Таро-гороскоп на 13 ноября: главные прогнозы для Стрельцов, Раков и других знаков Зодиака

Карты Таро на 13 ноября указывают на важные моменты в работе, финансах и личной жизни всех знаков Зодиака . Некоторым следует проявить инициативу, а другим - внимательнее отнестись к своим решениям и обещаниям.

Овен

Карта Таро: Королева Жезлов (прямая)

Сегодня ваша уверенность может помочь продвинуть дело, над которым вы давно работаете. Если вы наемный работник, предложите руководителю одну конкретную идею и объясните за 2-3 минуты, какую пользу она принесет команде. Если вы работаете на себя, выделите час на презентацию услуги или предложения потенциальному клиенту. В общении не обесценивайте собственные достижения, но и не превращайте разговор в саморекламу.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей (прямая)

Эта карта напоминает, что результатами своего труда нужно не только гордиться, но и пользоваться. Сегодня выделите небольшую сумму на вещь для собственного комфорта, но сначала убедитесь, что обязательные платежи учтены. Если планируете крупную покупку, не оформляйте ее сразу: сравните не менее трех предложений и проверьте, действительно ли вещь отвечает вашим потребностям. Не стоит отказывать себе во всем ради накоплений.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Кубков (прямая)

Сегодня дружеское общение может принести больше пользы, чем самостоятельное решение всех вопросов. Если вы в отношениях, предложите партнеру провести вместе хотя бы час без телефонов: приготовьте ужин или прогуляйтесь. Если сейчас без пары, напишите двум друзьям и договоритесь о короткой встрече. Не тратьте много денег на организацию отдыха - для этой карты важнее компания, чем масштаб развлечений.

Рак

Карта Таро: Четверка Жезлов (прямая)

Четверка Жезлов связана с домом, близкими людьми и ощущением стабильности. Если вы живете с партнером, сегодня вместе обустройте одну зону дома или договоритесь о совместном ужине без рабочих дел. Если у вас нет пары, пригласите родных или друзей в гости или сами предложите встретиться на выходных. Не беритесь за масштабную уборку или ремонт: достаточно одного небольшого изменения, которое сделает пространство более приятным.

Лев

Карта Таро: Паж Кубков (прямая)

Паж Кубков символизирует искренние слова, приятные сообщения и эмоциональную открытость. Если вы в отношениях, сегодня сделайте партнеру небольшой личный комплимент или напомните о приятном общем моменте. Если вы без пары, не игнорируйте дружеское сообщение от человека, который вам симпатичен: поддержите разговор и задайте один вопрос о его интересах. В рабочем общении также не стесняйтесь поблагодарить коллегу за конкретную помощь.

Дева

Карта Таро: Солнце (прямая)

Солнце указывает на ясность, результативность и возможность увидеть плоды своей работы. Наемным работникам стоит сегодня закрыть одну важную задачу, результат которой можно показать руководителю или команде. Если имеете собственное дело или работаете на фрилансе, проверьте готовые заказы и отправьте клиентам результаты, которые можно согласовать. Не пытайтесь заполнить весь день работой: оставьте хотя бы час на отдых или занятие, которое доставляет удовольствие.

Весы

Карта Таро: Влюбленные (прямая)

Влюбленные говорят о взаимности, честном выборе и важности общих ценностей. Если вы в отношениях, сегодня обсудите с партнером один вопрос, по которому давно не можете прийти к согласию, и попробуйте найти решение, которое учитывает интересы обоих. Если вы без пары, не ограничивайтесь флиртом в переписке: предложите человеку, который вам нравится, встретиться лично. Обратите внимание не только на симпатию, но и на то, совпадают ли ваши взгляды на важные вещи.

Скорпион

Карта Таро: Туз Пентаклей (перевернутый)

Перевернутый Туз Пентаклей предупреждает о неудачном распределении ресурсов, задержках и возможности упустить выгодную возможность. Наемным работникам следует проверить, правильно ли расставлены приоритеты: выберите одну задачу, которая наиболее влияет на результат, и посвятите ей следующий час. Если у вас есть собственное дело, пересмотрите сегодняшние расходы и найдите хотя бы одну статью, которую можно сократить. Не соглашайтесь на новые финансовые обязательства до тех пор, пока не проверите все условия.

Стрелец

Карта Таро: Дурак (перевернутый)

Перевернутый Дурак предостерегает от необдуманных решений, чрезмерного риска и обещаний, которые будет сложно выполнить. Если вам предлагают дополнительную работу, сначала проверьте свой график и назовите реальный срок выполнения, а не соглашайтесь автоматически. Если планируете собственный проект или фриланс, проверьте его бюджет, сроки и важные условия перед стартом. Не начинайте несколько новых дел одновременно и не берите на себя чужие обязанности только по нежеланию отказать.

Козерог

Карта Таро: Шестерка Пентаклей (прямая)

Шестерка Пентаклей напоминает о взаимопомощи и справедливом обмене ресурсами. Если вы наемный работник, предложите коллеге помощь с одной конкретной задачей, которую она не успевает выполнить, но не берите на себя всю работу. Если у вас есть собственное дело, уделите 20-30 минут консультации или поддержке человека, с которым сотрудничаете. В то же время не соглашайтесь на бесплатную работу, если она занимает время, необходимое для ваших основных обязанностей.

Водолей

Карта Таро: Император (прямая)

Император символизирует ответственность, дисциплину и умение организовать других. Если вы работаете в команде, сегодня предложите четкий план решения проблемы: определите три первоочередных шага и распределите ответственность. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, просмотрите список текущих заказов и установите конкретные сроки для каждого. Не пытайтесь контролировать каждый пустяк самостоятельно - делегируйте хотя бы одну задачу, которую может выполнить другой человек.

Рыбы

Карта Таро: Король Кубков (прямая)

Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость, самообладание и умение спокойно отстаивать свою позицию. Если вы в отношениях, сегодня выслушайте партнера до конца, а затем объясните, что вас беспокоит, без обвинений и повышения голоса. Если вы без пары, не торопитесь делиться личными переживаниями с новым знакомым: сначала присмотритесь к его поведению. В рабочих разговорах сохраняйте спокойствие, даже если кто-то критикует ваше решение.