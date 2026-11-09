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Тренди 09 листопада 2026 · 18:12

Sleeping Dogs, Bully, Watch Dogs: ігри із відкритими кримінальними світами у стилі GTA

Мафіозні розбірки, небезпечні погоні та місії, від яких важко відірватися
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Sleeping Dogs, Bully, Watch Dogs: ігри із відкритими кримінальними світами у стилі GTA

Ігри із відкритими кримінальними світами у стилі GTA (колаж: Styler)

У GTA можна годинами виконувати місії, тікати від поліції, брати участь у кримінальних розбірках та досліджувати велике місто. Проте є й інші ігри, які пропонують не менш цікаві пригоди з яскравими персонажами та несподіваними поворотами сюжету.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять ігор для любителів сюжетних місій, погонь та кримінальних історій, як у GTA.

Mafia II

Mafia II переносить гравців до американського міста Емпайр-Бей 1940–1950-х років. Головний герой Віто Скалетта повертається з війни та намагається заробити гроші, щоб розрахуватися з боргами батька. Згодом він дедалі глибше занурюється у світ організованої злочинності.

Скриншот із гри Mafia II
Скриншот із гри Mafia II

Разом із другом Джо Віто береться за небезпечні доручення, знайомиться з впливовими мафіозі та поступово просувається кримінальною ієрархією. На гравців чекають перестрілки, автомобільні погоні та завдання, у яких не все йде за планом.

Особливого настрою грі додають старовинні автомобілі, музика та атмосфера післявоєнної Америки. На відміну від GTA, Mafia II більше зосереджена на послідовному розвитку історії, а не на великій кількості побічних розваг.

Sleeping Dogs

У Sleeping Dogs гравець опиняється на вулицях Гонконгу, де неонові вивіски, багатолюдні ринки та жваві дороги приховують діяльність небезпечних злочинних угруповань.

Скриншот із гри Sleeping Dogs
Скриншот із гри Sleeping Dogs

Головний герой Вей Шень - поліцейський, який працює під прикриттям. Його завдання - проникнути до тріад, здобути довіру злочинців та допомогти правоохоронцям зруйнувати кримінальну організацію зсередини.

Одна з головних особливостей гри - бойова система. Замість постійних перестрілок тут часто доводиться битися голіруч, використовуючи прийоми бойових мистецтв та навколишні предмети. Окрім сюжетних місій, можна брати участь у нелегальних перегонах, їздити містом на мотоциклах та автомобілях, досліджувати райони Гонконгу.

Saints Row 2

Saints Row 2 підійде тим, хто любить GTA не лише за сюжет, а й за можливість влаштовувати справжній хаос у відкритому світі. Події відбуваються у місті Стілвотер, де різні банди борються за території та вплив. Головному герою належить відновити могутність угруповання Third Street Saints та повернути контроль над містом.

Скриншот із гри Saints Row 2
Скриншот із гри Saints Row 2

Гравець виконує завдання кримінальних угруповань, бере участь у перестрілках, викрадає автомобілі та поступово розширює територію своєї банди.

Водночас Saints Row 2 не намагається бути надто серйозною. Тут багато абсурдного гумору, незвичайних побічних завдань та можливостей для експериментів. У грі можна змінювати зовнішність персонажа, налаштовувати транспорт, купувати нерухомість та просто досліджувати місто. Серед доступного транспорту є навіть літаки, гелікоптери та човни.

Watch Dogs

Watch Dogs пропонує незвичайний погляд на кримінальні пригоди. Замість звичайного злочинця або поліцейського гравець керує Ейденом Пірсом - хакером, який використовує технології, щоб протистояти своїм ворогам.

Скриншот із гри Watch Dogs
Скриншот із гри Watch Dogs

Події розгортаються в Чикаго, де міська інфраструктура пов'язана з комп'ютерною системою ctOS. Завдяки смартфону головний герой може втручатися в роботу різних об'єктів і використовувати це під час виконання місій. Наприклад, можна перемкнути світлофори, щоб зупинити переслідувачів, або вплинути на роботу міських систем, щоб отримати перевагу над противниками.

У грі також вистачає автомобільних погонь, перестрілок та дослідження відкритого світу. Проте головна відмінність від GTA полягає в тому, що багато ситуацій можна вирішувати за допомогою цифрових інструментів.

Саме поєднання злому міських систем, переслідувань та особистої історії Ейдена вирізняє Watch Dogs серед інших пригодницьких ігор.

Bully: Scholarship Edition

Bully: Scholarship Edition може здатися несподіваною грою в цій добірці, адже замість кримінального міста тут звичайна на перший погляд школа. Проте за свободою дій, гумором та побудовою місій вона нагадує GTA.

Скриншот із гри Bully: Scholarship Edition
Скриншот із гри Bully: Scholarship Edition

Головний герой - 15-річний Джиммі Гопкінс, якого відправляють до академії Булворт. Тут йому доводиться знаходити спільну мову з учнями, протистояти шкільним хуліганам та розбиратися у конфліктах між різними компаніями. Замість пограбувань банків гравець виконує шкільні доручення, влаштовує витівки, бере участь у бійках та намагається здобути авторитет серед однолітків.

Водночас Джиммі потрібно відвідувати уроки, досліджувати територію академії та навколишнє містечко. Поступово відкриваються нові заняття, локації та можливості для пригод. Головна мета Джиммі - пережити навчальний рік, навчитися протистояти кривдникам та знайти своє місце у шкільній ієрархії.

Bully відрізняється від інших ігор добірки масштабом конфліктів, але зберігає знайоме для прихильників GTA відчуття свободи та пригод у відкритому світі.

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