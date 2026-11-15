С чем носить джинсы зимой: стильный образ от Кристины Горняк (фото)

Украинская блогерша, нотариус и участница "Холостяка-15" Кристина Горняк продемонстрировала повседневный комплект, в котором объединила базовые вещи. Особое внимание привлекают удачно подобранные цвета и аксессуары, которые делают образ завершенным.

Детальнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее фото в Instagram.

Какой "лук" выбрала Горняк

Основой образа стал джинсовый тотал-"лук" - сочетание рубашки и джинсов в одном цвете. Такой прием остается актуальным и позволяет создать цельный комплект без сложных стилистических решений.

Горняк выбрала насыщенную синюю джинсовую рубашку со светлыми пуговицами и накладными деталями. Она заправила ее в классические джинсы слегка расклешенного кроя с высокой посадкой.

Особое внимание привлекает верхняя одежда. Блогерша дополнила деним коротким объемным пуховиком кремово-бежевого оттенка с широким воротником из густого коричневого меха. Благодаря этому сочетанию образ получил выразительный зимний характер.

На ноги Кристина обула замшевые ботильоны рыже-песочного цвета на стойком каблуке. Они хорошо перекликаются с оттенком верхней одежды и добавляют комплекту завершенности.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Какие аксессуары дополнили образ

Горняк сделала ставку на лаконичные, но броские детали. В частности, выбрала массивные солнцезащитные очки с темно-коричневой оправой и линзами, а также кожаный ремень в коричневом цвете.

Завершает комплект сумка через плечо черного цвета. Она не перегружает образ и хорошо сочетается с джинсовой основой.

Горняк показала удобный образ на осень 2026 года (фото: instagram.com/kristygor)

Как повторить стильные приемы Кристины Горняк

В этом комплекте есть несколько деталей, которые следует взять на заметку для собственного гардероба.

Сочетайте деним с денимом. Джинсовая рубашка и брюки в близких оттенках создают цельный повседневный комплект.

Джинсовая рубашка и брюки в близких оттенках создают цельный повседневный комплект. Добавляйте контрастные фактуры. Гладкий джинс хорошо сочетается с матовой тканью пуховика, пушистым мехом и замшей.

Гладкий джинс хорошо сочетается с матовой тканью пуховика, пушистым мехом и замшей. Подчеркивайте талию. Заправленная рубашка и ремень помогают сформировать четкий силуэт даже в сочетании с объемной верхней одеждой.

Заправленная рубашка и ремень помогают сформировать четкий силуэт даже в сочетании с объемной верхней одеждой. Выбирайте укороченный пуховик. Такой крой позволяет сохранить пропорции фигуры, особенно если носить его с джинсами с высокой посадкой.

Такой крой позволяет сохранить пропорции фигуры, особенно если носить его с джинсами с высокой посадкой. Не забывайте об обуви. Ботильоны на стойких каблуках придают образу элегантности и визуально вытягивают силуэт.

Горняк показала универсальные вещи (фото: instagram.com/kristygor)

В общем, образ Кристины Горняк сочетает комфортный casual с более элегантными элементами smart casual. А аксессуары, меховой воротник и замшевая обувь придают ему ретро-настроения с отсылкой к моде 1970-х годов.

Это удачный пример того, как джинсы, рубашка и теплая куртка могут стать основой не только практичного, но и продуманного зимнего образа.

Горняк показала удобный образ на зиму 2026 года (фото: instagram.com/kristygor)

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