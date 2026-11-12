UA / RU
rbc.ua
Последние новости
15:21 Люди
Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты
14:48 Полезное
Алоэ желтеет в ноябре: причины пожелтения и правила ухода осенью
13:32 Люди
Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna
13:09 Полезное
Зеркало запотевает после душа: чем его мыть и как уменьшить образование конденсата
12:43 Тренды
"В пальто холодно? Добавьте манишку": стилистка Шевченко показала, как носить шерстяную верхнюю одежду в мороз
12:01 Гороскопы
Эти знаки Зодиака простят даже измену: Весы и Тельцы готовы дать любви еще один шанс
11:39 Полезное
Сколько стоят гречка и яйца в Украине: сравнение цен на 12 ноября
10:36 Гороскопы
Застряли в яме или оказались на краю обрыва: толкование сна по сонникам Миллера, Фрейда и Юнга
09:58 Тренды
Watch Dogs 2, Saints Row и A Way Out: кооперативные игры в стиле GTA
09:22 Холостяк
"От всех холостяков скажу": Слава Кравцов ответил, реально ли по-настоящему влюбиться на реалити
Все новости
Главная Люди Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты
Люди 12 ноября 2026 · 15:21

Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты

Артистка не скрывает, что красота требует внимания, но имеет собственные правила, которые соблюдается каждый день
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты

Светлана Белоножко рассказала о секретах ухода за собой и ежедневных привычках (коллаж: Styler)

Народная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась секретами ухода за собой и рассказала, как поддерживает свою внешность в 69 лет. Вдова певца Виталия Белоножко также призналась, что ей предлагали рекламировать популярные инъекции для похудения, однако она отказалась.

Деталями разговора Styler поделится со ссылкой на интервью артистки проекта "Наодинці з Гламуром".

Светлана Белоножко рассказала, как ухаживает за лицом

Артистка убеждена, что женщине важно не пренебрегать уходом за собой и знать особенности собственной кожи. В то же время она советует ответственно выбирать специалистов, которым доверяешь свою внешность.

"Женщина должна ухаживать за собой, знать свои слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно обратиться не просто за масками, а чтобы он был профессионалом", - подчеркнула Белоножко.

По словам певицы, важную роль играет питание кожи и правильно подобранные средства. Она также упомянула о процедурах, не требующих пластических операций.

"Кожу нужно питать. Есть целый набор разнообразных средств без пластических операций", – рассказала артистка.

Отдельно Белоножка отметила массаж лица. Однако, по ее мнению, здесь тоже не стоит обращаться к первому попавшемуся мастеру.

"Потом массаж лица. Но нужно также найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а все делал правильно", – пояснила она.

Почему Белоножко отказалась рекламировать инъекции для похудения

Кроме секретов ухода, артистка рассказала о предложении рекламировать популярные препараты для снижения веса. Однако соглашаться на такое сотрудничество оно не стало, ведь пока не видит в этом нужды.

"Мне предлагали, но я сказала, что у меня пока проблем нет", - поделилась Белоножко.

Певица даже пошутила, при каких обстоятельствах могла бы пересмотреть свое решение.

"Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, возможно, и соглашусь", - сказала она.

Какого режима питания придерживается артистка

Светлана Белоножко также раскрыла свои обычные пищевые привычки. По ее словам, она ест дважды в день, не устраивает перекусы между приемами пищи и пытается придерживаться определенного расписания.

"Я питаюсь дважды в день. Если дома – с 10 до 11 у меня хороший завтрак, а потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов", – рассказала артистка.

Она также поделилась своим подходом к вечернему режиму и отдыху.

"Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Стараюсь ложиться до 23:00", - добавила Белоножко.

Напомним, как ранее артистка Светлана Белоножко озвучила размер своей пенсии.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво" Холостяк Мария Захватова о "Холостяке", ссорах вне камер, Горняк и Кравцове: "Было очень некрасиво"
Продали авто, но штрафы приходят вам: как поступить, если покупатель не переоформил машину
Продали авто, но штрафы приходят вам: как поступить, если покупатель не переоформил машину Полезное
Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и другие актеры "Секса в большом городе": карьера после культового сериала
Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и другие актеры "Секса в большом городе": карьера после культового сериала Тренды
Больше интересного
Watch Dogs 2, Saints Row и A Way Out: кооперативные игры в стиле GTA Watch Dogs 2, Saints Row и A Way Out: кооперативные игры в стиле GTA Юлія Люшньова · 12 ноября 2026, 09:58
"От всех холостяков скажу": Слава Кравцов ответил, реально ли по-настоящему влюбиться на реалити "От всех холостяков скажу": Слава Кравцов ответил, реально ли по-настоящему влюбиться на реалити Наталия Крижановская · 12 ноября 2026, 09:22
Нужно ли стирать новые вещи, если они чистые на вид: объяснение специалистов Нужно ли стирать новые вещи, если они чистые на вид: объяснение специалистов Юлия Шиканова · 12 ноября 2026, 08:47
Алоэ желтеет в ноябре: причины пожелтения и правила ухода осенью Алоэ желтеет в ноябре: причины пожелтения и правила ухода осенью Юлія Люшньова · 12 ноября 2026, 14:48