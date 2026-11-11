Кто победит в "Холостяке" с Кравцовым: Мария Захватова назвала идеальных кандидаток

Бывшая участница "Холостяка-15" Мария Захватова поделилась мыслями о девушках, которые продолжают бороться за сердце Вячеслава Кравцова. Она назвала своих фавориток и призналась, кому больше всего желает победы в финале.

Об этом она рассказала в интервью для Styler .

Кого Захватова видит в финале "Холостяка"

Среди претенденток на финал Мария выделила Кристину Горняк и Лию Янголенко.

"Я думаю, что это Кристина Горняк и Лия Янголенко. Лия просто хочет замуж выйти", - поделилась Захватова.

Впрочем, особую симпатию бывшая участница выразила и Екатерине Петренко, бывшей баскетболистке. По ее мнению, девушка искренняя, добрая и пришла на проект не ради популярности, а именно в поиске настоящих отношений.

"Я бы хотела, чтобы вообще Катя победила. Ну, по росту ему подходит. Точно! И она такая искренняя, хорошая девушка, которая очень много натерпелась. И точно пришла за отношениями", - объяснила Мария.

Что известно о Кристине Горняке

Кристине 39 лет, она живет в Киеве и более 16 лет работает частным нотариусом. Среди ее увлечений - танцы и путешествия.

В прошлом Кристина была замужем за шоуменом Владимиром Остапчуком. Этот опыт заставил ее переосмыслить свои границы и взгляды на отношения. Несмотря на пережитое, она продолжает верить в зрелую любовь, основанную на искренности, уважении и взаимной поддержке.

В мужчинах Кристина ценит силу характера, амбициозность, честность, заботу и щедрость.

На проект она пришла именно ради Вячеслава Кравцова, ведь ее привлекают целеустремленные и дисциплинированные мужчины.

Захватова и Горняк (фото: instagram.com/zakhvatova_mari)

Что известно о Лие Янголенко

Лии 26 лет, она родом из Одессы и работает моделью. В ее портфолио - сотрудничество с известными международными брендами, представителями fashion-индустрии и съемки для зарубежных глянцевых изданий. В то же время сама Лия считает, что ее знают преимущественно в профессиональных кругах.

Среди увлечений девушки - диджеинг, рисование, изучение французского языка и психологии. Если в детстве она мечтала открыть зоомагазин, то теперь больше всего стремится к семейному счастью.

В отношениях Лия ценит надежность и поступки больше, чем красивые слова. Она хочет видеть рядом мужчину, который держит обещания, не боится ответственности и подтверждает серьезность своих намерений действиями.

Лия и Кравцов (фото: instagram.com/angel_lia___)

Что известно о Екатерине Петренко

Екатерине 32 года, она живет в Киеве, работает PR-менеджером и раньше профессионально занималась баскетболом. В юности была кандидатом в сборные Украины U18 и U20, однако в 19 лет из-за травмы была вынуждена завершить спортивную карьеру.

Екатерина также активно занимается общественной деятельностью: поддерживает семьи военнопленных, приобщается к развитию адаптивного спорта и помогает ветеранам и ветеранкам с трудоустройством. В свободное время любит петь и готовить.

Она разведена и воспитывает сына. Среди главных мечтаний Екатерины - вернуться в родной Бердянск, который находится в оккупации, и построить новый дом, где будут любовь, близость и чувство безопасности.

В мужчинах больше всего ценит зрелость, ответственность и соответствие слов поступкам.

Отметим, что Екатерина покинула проект в четвертом выпуске шоу. Главный герой пригласил ее на индивидуальное свидание - прокатиться на велосипедах. Затем они готовили вместе ужин, а именно пасту с морепродуктами, которую Слава считает своим любимым блюдом.

Но после этого Кравцов сделал выводы, что общение между ними скорее дружеское, а не романтичное, и простился с Екатериной.