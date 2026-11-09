Sleeping Dogs, Bully, Watch Dogs: игры с открытыми криминальными мирами в стиле GTA

В GTA можно часами выполнять миссии, убегать от полиции, участвовать в криминальных разборках и исследовать большой город. Тем не менее, есть и другие игры, которые предлагают не менее интересные приключения с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять игр для любителей сюжетных миссий, погонь и криминальных историй, как у GTA.

Mafia II

Mafia II переносит игроков в американский город Эмпайр-Бэй 1940 - 1950-х годов. Главный герой Вито Скалетта возвращается с войны и пытается заработать деньги, чтобы рассчитаться с долгами отца. Впоследствии он все глубже погружается в мир организованной преступности.

Скриншот из игры Mafia II

Вместе с другом Джо Вито берется за опасные поручения, знакомится с влиятельными мафиозами и постепенно продвигается криминальной иерархией. Игроков ждут перестрелки, автомобильные погони и задачи, в которых не все идет по плану.

Особое настроение игре добавляют старинные автомобили, музыка и атмосфера послевоенной Америки. В отличие от GTA, Mafia II больше сосредоточена на последовательном развитии истории, а не на большом количестве побочных развлечений.

Sleeping Dogs

В Sleeping Dogs игрок оказывается на улицах Гонконга, где неоновые вывески, многолюдные рынки и резвые дороги скрывают деятельность опасных преступных группировок.

Скриншот из игры Sleeping Dogs

Главный герой Вэй Шэнь - полицейский, работающий под прикрытием. Его задача - проникнуть в триады, получить доверие преступников и помочь правоохранителям разрушить криминальную организацию изнутри.

Одна из главных особенностей игры - боевая система. Вместо постоянных перестрелок здесь часто приходится сражаться голыми руками, используя приемы боевых искусств и окружающие предметы. Кроме сюжетных миссий, можно участвовать в нелегальной гонке, ездить по городу на мотоциклах и автомобилях, исследовать районы Гонконга.

Saints Row 2

Saints Row 2 подойдет тем, кто любит GTA не только за сюжет, но и возможность устраивать настоящий хаос в открытом мире. События происходят в городе Стилвотер, где разные банды борются за территории и влияние. Главному герою предстоит восстановить могущество группировки Third Street Saints и вернуть контроль над городом.

Скриншот из игры Saints Row 2

Игрок выполняет задачи криминальных группировок, участвует в перестрелках, угоняет автомобили и постепенно расширяет территорию своей банды.

В то же время Saints Row 2 не пытается быть слишком серьезным. Здесь много абсурдного юмора, необычных побочных задач и возможностей для экспериментов. В игре можно изменять облик персонажа, настраивать транспорт, покупать недвижимость и просто исследовать город. Среди доступного транспорта есть даже самолеты, вертолеты и лодки.

Watch Dogs

Watch Dogs предлагает необычный взгляд на криминальные приключения. Вместо обычного преступника или полицейского игрок руководит Эйденом Пирсом - хакером, использующим технологии, чтобы противостоять своим врагам.

Скриншот из игры Watch Dogs

События разворачиваются в Чикаго, где городская инфраструктура связана с компьютерной системой ctOS. Благодаря смартфону главный герой может вмешиваться в работу разных объектов и использовать это при выполнении миссий. Например, можно переключить светофоры, чтобы остановить преследователей или повлиять на работу городских систем, чтобы получить преимущество над противниками.

В игре хватает автомобильных погонь, перестрелок и исследования открытого мира. Однако главное отличие от GTA состоит в том, что многие ситуации можно решать с помощью цифровых инструментов.

Само сочетание взлома городских систем, преследований и личной истории Эйдена отличает Watch Dogs среди других приключенческих игр.

Bully: Scholarship Edition

Bully: Scholarship Edition может показаться неожиданной игрой в этой подборке, ведь вместо криминального города здесь обычная на первый взгляд школа. Однако по свободе действий, юмору и построению миссий она напоминает GTA.

Скриншот из игры Bully: Scholarship Edition

Главный герой - 15-летний Джимми Гопкинс, которого отправляют в академию Булворт. Здесь ему приходится находить общий язык с учениками, противостоять школьным хулиганам и разбираться в конфликтах между разными компаниями. Вместо ограблений банков игрок выполняет школьные поручения, устраивает проделки, участвует в драках и пытается обрести авторитет среди сверстников.

В то же время, Джимми нужно посещать уроки, исследовать территорию академии и окружающий городок. Постепенно открываются новые занятия, локации и возможности приключений. Главная цель Джимми - пережить учебный год, научиться противостоять обидчикам и найти свое место в школьной иерархии.

Bully отличается от других игр подборки масштабом конфликтов, но сохраняет знакомое для поклонников GTA чувство свободы и приключений в открытом мире.