Где сейчас актеры сериала "Район Беверли-Хиллз": как сложились судьбы Джейсона Пристли, Дженни Гарт и других звезд

После финала сериала исполнилось более 25 лет, но его звезды до сих пор появляются на экранах и попадают в заголовки новостей. Некоторые из них пережили громкие разводы, кардинально сменили карьеру, а другие уже никогда не вернутся к своим ролям.

Джейсон Пристли

Для многих зрителей Джейсон Пристли навсегда останется правильным парнем Брэндоном Уолшем, который вместе с сестрой Брендой переехал в Беверли-Хиллз и стал частью новой компании друзей. Однако сам актер давно вышел за пределы этого образа.

Еще во время работы над сериалом Пристли стал интересоваться режиссурой. Впоследствии он снимал эпизоды не только "Район Беверли Гиллз", но и других телевизионных проектов. Среди его заметных работ после молодежной драмы - канадские сериалы "Call Me Fitz" и "Private Eyes", где он также сыграл одну из главных ролей.

Джейсон Пристли в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

В 2024 году актер присоединился к детективному сериалу "Дикие карты", выходившему до 2026-го года. А уже осенью 2026 года зрители увидели его в продолжении знакомой истории: Пристли вернулся в роль детектива Мэтта Шейда в "Private Eyes West Coast".

Джейсон Пристли в сериале "Дикие карты" (скриншот)

Есть в его биографии и особенно трогательная работа. В 2025 году он стал исполнительным продюсером документального фильма "I Am Luke Perry", посвященного памяти Люка Перри, с которым дружил еще со времен съемок "Район Беверли Гиллз".

В личной жизни Пристли тоже обрел стабильность. С 2005 года он женат на Наоми Лоуд, вместе они воспитывают двоих детей.

Джейсон Пристли в сериале "BH90210" (скриншот)

Дженни Гарт

Келли Тейлор являлась одной из самых сложных героинь сериала. За образом популярной школьницы скрывались непростые семейные обстоятельства, проблемы в отношениях и постоянные испытания. Дженни Гарт, воплотившая этот образ, после завершения проекта также претерпела немало изменений.

Дженни Гарт в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

Актриса не исчезла с телевидения. Она снималась в комедийном сериале "What I Like About You" вместе с Амандой Байнс, участвовала в "Танцах со звездами", а позже вернулась к роли Келли в новой версии "90210". В 2019 году Гарт снова встретилась с бывшими коллегами на площадке сериала "BH90210".

Дженни Гарт в сериале "BH90210" (скриншот)

Особое место в ее жизни занимает дружба с Тори Спеллинг. В 2020 году они запустили подкаст "90210MG", в котором просматривали старые эпизоды и раскрывали закулисные истории. Впоследствии Гарт развила собственный проект "I Choose Me", посвященный личным изменениям и поиску нового смысла во взрослом возрасте.

В 2026 году актриса выпустила мемуары "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose & Embracing Reinvention", а также сопроводительную книгу "Choosing Me Every Day".

Есть новости и из личной жизни: в январе 2025 года она и ее муж Дэйв Абрамс объявили, что отказались от развода. Пара, которая обручилась в 2015 году, смогла сохранить отношения после периода разлуки.

Тори Спеллинг

Донна Мартин поначалу была второстепенной героиней, но постепенно стала одной из центральных персонажек "Район Беверли Гиллз". Ее сыграла Тори Спеллинг - дочь известного телевизионного продюсера Аарона Спеллинга, который и создал сериал.

Тори Спеллинг в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

После завершения проекта актриса попробовала себя в разных форматах. Она снималась в комедиях и телефильмах, участвовала в реалити-шоу о собственной семье и неоднократно рассказывала о жизни за пределами съемочной площадки.

В 2019 году Спеллинг вернулась к роли Донны в "BH90210". Позже она вместе с Дженни Гарт вела подкаст об оригинальном сериале, но в середине 2026 года оставила общий проект. А актриса развивала собственный подкаст "misSPELLING", в котором обсуждает личные истории и события из своей жизни.

Тори Спеллинг и Дженни Гарт в сериале "BH90210" (скриншот)

Однако самая интересная новость о Спеллинг появилась в ноябре 2026 года. Она снова объединилась с Брайаном Остином Грином, сыгравшим Дэвида Силвера. Вместе они завершили съемку триллерного микросериала для платформы VertTV. К актерскому составу также присоединилась Кэрол Поттер, известная по роли Синди Уолш - мамы Бренды и Брендона.

Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин (фото: instagram.com/torispelling)

Брайан Остин Грин

В начале сериала Дэвид Силвер был неуклюжим парнем, который мечтал о музыкальной карьере и пытался стать частью популярной компании. Впоследствии его персонаж превратился в одного из главных героев, а роман с Донной стал одной из самых продолжительных сюжетных линий шоу.

Брайан Остин Грин в сериале "BH90210" (скриншот)

После завершения "Район Беверли Гиллз" Брайан Остин Грин неоднократно появлялся на телевидении. Зрители могли видеть его в "Отчаянных домохозяйках", "Терминаторе: Хроники Сары Коннор", "The Conners" и "That '90s Show". Также он принимал участие в 30-м сезоне "Танцев со звездами".

Брайан Остин Грин и Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншот)

К слову, ранее Styler рассказывал, как изменились актеры сериала "Отчаянные домохозяйки" .

В 2026 году актер снова оказался в центре внимания. В августе он рассказал о проблемах со здоровьем, которые долго мешали ему полноценно работать. По словам Грина, он переживал симптомы, похожие на последствия инсульта, а на восстановление ушло около пяти лет.

