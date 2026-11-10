Си-Джей из GTA: San Andreas: кто подарил голос Карлу Джонсону и чем известен Young Maylay

Карл "Си-Джей" Джонсон из Grand Theft Auto: San Andreas стал одним из самых узнаваемых персонажей в истории видеоигр . Его голос, манеру говорить и характерные интонации знают даже те, кто давно не запускал игру. Однако за образом героя из Лос-Сантоса стоит реальный музыкант, который для работы с Rockstar Games практически не имел актерского опыта.

Кто подарил не только голос, но и музыку GTA: San Andreas, рассказывает Styler.

Кто такой Си-Джей и почему GTA: San Andreas стала культовой

Карл Джонсон по прозвищу Си-Джей (CJ) - главный герой Grand Theft Auto: San Andreas, которую Rockstar Games выпустила в 2004 году. События разворачиваются в вымышленном штате Сан-Андреас, прототипом которого стала Калифорния в начале 1990-х годов.

История начинается с возвращения Карла в родной Лос-Сантос после пятилетнего отсутствия. Он покинул город, но должен вернуться из-за смерти матери Беверли Джонсон. Дома его ждут брат Шон по кличке Свит, сестра Кэндл и старые друзья из банды Grove Street Families.

Однако прежняя жизнь уже не ждет его с распростертыми объятиями. Район изменился, банда потеряла часть влияния, а улицы контролируют конкурирующие группировки. Си-Джею приходится не только восстанавливать положение Grove Street Families, но и разбираться с семейными конфликтами, изменами и собственным прошлым.

Впоследствии приключения героя выходят далеко за пределы Лос-Сантоса. Игроки посещают Сан-Фьерро и Лас-Вентурас, знакомятся с новыми персонажами, занимаются бизнесом и попадают во все более масштабные криминальные истории.

Одной из причин популярности San Andreas стала свобода действий. Можно было изменять облик Си-Джея, тренироваться в спортзале, покупать одежду и недвижимость, ездить на автомобилях, летать на самолетах и просто исследовать огромный игровой мир.

Не менее важна была атмосфера 1990-х: уличная культура Лос-Анджелеса, хип-хоп Западного побережья, автомобили того времени и радиостанции с музыкой разных жанров. Именно благодаря этому игра стала не просто криминальным происшествием, а узнаваемым портретом целой эпохи.

Кто озвучил Карла Джонсона и как получил эту роль

За голосом Си-Джея стоит американский рэпер Young Maylay, настоящее имя которого Кристофер Беллард (Christopher Bellard). Он родился 17 июня 1979 в Лос-Анджелесе и вырос в Южном Лос-Анджелесе, где сформировались его музыкальные предпочтения и интерес к хип-хопу.

Знакомство с Rockstar Games произошло благодаря DJ Pooh - американскому музыкальному продюсеру, работавшему над GTA: San Andreas.

В интервью Young Maylay рассказывал, что поначалу даже не подозревал о возможности получить роль в видеоигре. DJ Pooh позвонил по телефону, и они примерно 15 минут обсуждали музыкальные биты. Лишь впоследствии продюсер сообщил, что разговор проходил на громкой связи, а рядом находились представители Rockstar Games.

Кристофер Беллард (фото: instagram.com/mayleeno)

Разработчикам понравилась естественная манера общения рэпера, поэтому его пригласили на прослушивание. После нескольких этапов отбора Беллард получил роль Карла Джонсона.

Во время кастинга музыкант читал отрывки сценария фильма "Menace II Society". Это помогло оценить, насколько он органично передает атмосферу уличной жизни, которую разработчики хотели воспроизвести в игре.

Для Young Maylay это был первый опыт озвучивания видеоигр. Однако его голос настолько хорошо подошел персонажу, что сегодня многим игрокам сложно представить Си-Джея с другой манерой речи.

Музыкальная карьера Young Maylay: что он выпускал после игры

Несмотря на популярность Си-Джея, Young Maylay не стал ограничиваться актерской работой. Его главным увлечением остался хип-хоп, в частности направление West Coast hip-hop, тесно связанное с музыкальной культурой Калифорнии.

После выхода GTA San Andreas рэпер использовал интерес геймеров к своему имени и продолжил развивать собственную музыку. В 2005 году он выпустил "San Andreas: The Original Mixtape" - проект, название которого непосредственно отсылает в игру. Следующим заметным релизом стал The Real Coast Guard (2008), созданный вместе с DJ Crazy Toones.

Интересно, что Young Maylay не просто записал голос главного героя, но и приобщился к музыкальной составляющей GTA: San Andreas. Его творчество стало частью той же хип-хоп-атмосферы, за которую игроки полюбили игру.

Какая связь Young Maylay имеет с GTA 5

В семье Young Maylay есть еще один человек, знакомый поклонникам Grand Theft Auto. Его двоюродный брат - Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA 5.

В интервью GamesRadar+ Фонтено подтвердил родственную связь с Young Maylay и рассказал, что именно двоюродный брат сыграл Си-Джея. Кстати, сам Шон тоже появился в GTA: San Andreas, где озвучил одного из участников Grove Street Families.

В интервью Young Maylay признался, что обрадовался, когда узнал о роли брата в следующей большой части франшизы. В то же время, немного обиделся, ведь Шон не рассказал ему о кастинге заранее.

Шон Фонтено и Young Maylay (фото: Reddit)

Вернется Young Maylay к роли Си-Джея

Вопрос о возможном возвращении Карла Джонсона регулярно возникает среди поклонников GTA. Однако Young Maylay неоднократно давал понять, что не хочет участвовать в проектах только ради повторения прежнего успеха.

В интервью музыкант рассказал, что это был его первый опыт озвучивания видеоигры и предположительно последний в таком формате. В то же время, он не исключал работы над мультфильмами, анимационными сериалами и комиксами.

Несмотря на это, рэппер отмечал, что был бы готов рассмотреть предложение от Rockstar Games.