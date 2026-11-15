Деньги за заботу о родителях: как украинцам оформить государственную компенсацию и каков размер выплат

Уход за пожилыми родителями часто требует много времени и сил. В некоторых случаях человек, который взял на себя эти обязанности, может рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства .

Styler расскажет, кто имеет право на такую компенсацию, сколько можно получить и как оформить выплату.

Кто может получить деньги за уход

Порядок назначения компенсации определяет постановление Кабмина №859. Выплату могут назначить члену семьи, который ухаживает за близким человеком на непрофессиональной основе.

Для этого родственники должны совместно проживать, вести общий быт и иметь взаимные права и обязанности. Кроме того, человек, нуждающийся в помощи, из-за нарушения функций организма не должен иметь возможность самостоятельно передвигаться и/или обслуживать себя.

Компенсацию могут назначить, в частности, если человек, за которым ухаживают, относится к одной из следующих категорий:

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

люди с инвалидностью I группы;

неизлечимо больные, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Учитывая вышеизложенное, следует понимать, что одного пожилого возраста родителей недостаточно. Потребность в уходе и соответствие условиям программы должны подтвердить надлежащие документы и оценку индивидуальных потребностей.

Сколько платят за уход в 2026 году

Фиксированной суммы для всех получателей отсутствует. Компенсацию рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на одного человека и среднемесячным совокупным доходом по уходу.

В 2026 году прожиточный минимум на одного человека составляет 3209 гривен. Поэтому выплата зависит от дохода семьи человека, который ухаживает за родственником.

В то же время с января 2026 года действует ограничение: компенсацию не назначают, если рассчитанный среднемесячный совокупный доход по уходу за превышающим прожиточный минимум на одного человека.

Важно также, что один человек может получать только одну такую компенсацию независимо от количества родственников, за которыми ухаживает.

Как оформить компенсацию

Для назначения выплаты следует обратиться в уполномоченный орган социальной защиты по месту жительства или пребывания человека, нуждающегося в уходе. Документы можно подать через ЦНАП или в электронной форме.

Обычно необходимы:

заявление о согласии предоставлять социальные услуги по уходу;

заявление о согласии получать такие услуги от человека, нуждающегося в помощи;

право на доходы и имущественное положение;

документы, удостоверяющие личность;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья и потребность в постороннем уходе.

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Когда могут отказать в выплате

Компенсацию не назначают, если человек, за которым ухаживают, уже получает социальные услуги по уходу на дому, паллиативного или стационарного ухода, или другие выплаты по уходу, предусмотренные законодательством.

Основанием для отказа также может быть вывод о том, что человек не нуждается в социальных услугах по уходу на непрофессиональной основе.

Отдельно учитывают доход лица, осуществляющего уход: если он превышает установленный порог, права на компенсацию нет.

Причислят ли уход за родителями в страховой стаж

Да, но при определенных условиях. По разъяснению Пенсионного фонда Украины период ухода может быть зачислен в страховой стаж, если человек, который его осуществляет, является трудоспособным, не работает и получает предусмотренную законодательством помощь, надбавку или компенсацию.

Это касается, в частности, ухода за человеком с инвалидностью I группы или человеком пенсионного возраста, который по медицинскому заключению нуждается в постоянном постороннем уходе.

То есть сам факт помощи родителям не гарантирует зачисление стажа. Следует официально оформить выплату и соответствовать всем установленным условиям.