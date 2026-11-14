Александра Люта о внешности, сыновьях и сериале "Жіночий лікар": "Не делаю никаких процедур"

Актриса Александра Люта говорит, что ей часто дают на 10-15 лет меньше и просят посоветовать косметолога. А в четвертом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя" она находит все больше общего со своей героиней Людмилой Пышной.

В блиц-интервью Styler актриса рассказала, как ее персонаж изменилась за четыре сезона, какую роль она мечтает сыграть и как сыновья реагируют на ее узнаваемость.

– Какое решение вашей героини в новом сезоне вы бы обжаловали?

– Не обжалую ни одного решения Людмилы Пышной. Мы, актеры, являемся адвокатами своих персонажей. Конечно, если не совпадают взгляды персонажа с собственными, приходится намеренно адвокатировать, но мне не приходилось.

Кроме того, на протяжении 4 сезонов мой персонаж меняется: в 1 сезоне Людмила Пышная наполнена хитростью карьеристки и категоричностью, во 2 и 3 - материнством и любовью, а в 4 - женской мудростью, и здесь мы с ней сходимся.

– Что на площадке "Жіночий лікар. Нове життя" выходит легко, а к чему приходится долго готовиться?

– С хорошей командой все легко. А команда хорошая, поддерживает.

– Бывает ли, что вам предлагают похожих персонажей? В каком образе хотели бы себя попробовать?

– Мне посчастливилось играть разных персонажей в сериалах: экшн, драма, историческая возрастная роль. Их объединяет внутренняя сила, драма, справедливость, соответствующая моему характеру. Хотелось бы сняться в художественном фильме, в роли известной исторической фигуры.

– Какое замечание на кастинге вы запомнили надолго?

Это скорее советы или технические подсказки, когда впервые попадаешь в съемочный процесс. К примеру: не останавливать сцену, пока режиссер не скажет "стоп, снят" - могут возникнуть интересные моменты импровизации, которые потом очень живы в готовом материале.

– Сыновья смотрят ваши работы? Насколько честно выражают свое мнение?

– Сыновья видят мои работы, когда я их смотрю по телевизору. Им нравится. Также их радует, когда меня узнают на улице и просят сфотографироваться.

– Что в отношениях для вас важнее красивых слов и подарков?

– Искренность, откровенность, внимание, уважение и верность, конечно.

– Какой совет о внешности или возрасте вы больше не хотите слышать?

– К советам я отношусь спокойно, в конце концов мы же сами решаем, какие из них подходят, а какие нет.

У меня немного иначе - меня просят посоветовать косметолога, к которому я хожу, потому что мне постоянно дают на 10-15 лет меньше, чем есть на самом деле. Но я не делаю никаких процедур и у косметолога нет.

– Какая ваша последняя спонтанная затея удалась настолько, что хочется повторить?

– Путешествие в Швейцарию. Это было спонтанно, без долгих раздумий и приготовлений. Именно в эту пору, в октябре прошлого года, с гастролей за границей я продолжила путешествие к подруге, живущей там с 2022 года и очень настойчиво меня приглашала приехать погостить.

Прекрасный город St.Gallen с невероятно красивым собором St.Gallen Cathedral, который входит в состав Аббатства Святого Галла и является достопримечательностью ЮНЕСКО. В Аббатстве расположена роскошная монастырская библиотека - одна из старейших библиотек мира, где хранится манускрипт 12-13 веков.

Благодаря подруге я увидела невероятные виды Швейцарских Альп и сказочные озера с туркезовой (бирюзовой) водой. Спасибо ей, огромное!

Что известно о четвертом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам четвертого сезона медицинской драмы "Жіночий лікар. Нове життя". Продолжение будет впервые выходить на телеканале СТБ. Премьера запланирована на 2027 год.

К роли акушера-гинеколога Михаила Гончара вернется Андрей Исаенко. В жизни его героя появится Марина Яворская - женщина из прошлого и новая заведующая отделением. А военный хирург Олесь Захарчук станет его соперником как в профессиональной, так и личной жизни.

По анонсу создателей, героев ждут новое руководство, новые правила и непростые решения. Кроме Александры Лютой и Андрея Исаенко, в сезоне снимутся Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный и другие актеры.