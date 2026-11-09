Sleeping Dogs, Bully, Watch Dogs: ігри із відкритими кримінальними світами у стилі GTA

У GTA можна годинами виконувати місії, тікати від поліції, брати участь у кримінальних розбірках та досліджувати велике місто. Проте є й інші ігри, які пропонують не менш цікаві пригоди з яскравими персонажами та несподіваними поворотами сюжету.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять ігор для любителів сюжетних місій, погонь та кримінальних історій, як у GTA.

Mafia II

Mafia II переносить гравців до американського міста Емпайр-Бей 1940–1950-х років. Головний герой Віто Скалетта повертається з війни та намагається заробити гроші, щоб розрахуватися з боргами батька. Згодом він дедалі глибше занурюється у світ організованої злочинності.

Скриншот із гри Mafia II

Разом із другом Джо Віто береться за небезпечні доручення, знайомиться з впливовими мафіозі та поступово просувається кримінальною ієрархією. На гравців чекають перестрілки, автомобільні погоні та завдання, у яких не все йде за планом.

Особливого настрою грі додають старовинні автомобілі, музика та атмосфера післявоєнної Америки. На відміну від GTA, Mafia II більше зосереджена на послідовному розвитку історії, а не на великій кількості побічних розваг.

Sleeping Dogs

У Sleeping Dogs гравець опиняється на вулицях Гонконгу, де неонові вивіски, багатолюдні ринки та жваві дороги приховують діяльність небезпечних злочинних угруповань.

Скриншот із гри Sleeping Dogs

Головний герой Вей Шень - поліцейський, який працює під прикриттям. Його завдання - проникнути до тріад, здобути довіру злочинців та допомогти правоохоронцям зруйнувати кримінальну організацію зсередини.

Одна з головних особливостей гри - бойова система. Замість постійних перестрілок тут часто доводиться битися голіруч, використовуючи прийоми бойових мистецтв та навколишні предмети. Окрім сюжетних місій, можна брати участь у нелегальних перегонах, їздити містом на мотоциклах та автомобілях, досліджувати райони Гонконгу.

Saints Row 2

Saints Row 2 підійде тим, хто любить GTA не лише за сюжет, а й за можливість влаштовувати справжній хаос у відкритому світі. Події відбуваються у місті Стілвотер, де різні банди борються за території та вплив. Головному герою належить відновити могутність угруповання Third Street Saints та повернути контроль над містом.

Скриншот із гри Saints Row 2

Гравець виконує завдання кримінальних угруповань, бере участь у перестрілках, викрадає автомобілі та поступово розширює територію своєї банди.

Водночас Saints Row 2 не намагається бути надто серйозною. Тут багато абсурдного гумору, незвичайних побічних завдань та можливостей для експериментів. У грі можна змінювати зовнішність персонажа, налаштовувати транспорт, купувати нерухомість та просто досліджувати місто. Серед доступного транспорту є навіть літаки, гелікоптери та човни.

Watch Dogs

Watch Dogs пропонує незвичайний погляд на кримінальні пригоди. Замість звичайного злочинця або поліцейського гравець керує Ейденом Пірсом - хакером, який використовує технології, щоб протистояти своїм ворогам.

Скриншот із гри Watch Dogs

Події розгортаються в Чикаго, де міська інфраструктура пов'язана з комп'ютерною системою ctOS. Завдяки смартфону головний герой може втручатися в роботу різних об'єктів і використовувати це під час виконання місій. Наприклад, можна перемкнути світлофори, щоб зупинити переслідувачів, або вплинути на роботу міських систем, щоб отримати перевагу над противниками.

У грі також вистачає автомобільних погонь, перестрілок та дослідження відкритого світу. Проте головна відмінність від GTA полягає в тому, що багато ситуацій можна вирішувати за допомогою цифрових інструментів.

Саме поєднання злому міських систем, переслідувань та особистої історії Ейдена вирізняє Watch Dogs серед інших пригодницьких ігор.

Bully: Scholarship Edition

Bully: Scholarship Edition може здатися несподіваною грою в цій добірці, адже замість кримінального міста тут звичайна на перший погляд школа. Проте за свободою дій, гумором та побудовою місій вона нагадує GTA.

Скриншот із гри Bully: Scholarship Edition

Головний герой - 15-річний Джиммі Гопкінс, якого відправляють до академії Булворт. Тут йому доводиться знаходити спільну мову з учнями, протистояти шкільним хуліганам та розбиратися у конфліктах між різними компаніями. Замість пограбувань банків гравець виконує шкільні доручення, влаштовує витівки, бере участь у бійках та намагається здобути авторитет серед однолітків.

Водночас Джиммі потрібно відвідувати уроки, досліджувати територію академії та навколишнє містечко. Поступово відкриваються нові заняття, локації та можливості для пригод. Головна мета Джиммі - пережити навчальний рік, навчитися протистояти кривдникам та знайти своє місце у шкільній ієрархії.

Bully відрізняється від інших ігор добірки масштабом конфліктів, але зберігає знайоме для прихильників GTA відчуття свободи та пригод у відкритому світі.