимание на темы, которых вы или партнер избегаете. Выделите полчаса на спокойный разговор без телефонов и посторонних. Ответы ищите не в догадках, а в конкретных словах и поведении.

Рыбы

Карта Таро: Пятерка Жезлов (прямая)

Пятерка Жезлов указывает на соперничество, разногласия, столкновение интересов и необходимость отстаивать собственную позицию. На работе не превращайте дискуссию в личный конфликт: выслушайте аргументы коллег и сформулируйте два конкретных решения, которые можно сравнить. Если у вас есть собственное дело, проверьте, не возникли ли недоразумения с партнерами из-за нечеткого распределения обязанностей. Если вы в паре, не пытайтесь во что бы то ни стало доказать свою правоту: договоритесь обсудить одну проблему без взаимных обвинений. Тем, кто одинок, следует не воспринимать каждый спор во время знакомства как личное оскорбление.