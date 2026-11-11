Мария Захватова раскрыла, что ее больше всего разочаровало в "Холостяке" Вячеславе Кравцове

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк-15" Мария Захватова поделилась впечатлениями от общения с главным героем сезона Вячеславом Кравцовым. Девушка призналась, чего ей не хватило в его поведении.

Об этом она рассказала в интервью для Styler.

Чего Марии не хватило в общении с Кравцовым

По словам Марии, во время участия в проекте ей не хватало от Вячеслава искренности. В то же время она понимала, что мужчине непросто уделять одинаковое внимание всем девушкам, ведь участниц было много.

"Я думаю, что искренности, но я понимаю, что много девушек и он не может распыляться на всех", - поделилась Захватова.

Почему Вячеслав Кравцов не дал ей розу

Отдельно бывшая участница рассказала о причинах своего вылета из проекта.

"Ну, там на самом деле было два момента. Я, честно говоря, думала, что это все из-за Ани, потому что я не понимала, что можно ситуацию мою с бывшим воспринять именно так. Хотя я совсем не так говорила", - объяснила Мария.

Как выяснилось, еще одной причиной недоразумения стал разговор о ее предыдущих отношениях. Захватова считает, что Кравцов неправильно истолковал ее слова о разрыве с бывшим.

По словам девушки, главный герой мог подумать, что она ушла от бывшего из-за финансовых обстоятельств, в том числе из-за того, что у него закончились деньги. Однако Мария подчеркнула, что ситуация была совсем другой.

"Он подумал из того, что я сказала, что я ушла от парня из-за того, что закончились деньги. Но я же не ушла, потому что деньги закончились. Я ушла от очень состоятельного мужчины и не взяла деньги. И ушла из-за того, что меня уже никто там не любил, вообще не считал за девушку. Это очень разные вещи", - рассказала Захватова.

Причем здесь другая участница

Мария также призналась, что повлиять на решение "Холостяка" могла и ситуация с Анной Мышак.

"Мне уж очень надоела эта история с Аней. Потому что я с ней в одной комнате жила, постоянно это обсуждалось. Эти все штуки с ее стороны, оно мне уже так надоело!" - вспомнила бывшая участница.

Она также объяснила, что разговор об этом с Вячеславом не был случайной жалобой. По словам Марии, ситуация развивалась постепенно, обсуждалась между участницами, а затем стала частью телевизионного сюжета.

"Потом вывели это на экран, это ведь не просто так, что я решила пожаловаться. Потом не просто так я это Вячеславу сказала. И оно вот так получилось", - подытожила Захватова.

Мария Захватова (фото предоставлено Марией Захватовой)

Что известно о Марии Захватовой

Марии 31 год, она родом из Борисполя и работает воздушной гимнасткой. В детстве девушка училась в школе-интернате, где пережила непростой период, из-за которого долго чувствовала нехватку любви и поддержки. Впоследствии этот опыт помог ей стать сильнее.

Интерес к воздушной гимнастике появился у Марии во время учебы в университете, когда подруга пригласила ее на первую тренировку. Увлечение переросло в профессиональное дело: сейчас она имеет собственную студию, дважды получала отличие "Тренер года" и обучает детей.

В свободное время Мария любит танцевать, путешествовать и интересуется эзотерикой.

Конфлик вокруг Анны Мышак

В третьем выпуске "Холостяка-15" участницы обвинили Анну Мышак в неискренности и рассказали о ее вероятной интимной связи с Тарасом Цымбалюком - главным героем предыдущего сезона.

Во время группового свидания Вячеслава с несколькими участницами в доме девушек Григорий Решетник устроил обсуждение конфликта. Участницы также проголосовали, кого считают достойным покинуть проект, и большинство голосов получил Мышак.

Впоследствии Мария лично рассказала Кравцову о ситуации с Анной. Услышанное возмутило главного героя настолько, что он покинул групповое свидание.

На церемонии роз конфликт продолжился: девушки открыто высказали Анне свои претензии. После отдельного эмоционального разговора с Мышак Вячеслав простился с Анной.

Мария также покинула шоу в третьем выпуске "Холостяка".