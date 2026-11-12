Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты

Народная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась секретами ухода за собой и рассказала, как поддерживает свою внешность в 69 лет. Вдова певца Виталия Белоножко также призналась, что ей предлагали рекламировать популярные инъекции для похудения, однако она отказалась.
Деталями разговора Styler поделится со ссылкой на интервью артистки проекта "Наодинці з Гламуром".
Светлана Белоножко рассказала, как ухаживает за лицом
Артистка убеждена, что женщине важно не пренебрегать уходом за собой и знать особенности собственной кожи. В то же время она советует ответственно выбирать специалистов, которым доверяешь свою внешность.
"Женщина должна ухаживать за собой, знать свои слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно обратиться не просто за масками, а чтобы он был профессионалом", - подчеркнула Белоножко.
По словам певицы, важную роль играет питание кожи и правильно подобранные средства. Она также упомянула о процедурах, не требующих пластических операций.
"Кожу нужно питать. Есть целый набор разнообразных средств без пластических операций", – рассказала артистка.
Отдельно Белоножка отметила массаж лица. Однако, по ее мнению, здесь тоже не стоит обращаться к первому попавшемуся мастеру.
"Потом массаж лица. Но нужно также найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а все делал правильно", – пояснила она.
Почему Белоножко отказалась рекламировать инъекции для похудения
Кроме секретов ухода, артистка рассказала о предложении рекламировать популярные препараты для снижения веса. Однако соглашаться на такое сотрудничество оно не стало, ведь пока не видит в этом нужды.
"Мне предлагали, но я сказала, что у меня пока проблем нет", - поделилась Белоножко.
Певица даже пошутила, при каких обстоятельствах могла бы пересмотреть свое решение.
"Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, возможно, и соглашусь", - сказала она.
Какого режима питания придерживается артистка
Светлана Белоножко также раскрыла свои обычные пищевые привычки. По ее словам, она ест дважды в день, не устраивает перекусы между приемами пищи и пытается придерживаться определенного расписания.
"Я питаюсь дважды в день. Если дома – с 10 до 11 у меня хороший завтрак, а потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов", – рассказала артистка.
Она также поделилась своим подходом к вечернему режиму и отдыху.
"Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Стараюсь ложиться до 23:00", - добавила Белоножко.
Напомним, как ранее артистка Светлана Белоножко озвучила размер своей пенсии.