Павербанк выключается, хотя заряд еще есть: причины и способы устранения проблемы

Павербанк может внезапно прекратить зарядку телефона , хотя индикатор все еще показывает остаток энергии. Это не всегда означает поломку. Иногда устройство автоматически выключает выход USB, но причиной может быть и неисправность.

Styler рассказывает, почему павербанк выключается раньше времени и что следует проверить самостоятельно.

Почему павербанк выключается до полной разрядки

Уровень заряда отображается неправильно

Проценты на экране не всегда точно соответствуют фактическому остатку энергии. Индикатор может долго показывать неизменное значение, затем резко перейти к значительно более низкому.

Cygnett объясняют, что такое поведение может свидетельствовать о неточности индикатора, а не о повреждении аккумулятора.

Для некоторых моделей производители предусматривают процедуру калибровки дисплея. Если показатели регулярно меняются скачками, проверьте инструкцию своего павербанка.

Слишком маленькое потребление энергии

Некоторые павербанки автоматически прекращают подачу питания, если подключенное устройство потребляет слишком мало тока. Электроника может воспринимать это так, будто к USB-порту ничего не подключено.

Как объясняет UGREEN, такая ситуация происходит во время зарядки беспроводных наушников, смартчасов и фитнес-браслетов.

В некоторых моделях предусмотрен режим Low Current или Trickle Charging, позволяющий заряжать маломощные устройства без преждевременного отключения. Способ включения зависит от модели.

Сработала защита от перегрева или перегрузки

Если павербанк чрезмерно нагревается или электрическая нагрузка превышает допустимые пределы, защитная электроника может прекратить подачу питания.

Как отмечают в Belkin, отдельные модели павербанков оснащены защитой от чрезмерного тока, короткого замыкания и перегрева. При его срабатывании устройство может автоматически прекратить зарядку.

Если павербанк заметно нагрелся, отключите подключенные гаджеты, если это безопасно и дайте ему остыть. Не пытайтесь многократно включать устройство, если проблема повторяется.

Поврежденный кабель или USB-порт

Неисправный кабель, загрязненный разъем или ненадежное соединение могут прерывать зарядку, даже если аккумулятор работает.

Следует попробовать другой исправный кабель, проверить подключение и, при наличии, использовать другой USB-порт.

Если зарядка прерывается только с одним кабелем или разъемом, проблема может быть именно в нем, а не в аккумуляторе.

Что делать, если павербанк постоянно выключается

Если корпус не поврежден, устройство не перегревается и нет необычного запаха, начните с простых проверок:

Отключите все гаджеты. Подождите несколько минут и подключите один телефон, чтобы проверить, повторяется ли выключение. Замените кабель. Используйте исправный кабель, совместимый с устройством и требуемой мощностью подзарядки. Проверьте другой порт USB. Если у павербанка есть несколько выходов, попробуйте подключить телефон к другому. Обратите внимание на режим Low Current. Если зарядка прерывается только с наушниками или смартчасами, проверьте, поддерживает ли павербанк этот режим. Зарядите павербанк. Воспользуйтесь совместимым зарядным устройством и проверьте, повторяется ли проблема после зарядки.

Если дисплей неправильно показывает остаток энергии, проверьте рекомендации производителя по калибровке.

Если павербанк продолжает отключаться с разными кабелями и устройствами, причиной может быть износ аккумуляторных элементов или неисправность электроники. В таком случае следует обратиться к производителю или сервисному центру.

Когда павербанком больше нельзя пользоваться

Не каждое автоматическое отключение представляет опасность. Однако некоторые признаки могут свидетельствовать о повреждении аккумулятора.

Австралийский государственный орган Product Safety рекомендует прекратить использование павербанка, если:

корпус сдулся или деформировался;

устройство чрезмерно нагревается;

появился необычный запах, заметные утечки или выделение газов;

павербанк поврежден или начал дымить.

Если устройство сдулось, повреждено или перегревается, прекратите его использование. Отключайте питание только в том случае, если это безопасно.

Если павербанк задымился или загорелся, оставьте помещение, предупредите других и звоните по телефону 101. Не пытайтесь переносить горящий или сильно дымящий аккумулятор.

Не разбирайте поврежденный павербанк и не пытайтесь самостоятельно восстановить его работу.

Литиевые аккумуляторы нельзя выбрасывать в обычный мусор. Для утилизации обратитесь в специализированный пункт приема, предварительно уточнив, принимают ли там поврежденные батареи.