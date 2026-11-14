UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:21 Тренды
Спасательный жилет для дельфина: украинцы напомнили о преступлениях РФ на климатическом саммите (фото)
14:15 Люди
32 этажа пешком и переход по тросу: что ждет участников "Зважених і щасливих" в новом выпуске
13:37 Полезное
Фикус пожелтел в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме
12:52 Люди
ALEKSEEV вступился за Веру Брежневу после критики из-за российских песен: "Сообща и палкой"
12:01 Гороскопы
Эти знаки Зодиака чаще всего страдают из-за безответной любви: Рыбы, Раки и Тельцы
11:26 Люди
Александра Люта о внешности, сыновьях и сериале "Жіночий лікар": "Не делаю никаких процедур"
10:48 Полезное
Как укрывать розы на зиму: ошибки, из-за которых загнивают побеги
10:09 Гороскопы
К чему снится сырое мясо: как объясняли этот образ Миллер и Юнг
09:31 Тренды
Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars и Los Angeles Crimes: игры-альтернативы GTA для смартфона
08:55 Тренды
Какие джинсы визуально полнят: стилист Марковская назвала 4 неудачных фасона
Все новости
Главная Тренды Спасательный жилет для дельфина: украинцы напомнили о преступлениях РФ на климатическом саммите (фото)
Тренды 14 ноября 2026 · 15:21

Спасательный жилет для дельфина: украинцы напомнили о преступлениях РФ на климатическом саммите (фото)

Необычная инсталляция напоминает о последствиях войны для морских жителей и призывает мир не оставлять экологические преступления без внимания
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Спасательный жилет для дельфина: украинцы напомнили о преступлениях РФ на климатическом саммите (фото)

Зоозащитники призывают мир не оставлять без внимания последствия русской войны в Черном море (коллаж: Styler)

Спасательный жилет, круг и кислородная маска для дельфинов стали частью украинской установки на климатической конференции COP31 в Турции. Из-за символического набора спасения зоозащитники призвали мир обратить внимание на последствия русской войны для Черного моря.

Что показали на саммите и какие шаги предложили привлечь Россию к ответственности, рассказывает Styler со ссылкой на релиз от UAnimals.

Зачем создали спасательный набор для дельфинов

Инсталляцию "Розбити в разі екоциду" (Break in Case of Ecocide) UAnimals представили вместе с Международным фондом "Відродження" и Министерством экономики и окружающей среды Украины.

В двухметровом прозрачном боксе разместили адаптированные для дельфинов спасательный жилет, круг и кислородную маску. Инсталляция должна привлечь к экоциду в Черном море и призвать государства признать действия России международным преступлением.

"В общественных местах мы привыкли видеть боксы со спасательным снаряжением. В случае опасности оно всегда под рукой. А для умирающих во время войны таких наборов не существует, и вред окружающей среде часто остается незамеченным", - объясняет руководитель департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

По ее словам, климатическая конференция стала возможностью напомнить международному сообществу о преступлениях, исчезающих из новостей. Кроме инсталляции, украинская команда представила отчет с конкретными шагами для правительств.

Что происходит с дельфинами в Черном море

Украинский исследователь Павел Гольдин рассказывает, что гибель дельфинов и морских свиней, которую ученые наблюдают в 2026 году, носит схожий характер с зафиксированной в 2022-м.

"Когда-то мы видели, как выглядит массовая гибель морских свиней. Их тела лежат одно за другим вдоль берега, и пройти, не наступив на них, невозможно. Это ужасно. Все три вида китообразных, обитающих в Черном море, внесены в Красный список Международного союза охраны природы. Война может еще больше приблизить их к исчезновению", - говорит ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины.

К каким действиям призывают страны-участницы COP31

В аналитическом отчете украинская команда предложила пять направлений действий для привлечения РФ и виновных лиц к ответственности и восстановлению окружающей среды:

  • ратифицировать Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии Украины;
  • поддерживать и финансировать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины;
  • поддержать предложение о признании экоцида международным преступлением по Римскому уставу;
  • поднимать на международных встречах вопросы ответственности России за вред окружающей среде;
  • поддержать реализацию плана ACCOBAMS по восстановлению популяций черноморских дельфинов и морских свиней.

План восстановления предполагает разминирование, исследование причиненного ущерба и создание морских природоохранных территорий.

Почему важно собирать доказательства уже сейчас

Специалист по международному гуманитарному праву, кандидат юридических наук Наталья Хендель объясняет, что размер возможного возмещения будет зависеть от того, какую часть экологических потерь Украина сможет доказать.

По ее словам, уже сейчас следует документировать экологические потери, их размер и связь с противоправными действиями России.

"Начинать следует с наиболее задокументированных случаев, чтобы подавать обоснованные заявления в Реестр убытков и уменьшить риск отказов во время их дальнейшего рассмотрения", - добавляет Хендель.

Напомним, как ранее организация зоозащитников UAnimals отреагировала на скандал с участием бывшей судьи шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Александра Люта о внешности, сыновьях и сериале "Жіночий лікар": "Не делаю никаких процедур" Люди Александра Люта о внешности, сыновьях и сериале "Жіночий лікар": "Не делаю никаких процедур"
Как укрывать розы на зиму: ошибки, из-за которых загнивают побеги
Как укрывать розы на зиму: ошибки, из-за которых загнивают побеги Полезное
Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars и Los Angeles Crimes: игры-альтернативы GTA для смартфона
Gangstar New Orleans, Dude Theft Wars и Los Angeles Crimes: игры-альтернативы GTA для смартфона Тренды
Больше интересного
"Холостяк 2026" с Вячеславом Кравцовым: что известно о 15 сезоне и его героинях "Холостяк 2026" с Вячеславом Кравцовым: что известно о 15 сезоне и его героинях Катерина Собкова · 14 ноября 2026, 00:06
Какие джинсы визуально полнят: стилист Марковская назвала 4 неудачных фасона Какие джинсы визуально полнят: стилист Марковская назвала 4 неудачных фасона Катерина Собкова · 14 ноября 2026, 08:55
Шоколадно-карамельные шарики без выпечки: нежный десерт за 20 минут (фото) Шоколадно-карамельные шарики без выпечки: нежный десерт за 20 минут (фото) Юлія Люшньова · 14 ноября 2026, 06:57
32 этажа пешком и переход по тросу: что ждет участников "Зважених і щасливих" в новом выпуске 32 этажа пешком и переход по тросу: что ждет участников "Зважених і щасливих" в новом выпуске Наталия Крижановская · 14 ноября 2026, 14:15