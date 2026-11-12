Истекает срок действия загранпаспорта: что делать украинцам за границей

Если срок действия загранпаспорта подходит к концу или уже истек, украинцы могут оформить новый документ в стране своего пребывания. Для этого доступны консульские учреждения и зарубежные подразделения ГП "Документ", но условия оформления, стоимость и сроки получения паспорта могут отличаться.
Где оформить паспорт в 2026 году, какие документы подготовить и что делать, если срок его действия уже истек, рассказывает Styler.
Ранее Styler также рассказывал, когда украинцам в Польше нужно менять водительские права.