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Полезное 13 ноября 2026 · 08:57

Почему листья денежного дерева становятся мягкими: причины и способы спасения растения

Почему листья теряют упругость и что следует проверить перед следующим поливом
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Почему листья денежного дерева становятся мягкими: причины и способы спасения растения

Женщина держит в руках денежное дерево (коллаж: Styler)

В конце осени листья денежного дерева могут становиться мягкими, сморщиваться и опадать. Недостаток влаги не всегда является причиной, поэтому дополнительный полив иногда лишь усугубляет состояние растения.

Styler рассказывает, как определить причину изменений и что делать, чтобы помочь растению восстановиться.

Почему листья денежного дерева становятся мягкими

Денежное дерево (красула) относится к суккулентам, которые накапливают воду в листьях и стеблях. Потеря упругости может свидетельствовать как о пересыхании почвы, так и о чрезмерном увлажнении.

Как отмечают в материале Университета штата Южная Дакота, по виду листьев можно попытаться определить вероятную причину проблемы:

  • Мягкие и водянистые - могут свидетельствовать о чрезмерном поливе.
  • Сморщенные и тонкие - часто указывает на нехватку воды.
  • Листья опадают - это может быть следствием неправильного полива или повреждения корней.

Перед поливом проверьте влажность почвы не только на поверхности, но и поглубже. Если листья сморщены, но земля остается мокрой, причиной может быть повреждение корней, которые перестали нормально поглощать воду.

Как понять, что корни начали гнить

Одной из главных причин загнивания корней и стеблей красулы является избыточный полив. Об этом говорится в материале Университета штата Орегон.

На проблему могут указывать следующие признаки:

  • листья желтеют и опадают;
  • основание стебля потемнело и стало мягким;
  • потемневшие и размягченные корни;
  • почва долго остается мокрой.

Однако коричневый цвет ствола не всегда свидетельствует о заболевании. У взрослой красулы он естественно деревенеет. Опасный признак - самое размягчение.

Если стебель теряет крепкость, а листья продолжают опадать, следует проверить корневую систему.

Как спасти денежное дерево

Дальнейшие действия зависят от влажности почвы и состояния растения.

Если земля пересохла, а листья сморщены:

  1. Убедитесь, что стебель остается твердым и не имеет признаков гниения.
  2. Полейте растение водой комнатной температуры.
  3. Подождите, пока лишняя вода вытечет через дренажные отверстия.
  4. Слейте остатки воды из поддона.

Поливайте красулу после просыхания субстрата, учитывая состояние листьев и условия содержания.

Если почва мокрая, а листья мягкие:

  1. Прекратите полив и проверьте, не застаивается ли вода в горшке.
  2. Если земля долго не высыхает, листья желтеют или стебель размягчается, осторожно достаньте растение и осмотрите корни.
  3. Осторожно обрежьте подгнившие части корней чистыми, продезинфицированными ножницами.
  4. Если корни повреждены или субстрат переувлажнен, пересадите растение в свежую хорошо дренированную смесь для суккулентов. Используйте чистый горшок с дренажными отверстиями.

Такие меры рекомендуют специалисты Университета Мэриленда для комнатных растений с поврежденными корнями.

Если основание стебля сильно загнило, спасти все растение удается не всегда. В таком случае можно попытаться сохранить красулу, срезав здоровые побеги для дальнейшего укоренения.

Эксперты Висконсинского университета советуют оставить черенки на несколько дней, чтобы места срезов подсохли. После этого их можно высадить в хорошо дренированный, не переувлажненный субстрат. Черенки лучше укреняются летом, но размножать растение можно в течение года.

Как ухаживать за денежным деревом в ноябре

По рекомендациям Королевского садоводческого общества RHS, с ноября по начало марта большинство комнатных суккулентов требуют значительно меньше воды. В этот период советуют избегать переувлажнения, но не допускать сильного сморщивания растения от пересыхания.

Важно также:

  • обеспечить яркое освещение;
  • защитить растение от холодных сквозняков;
  • поддерживать температуру не ниже 10 градусов;
  • не оставлять воду в поддоне после полива.

Не придерживайтесь строгого графика полива.

Частота полива зависит от температуры в комнате, освещения, размера горшка и скорости высыхания грунта. Если субстрат еще влажный, а у листьев нет признаков пересыхания, следующий полив лучше отложить.

Раньше мы рассказывали, что делать, если кислица засохла в ноябре.

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