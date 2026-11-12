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Главная Люди Даша Астафьева открыто призналась в отношениях с младшим на 13 лет мужчиной: "Он у меня чемпион"
Люди 12 ноября 2026 · 18:53

Даша Астафьева открыто призналась в отношениях с младшим на 13 лет мужчиной: "Он у меня чемпион"

Певица объяснила, почему не чувствует возрастной разницы с любимым, и рассказала, в чем он ее восхищает
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Даша Астафьева открыто призналась в отношениях с младшим на 13 лет мужчиной: "Он у меня чемпион"

Даша Астафьева с юмором рассказывает об отношениях с младшим избранником (коллаж: Styler)

Модель Даша Астафьева рассказала об отношениях с младшим на 13 лет любимым. Певица призналась, чувствует ли разницу в возрасте, но с юмором объяснила, почему в некоторых ситуациях именно она удивляется знаниям избранника.

Styler со ссылкой на интервью звезды для программы "Порадниця" расскажет подробнее.

Даша Астафьева не чувствует разницы в возрасте с любимым

Астафьева признается, что на сегодняшний день совсем другое понимание отношений и уважения к партнеру. В то же время, разница в 13 лет не мешает им находить общий язык.

"Сейчас я понимаю, что у меня другой уровень отношений и уважения. У нас еще разница в 13 лет", - поделилась артистка.

По ее словам, друзья старше ее на 10-12 лет порой шутят о возрасте ее избранника. В частности, присылают коллажи из клипа "Солдат", намекая, что Даша могла бы вынести его из роддома в образе с видеоработе.

"У моих друзей родился совершенно другой пласт юмора из-за этого", - смеется певица.

Однако сама она так называемой возрастной разницы в повседневной жизни не замечает.

"Вообще нет. Все, кто знакомился, говорят, что разница незаметна", - заверила Астафьева.

"Он у меня чемпион"

Артистка также рассказала, возникает ли у нее желание демонстрировать партнеру свое преимущество в знаниях или опыте. По словам Даши, она сознательно не пытается "умничать", ведь понимает, что это может быть неприятно любимому.

"Нет, я понимаю, что ему будет неприятно, поэтому так не делаю. Ты не представляешь, это просто такой кубик Рубика. Он просто шарит все, чего я не знаю. Ну, есть у вас какая-то тема, что ты так сидишь, слушаешь и киваешь, просто потому, что понимаешь, что вообще ничего не понимаешь. Вот он у меня чемпион в этом", - рассказала певица.

Почему любимый Астафьевой тоже иногда нуждается в ее объяснениях

Несмотря на то, что во многих вопросах избранник артистки хорошо ориентируется, есть и сферы, в которых она уже может поделиться собственным опытом.

"И при этом он у меня может спросить: "Что такое прокомпостировать билеты?" А я такая: "Ага, садись, сейчас я тебе расскажу. Одеваешь шапку-петушок, заходишь в трамвай...", - пошутила Даша.

По словам артистки, именно такие моменты и демонстрируют, насколько разным может быть опыт людей в паре.

"Это целая пропасть между нами. И здесь, конечно, можно разогнаться рассказывать", - подытожила она.

Какие романы пережила Даша Астафьева к нынешним отношениям

Личная жизнь певицы не всегда складывалась просто. Одной из самых важных страниц стал шестилетний роман с бизнесменом Артемом Кимом. Пара была обручена и планировала свадьбу, однако в 2021 году влюбленные решили разойтись.

После этого у Астафьева были отношения с музыкантом Мишей Крупиным. Впоследствии оба подтвердили, что их роман завершился, хотя они сохранили хорошие отношения.

На сегодняшний день Даша Астафьева находится в отношениях с мужчиной, который работает в IT-сфере. О романе с ним артистка впервые рассказала в 2023 году, а в марте 2025-го уточнила, что на тот момент они были вместе уже более трех лет. Поэтому их отношения начались ориентировочно в конце 2021 или в начале 2022 года. Пара познакомилась случайно в спортзале.

Раньше мы рассказывали, что особенного в жакете, в котором Даша Астафьева читала радиодиктант в 2026 году.

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