Также актер снова встретился с Тори Спеллинг на съемочной площадке. Их совместная работа стала особенно интересна для поклонников, ведь экранная романтика Донны и Дэвида имела продолжение и в реальной жизни: актеры раньше рассказывали о романе, который у них был в начале съемок.

В настоящее время Грин находится в отношениях с танцовщицей Шарной Берджесс, с которой познакомился во время "Танцев со звездами". У пары есть сын Зейн, а в целом актер воспитывает пятерых сыновей.

Ян Зиринг

Стив Сандерс в исполнении Яна Зиринга был одним из тех персонажей, которые постоянно попадали в забавные ситуации, но в то же время имели серьезные проблемы. После сериала актер нашел совершенно неожиданный способ возвратиться к большой популярности.

Ян Зиринг в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

Речь идет о франшизе "Акулье торнадо" (Sharknado). Зиринг сыграл Фина Шепарда - мужчину, борющегося с невероятными стихийными бедствиями, когда акулы буквально падают с неба. Абсурдный сюжет и намеренно преувеличенная подача сделали эти фильмы популярными среди поклонников фантастических триллеров.

Ян Зиринг в фильме "Акулье торнадо" (скриншот)

В 2026 году актер снова работает на телевидении, но уже не как исполнитель главной роли в художественном сериале. Он стал ведущим и продюсером реалити-шоу The Great American Road Rally: Celebrity Edition на The CW. Участники проекта отправились в путешествие по легендарной трассе Route 66, а шоу объединило автомобильные приключения и благотворительность.

Ян Зиринг вместе с супругой (фото: instagram.com/ianziering)

Впрочем, последние новости о Зиринге связаны и с судебным процессом. 6 ноября 2026 года его продюсерская компания подала иск против продюсера и компаний, работавших над шоу. По информации Entertainment Weekly, актер утверждает, что ему не выплатили последнюю часть гонорара в размере 100 тысяч долларов. Это обвинения, изложенные в судебном иске, а не установленный судом факт.

Габриэль Картерис

Андреа Цукерман была интеллектуалкой компании, редактором школьной газеты и одной из самых амбициозных учениц West Beverly High. Ее сыграла Габриэль Картерис, чья дальнейшая карьера оказалась особенно интересна.

Габриэль Картерис в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

После выхода из сериала актриса продолжила сниматься, в частности, появлялась в "NCIS", "9-1-1" и "Code Black". Однако со временем ее профессиональные интересы все больше смещались в сторону защиты прав актеров.

Габриэль Картерис в сериале "BH90210" (скриншот)

Картерис возглавляла SAG-AFTRA - один из крупнейших профсоюзов работников кино, телевидения и медиа в США. В этой должности она представляла интересы актеров во время переговоров с большими студиями и выступала против дискриминации по возрасту в Голливуде.

Габриэль Картерис вместе с мужем (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

После завершения президентского срока в SAG-AFTRA она продолжила работу в международной профессиональной среде. В настоящее время Картерис возглавляет Международную федерацию актеров (FIA).

Шеннен Доэрти

Бренда Уолш была одной из центральных героинь первых сезонов. Ее отношения с Диланом, конфликты с Келли и непростые отношения с братом Брэндоном сделали персонаж важной частью истории "Район Беверли Гиллз".

Шеннен Доэрти в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

Шеннен Доэрти покинула сериал после четвертого сезона, но это не помешало ей построить успешную карьеру. В 1990-х она сыграла в фильме "Heathers", а затем получила еще одну знаковую роль - Прю Голливелл в сериале "Все женщины - ведьмы" (Charmed).

Шеннен Доэрти и Алисса Милано в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

Кстати, ранее Styler уже рассказывал, как сменились актеры сериала "Все женщины - ведьмы" .

Актриса вернулась к образу Бренды в перезапуске "90210" и приняла участие в "BH90210" в 2019 году. Она также открыто говорила о борьбе с онкологическим заболеванием, диагностированным в 2015 году.

Шеннен Доэрти и Брайан Остин Грин в сериале "BH90210" (скриншот)

13 июля 2024 года Шеннен Доэрти скончалась в возрасте 53 лет. Ее смерть стала большой утратой для коллег и поклонников. Особенно символичным стало то, что еще до этого актриса успела воссоединиться с частью команды "Район Беверли Гиллз" и снова увидеть зрителей в роли Бренды.

Люк Перри

Если Брэндон был олицетворением правильного парня, то Дилан МакКей в исполнении Люка Перри стал его полной противоположностью. Бунтарь с непростой семейной историей, любовью к риску и сложными отношениями быстро превратился в одного из самых популярных персонажей сериала.

Люк Перри в сериале "Район Беверли Гиллз" (скриншот)

После "Района Беверли Гиллз" Перри не ограничился молодежными драмами. Он работал в театре, снимался в разножанровых фильмах и сериалах, а в последние годы жизни обрел новую аудиторию благодаря роли Фреда Эндрюса, отца главного героя в сериале "Ривердейл".

Люк Перри в сериале "Ривердейл" (скриншот)

Последней большой киноработой актера стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Лента вышла в 2019 году после его смерти.

Люк Перри в фильме "Однажды в Голливуде" (скриншот)

4 марта 2019 года Люк Перри скончался в возрасте 52 лет после инсульта. В 2025 году его друг и коллега Джейсон Пристли стал исполнительным продюсером документального фильма "I Am Luke Perry", посвященного жизни и карьере актера.