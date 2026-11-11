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Люди 11 ноября 2026 · 13:13

Олег Скрипка объяснил, почему гибель Кузьмы Скрябина могла быть выгодна Кремлю

Лидер группы "Вопли Видоплясова" высказал предположение о трагедии и рассказал, как могли использовать образ погибшего певца
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олег Скрипка объяснил, почему гибель Кузьмы Скрябина могла быть выгодна Кремлю

Олег Скрипка о смерти Кузьмы Скрябина (коллаж: Styler)

Украинский музыкант Олег Скрипка высказался о гибели Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин, и предположил, что его смерть была использована в интересах Кремля. Певец также не исключил версии умышленного убийства, хотя подчеркнул, что не знает подлинных обстоятельств трагедии.

Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью Олега Скрипки Василию Тимошенко.

Что Скрипка сказал о смерти Кузьмы

Во время интервью ведущий спросил Олега Скрипку, считает ли он гибель Андрея Кузьменко несчастным случаем или допускает возможность убийства.

Музыкант не дал однозначного ответа. По его словам, он не знает, что именно стало причиной трагедии, но допускает разные версии.

"Я думаю, что это был фатум. И как это произошло, я не знаю. Или его кремлевцы убили. Он погиб. Это была настоящая трагедия", - сказал Скрипка.

Артист предположил, что после смерти Кузьмы российская сторона могла попытаться использовать его публичный образ в собственных интересах.

По мнению Скрипки, Кузьменко могли стремиться представить символом борьбы против так называемой "бандеровской власти". Однако, как считает музыкант, общество восприняло погибшего артиста совсем иначе.

"Кремлевцы использовали этот феномен, что он был борцом против бандеровской власти. И это сработало в другую сторону. То есть люди восприняли его как положительного героя, как Че Гевару, потому что людям был нужен такой образ", - объяснил певец.

Скрипка также предположил, что даже в случае преднамеренного убийства попытка использовать смерть Кузьмы для создания нужного политического образа могла привести к противоположному результату.

"Или его кремлевцы убили и, опять же, хотели сделать из него образ Че Гевары, борца против бандеровцев, но получилось совсем наоборот", - добавил артист.

Каким Скрипка запомнил Кузьму Скрябина

Во время разговора Олег Скрипка также вспомнил о личном знакомстве с Андреем Кузьменко. По словам музыканта, они не были близкими друзьями, но часто встречались.

"Я был знаком. Не скажу, что мы дружили, но пересекались. Пересекались часто", - рассказал артист.

Больше всего Скрипке запомнились открытость Кузьмы и его умение находить общий язык с людьми.

"У него была способность находить общий язык с любым человеком. И он был абсолютно неэгоистичным", - отметил певец.

По словам Скрипки, Кузьменко поддерживал дружеские отношения со многими людьми, среди которых были музыканты и влиятельные бизнесмены.

Артист считает, что именно коммуникабельность, искренность и способность легко налаживать контакт с окружающими были качествами, за которые Кузьму особенно ценили.

Что известно о гибели Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет. Накануне музыкант выступал с концертом в Кривом Роге. На следующее утро он выехал из города на собственном автомобиле.

Трагедия произошла недалеко от села Лозоватка в Днепропетровской области. Внедорожник Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьма погиб на месте.

Олег Скрипка объяснил, почему гибель Кузьмы Скрябина могла быть выгодна Кремлю
Последствия аварии (фото: из открытых источников)

По выводам правоохранителей, причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости при прохождении поворота, в результате чего автомобиль музыканта выехал на встречную полосу.

После смерти артиста появлялись предположения о возможном преднамеренном убийстве. Однако правоохранители не нашли доказательств, которые подтверждали бы эту версию.

Ранее Styler также рассказывал, как звезда украинских сериалов Егор Козлов присоединился к рядам ВСУ.

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