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Люди 12 листопада 2026 · 15:21

Світлана Білоножко зізналася, чи робила пластичні операції та назвала свої правила краси

Артистка не приховує, що краса потребує уваги, але має власні правила, яких дотримується щодня
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Світлана Білоножко зізналася, чи робила пластичні операції та назвала свої правила краси

Світлана Білоножко розповіла про секрети догляду за собою та щоденні звички (колаж: Styler)

Народна артистка України Світлана Білоножко поділилася секретами догляду за собою та розповіла, як підтримує гарний вигляд у 69 років. Вдова співака Віталія Білоножка також зізналася, що їй пропонували рекламувати популярні ін'єкції для схуднення, однак вона відмовилася.

Деталями розмови Styler поділиться з посиланням на інтерв'ю артистки проєкту "Наодинці з Гламуром".

Світлана Білоножко розповіла, як доглядає за обличчям

Артистка переконана, що жінці важливо не нехтувати доглядом за собою та знати особливості власної шкіри. Водночас вона радить відповідально обирати спеціалістів, яким довіряєш свою зовнішність.

"Жінка повинна доглядати за собою, знати свої слабкі сторони та мати косметолога, до якого можна звернутися не просто за масками, а щоб він був професіоналом", - наголосила Білоножко.

За словами співачки, важливу роль відіграє живлення шкіри та правильно підібрані засоби. Вона також згадала про процедури, які не потребують пластичних операцій.

"Шкіру потрібно живити. Є цілий набір різноманітних засобів без пластичних операцій", - розповіла артистка.

Окремо Білоножко відзначила масаж обличчя. Проте, на її думку, тут теж не варто звертатися до першого-ліпшого майстра.

"Потім масаж обличчя. Але потрібно також знайти правильного майстра, щоб він не розтягнув шкіру, а все робив правильно", - пояснила вона.

Чому Білоножко відмовилася рекламувати ін'єкції для схуднення

Окрім секретів догляду, артистка розповіла про пропозицію рекламувати популярні препарати для зниження ваги. Однак погоджуватися на таку співпрацю вона не стала, адже наразі не бачить у цьому потреби.

"Мені пропонували, але я сказала, що в мене поки що проблем немає", - поділилася Білоножко.

Співачка навіть пожартувала, за яких обставин могла б переглянути своє рішення.

"Якщо я раптом стану, як бочонок, то тільки тоді, можливо, і погоджуся", - сказала вона.

Якого режиму харчування дотримується артистка

Світлана Білоножко також розкрила свої повсякденні харчові звички. За її словами, вона їсть двічі на день, не влаштовує перекусів між прийомами їжі та намагається дотримуватися певного розкладу.

"Я харчуюся двічі на день. Якщо вдома - з 10 до 11 у мене гарний сніданок, а потім з 5 до 6 вечора. Жодних перекусів", - розповіла артистка.

Вона також поділилася своїм підходом до вечірнього режиму та відпочинку.

"Рот закрила і пий воду. Потім треба спати. Намагаюся лягати до 23:00", - додала Білоножко.

Нагадаємо, як раніше артистка Світлана Білоножко озвучила розмір своєї пенсії.

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