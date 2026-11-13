Арендодатель в Польше не возвращает залог за квартиру: куда обращаться украинцам

После выезда из съемной квартиры в Польше можно столкнуться с ситуацией, когда владелец не спешит возвращать залог или вообще отказывается отдавать деньги. Но польское законодательство устанавливает сроки возврата и определяет, за что арендодатель имеет право их удержать.

Когда можно потребовать возврата залога, какие документы понадобятся и куда обращаться в случае отказа, рассказывает Styler.

Сколько времени у владельца есть на возврат залога

В Польше денежный залог за аренду квартиры называется kaucja. Он предназначен для покрытия возможных долгов арендатора или ущерба, причиненного имуществу во время проживания.

Согласно статье 6 Закона Польши о защите прав арендаторов, при обычном договоре аренды жилья залог подлежит возврату в течение одного месяца со дня освобождения квартиры после вычета сумм, причитающихся арендодателю.

Например, если человек выехал из квартиры и вернул ключи 10 ноября, по общему правилу залог должны вернуть до 10 декабря.

Аналогичный месячный срок предусмотрен и для специальных форм аренды, в частности najem okazjonalny - договора, который обычно заключают с дополнительными нотариальными документами.

При этом для обычной аренды закон предусматривает механизм перерасчета залога с учетом изменения арендной платы. Поэтому в отдельных случаях сумма к возврату может быть даже больше первоначального взноса.

Когда арендодатель может законно удержать часть денег

Владелец квартиры не обязан возвращать весь залог, если арендатор оставил долги или причинил имуществу ущерб, за который несет ответственность.

Основаниями для удержания средств могут быть:

неоплаченная арендная плата;

задолженность за коммунальные услуги, которую согласно договору должен покрыть арендатор;

повреждение мебели, бытовой техники или других элементов квартиры;

другие подлежащие оплате суммы, возникшие из договора аренды.

Но владелец не может произвольно назначить штраф или оставить себе весь залог только потому, что состояние квартиры ему не понравилось.

Важно отличать повреждения от естественного ухудшения состояния квартиры в результате повседневного использования. Если арендодатель заявляет об ущербе, арендатор имеет право потребовать объяснения, за что именно удержали деньги, и документы, подтверждающие соответствующие расходы.

Какие доказательства помогут вернуть залог

Во время спора важно иметь подтверждение не только суммы залога, но и состояния квартиры на момент выезда.

Наиболее полезными будут:

Договор аренды (umowa najmu). В нем указывают сумму залога, условия аренды и обязанности сторон. Подтверждение оплаты. Банковский перевод, квитанция или расписка о получении наличных. Акт приема-передачи (protokół zdawczo-odbiorczy). Помогает зафиксировать состояние жилья, мебели, техники и показания счетчиков. Фото и видео квартиры. Особенно полезны материалы, сделанные при заселении и непосредственно перед выездом. Переписка с владельцем. Сообщения о возврате ключей, согласовании даты выезда и требованиях относительно залога.

Если акта передачи нет, это не означает автоматическую потерю права на возврат средств. Но доказывать обстоятельства спора может быть сложнее.

Что делать, если прошел месяц, а деньги не вернули

Если установленный законом срок истек, а владелец не вернул залог и не объяснил причину удержания, стоит перейти от устных договоренностей к письменному обращению.

Прежде всего необходимо направить арендодателю требование о возврате средств на польском языке - wezwanie do zapłaty.

В документе стоит указать:

имя и фамилию арендатора и данные арендодателя;

адрес арендованной квартиры;

дату освобождения жилья;

сумму залога, которую необходимо вернуть;

банковский счет для перевода;

срок для добровольной оплаты, например 7 или 14 дней;

предупреждение о возможном обращении в суд.

Требование желательно отправить заказным письмом с подтверждением вручения. Дополнительно можно продублировать его по электронной почте, сохранив доказательства отправки.

Важно: 7 или 14 дней - это предложенный арендатором срок для добровольного выполнения требования, а не новый установленный законом срок возврата залога.

Куда украинцам обращаться за помощью в Польше

Если письменное требование не помогло, арендатор может воспользоваться юридической помощью или обратиться в суд.

Бесплатная юридическая помощь

В Польше действует государственная система бесплатной юридической помощи для людей, которые не могут самостоятельно оплатить услуги юриста.

По информации правительственного портала Gov.pl, специалисты могут объяснить права арендатора, помочь определить порядок действий и подготовить необходимые юридические документы в рамках предусмотренных услуг.

Записаться на консультацию можно через официальную систему записи.

Суд

Если владелец отказывается возвращать средства, арендатор может подать гражданский иск об их взыскании.

В зависимости от обстоятельств дела может применяться упрощенный порядок рассмотрения. В иске необходимо обосновать требования и приложить имеющиеся доказательства.

В некоторых случаях возможно использование электронного приказного производства, однако оно подходит не для каждого спора. Если владелец оспаривает состояние квартиры или сумму ущерба, дело может потребовать обычного судебного разбирательства.

Медиация

Еще один вариант - попытаться урегулировать спор с помощью нейтрального посредника.

Как объясняет Gov.pl, государственная система бесплатной помощи также предусматривает возможность медиации при соблюдении установленных условий.

Обращаться в полицию только из-за того, что арендодатель не вернул залог, обычно нецелесообразно: такие споры преимущественно имеют гражданско-правовой характер. Другая ситуация - если есть конкретные признаки мошенничества или другого преступления.

Как избежать проблем с залогом при следующей аренде

При подписании договора стоит проверить сумму залога, порядок его возврата и условия возможных удержаний. Перед передачей ключей желательно составить акт приема-передачи и зафиксировать состояние всех помещений.

Оплату залога лучше осуществлять банковским переводом с назначением платежа kaucja za wynajem mieszkania. Если деньги передаются наличными, необходимо получить письменное подтверждение.

При выезде стоит повторно сфотографировать квартиру, записать показания счетчиков и письменно зафиксировать дату возврата ключей.

Это не гарантирует отсутствия конфликта, но значительно облегчает защиту своих прав, если арендодатель откажется возвращать деньги.