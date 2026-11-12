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Люди 12 ноября 2026 · 17:41

Даша Астафьева раскрыла подробности измены бывшего: закрутил роман с ее знакомой

Совместный гаджет открыл артистке то, чего знать она не хотела
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Даша Астафьева раскрыла подробности измены бывшего: закрутил роман с ее знакомой

Даша Астафьева вспомнила историю предыдущего измены и рассказала о доверии в отношениях (коллаж: Styler)

Украинская модель и певица Даша Астафьева вспомнила неприятный опыт с бывшим бойфрендом, предавшим ее с женщиной из ее окружения. Артистка рассказала, как случайно наткнулась на нежную переписку пары и почему раньше считала проверку гаджетов партнера вполне нормальной.

Styler со ссылкой на интервью звезды для программы "Порадниця" расскажет об этом подробнее.

История разоблачения измены - что рассказала знаменитость

Певица призналась, что в прошлых отношениях не раз подозревала неверность. И, как оказывалось впоследствии, ее предчувствия имели основания.

"У меня были отношения, в которых я находила факты измены. Боже, я такая была "чумная". А потом это все через некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно", - рассказала Астафьева.

Одну из таких историй артистка вспомнила подробно. Тогда они с бойфрендом пользовались одним планшетом, и именно это помогло ей наткнуться на сообщения, открывшие правду.

"Ну, у нас был один на двух айпадах, и я когда-то зашла. А там просто переписка с моей знакомой. Прям такие теплые, нежные слова, которые переходят границу", - поделилась Даша.

Почему Даша Астафьева больше не проверяет телефоны партнеров

Во время разговора артистка также высказалась о том, нормально ли влезать в телефон любимого человека. По ее словам, раньше она сама могла так поступать, однако со временем переосмыслила это поведение.

Астафьева считает, что проверка чужих гаджетов является проявлением неуважения, а отношение к личным границам зависит от уровня отношений между партнерами.

"Я была маленькая, залезала. Раньше. Ну, и мне казалось, что это норма", - вспомнила певица.

В то же время теперь она смотрит на такие ситуации иначе и подчеркивает важность доверия.

"Но, как только ты залезешь - ты всегда что-нибудь найдешь. Сейчас я понимаю, что у меня совсем другой уровень отношений и уважения", - пояснила Даша.

Что известно о личной жизни Даши Астафьевой

Даша Астафьева в своих разговорах с представителями СМИ не раз признавалась, что ее предыдущие романы были непростыми. Самые публичные отношения артистки – шестилетний союз с бизнесменом Артемом Кимом, с которым она даже планировала свадьбу. Однако в 2021 году пара приняла тяжелое решение разойтись.

Позже у певицы был роман с музыкантом Мишей Крупиным, но спустя некоторое время артисты признались, что все же не смогли построить крепкие отношения.

На сегодняшний день Астафьева счастлива с мужчиной, которого не показывает публике. Они случайно познакомились в спортзале, а затем вместе создали книжное приложение UnderBooks. Даша не скрывает, что именно любимый помог ей поверить в свои силы и реализовать давнюю мечту.

Напомним, что недавно Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от главы государства - президента Владимира Зеленского.

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