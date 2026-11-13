Почему листья денежного дерева становятся мягкими: причины и способы спасения растения

В конце осени листья денежного дерева могут становиться мягкими, сморщиваться и опадать. Недостаток влаги не всегда является причиной, поэтому дополнительный полив иногда лишь усугубляет состояние растения.

Styler рассказывает, как определить причину изменений и что делать, чтобы помочь растению восстановиться.

Почему листья денежного дерева становятся мягкими

Денежное дерево (красула) относится к суккулентам, которые накапливают воду в листьях и стеблях. Потеря упругости может свидетельствовать как о пересыхании почвы, так и о чрезмерном увлажнении.

Как отмечают в материале Университета штата Южная Дакота, по виду листьев можно попытаться определить вероятную причину проблемы:

Мягкие и водянистые - могут свидетельствовать о чрезмерном поливе.

- могут свидетельствовать о чрезмерном поливе. Сморщенные и тонкие - часто указывает на нехватку воды.

- часто указывает на нехватку воды. Листья опадают - это может быть следствием неправильного полива или повреждения корней.

Перед поливом проверьте влажность почвы не только на поверхности, но и поглубже. Если листья сморщены, но земля остается мокрой, причиной может быть повреждение корней, которые перестали нормально поглощать воду.

Как понять, что корни начали гнить

Одной из главных причин загнивания корней и стеблей красулы является избыточный полив. Об этом говорится в материале Университета штата Орегон.

На проблему могут указывать следующие признаки:

листья желтеют и опадают;

основание стебля потемнело и стало мягким;

потемневшие и размягченные корни;

почва долго остается мокрой.

Однако коричневый цвет ствола не всегда свидетельствует о заболевании. У взрослой красулы он естественно деревенеет. Опасный признак - самое размягчение.

Если стебель теряет крепкость, а листья продолжают опадать, следует проверить корневую систему.

Как спасти денежное дерево

Дальнейшие действия зависят от влажности почвы и состояния растения.

Если земля пересохла, а листья сморщены:

Убедитесь, что стебель остается твердым и не имеет признаков гниения. Полейте растение водой комнатной температуры. Подождите, пока лишняя вода вытечет через дренажные отверстия. Слейте остатки воды из поддона.

Поливайте красулу после просыхания субстрата, учитывая состояние листьев и условия содержания.

Если почва мокрая, а листья мягкие:

Прекратите полив и проверьте, не застаивается ли вода в горшке. Если земля долго не высыхает, листья желтеют или стебель размягчается, осторожно достаньте растение и осмотрите корни. Осторожно обрежьте подгнившие части корней чистыми, продезинфицированными ножницами. Если корни повреждены или субстрат переувлажнен, пересадите растение в свежую хорошо дренированную смесь для суккулентов. Используйте чистый горшок с дренажными отверстиями.

Такие меры рекомендуют специалисты Университета Мэриленда для комнатных растений с поврежденными корнями.

Если основание стебля сильно загнило, спасти все растение удается не всегда. В таком случае можно попытаться сохранить красулу, срезав здоровые побеги для дальнейшего укоренения.

Эксперты Висконсинского университета советуют оставить черенки на несколько дней, чтобы места срезов подсохли. После этого их можно высадить в хорошо дренированный, не переувлажненный субстрат. Черенки лучше укреняются летом, но размножать растение можно в течение года.

Как ухаживать за денежным деревом в ноябре

По рекомендациям Королевского садоводческого общества RHS, с ноября по начало марта большинство комнатных суккулентов требуют значительно меньше воды. В этот период советуют избегать переувлажнения, но не допускать сильного сморщивания растения от пересыхания.

Важно также:

обеспечить яркое освещение;

защитить растение от холодных сквозняков;

поддерживать температуру не ниже 10 градусов;

не оставлять воду в поддоне после полива.

Не придерживайтесь строгого графика полива.

Частота полива зависит от температуры в комнате, освещения, размера горшка и скорости высыхания грунта. Если субстрат еще влажный, а у листьев нет признаков пересыхания, следующий полив лучше отложить.