Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты

Народная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась секретами ухода за собой и рассказала, как поддерживает свою внешность в 69 лет. Вдова певца Виталия Белоножко также призналась, что ей предлагали рекламировать популярные инъекции для похудения, однако она отказалась.

Светлана Белоножко рассказала, как ухаживает за лицом

Артистка убеждена, что женщине важно не пренебрегать уходом за собой и знать особенности собственной кожи. В то же время она советует ответственно выбирать специалистов, которым доверяешь свою внешность.

"Женщина должна ухаживать за собой, знать свои слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно обратиться не просто за масками, а чтобы он был профессионалом", - подчеркнула Белоножко.

По словам певицы, важную роль играет питание кожи и правильно подобранные средства. Она также упомянула о процедурах, не требующих пластических операций.

"Кожу нужно питать. Есть целый набор разнообразных средств без пластических операций", – рассказала артистка.

Отдельно Белоножка отметила массаж лица. Однако, по ее мнению, здесь тоже не стоит обращаться к первому попавшемуся мастеру.

"Потом массаж лица. Но нужно также найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а все делал правильно", – пояснила она.

Почему Белоножко отказалась рекламировать инъекции для похудения

Кроме секретов ухода, артистка рассказала о предложении рекламировать популярные препараты для снижения веса. Однако соглашаться на такое сотрудничество оно не стало, ведь пока не видит в этом нужды.

"Мне предлагали, но я сказала, что у меня пока проблем нет", - поделилась Белоножко.

Певица даже пошутила, при каких обстоятельствах могла бы пересмотреть свое решение.

"Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, возможно, и соглашусь", - сказала она.

Какого режима питания придерживается артистка

Светлана Белоножко также раскрыла свои обычные пищевые привычки. По ее словам, она ест дважды в день, не устраивает перекусы между приемами пищи и пытается придерживаться определенного расписания.

"Я питаюсь дважды в день. Если дома – с 10 до 11 у меня хороший завтрак, а потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов", – рассказала артистка.

Она также поделилась своим подходом к вечернему режиму и отдыху.

"Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Стараюсь ложиться до 23:00", - добавила Белоножко.