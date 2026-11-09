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Тренди 09 листопада 2026 · 12:25

Продуктовий кошик за 201 чи 300 гривень: ціни в супермаркетах 9 листопада

Ми перевірили вартість п'яти базових продуктів у чотирьох торговельних мережах і з'ясували, як вибір магазину впливає на підсумковий чек
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Продуктовий кошик за 201 чи 300 гривень: ціни в супермаркетах 9 листопада

Ціни на продукти 9 листопада (колаж: Styler)

За один і той самий перелік продуктів українці можуть заплатити від 201 до понад 300 гривень. Найбільша різниця в цінах серед перевірених пропозицій припадає на гречку та яйця, а акційні товари не завжди виявляються найдешевшими.

Styler проаналізував ціни в АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашані" станом на 9 листопада 2026 року й підрахував, скільки коштує невеликий продуктовий кошик у кожній мережі.

Гречка: за кілограм просять від 55 до 104 гривень

Гречана крупа стала одним із найдорожчих товарів у перевіреному наборі. Але її вартість залежить від торгової марки та місця покупки: за однакову вагу можна заплатити майже вдвічі більше.

Станом на 9 листопада ціни такі:

  • АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

  • "Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн.

  • Novus - гречана крупа Novus, 1 кг - 104 грн.

  • "Ашан" - вагова гречана крупа, 1 кг - 98,70 грн.

Продуктовий кошик за 201 чи 300 гривень: ціни в супермаркетах 9 листопада
Ціни на продукти в супермаркетах станом на 9 листопада (колаж: Styler)

Молоко

На ціну молока впливають жирність, спосіб обробки та знижки. Для огляду обрали упаковки по 900 г, щоб порівняти товари однакової маси.

У супермаркетах представлені такі пропозиції:

  • АТБ - молоко "Своя Лінія", ультрапастеризоване, 1% - 39,90 грн.

  • "Сільпо" - молоко "Яготинське", 2,6% - 57,99 грн.

  • Novus - молоко "Яготинське", ультрапастеризоване, 2,5% - 46,99 грн.

  • "Ашан" - молоко "Яготинське", ультрапастеризоване, 2,5% - 44,90 грн.

Найдоступнішим серед перевірених товарів є молоко в АТБ. Зараз воно коштує 39,90 грн завдяки знижці 15%, хоча звичайна ціна становить 47,30 грн.

Яйця

Яйця виявилися ще однією категорією зі значним розривом цін. Для порівняння обрали упаковки по 10 штук категорії С1, представлені в кожній торговельній мережі.

Ціни на 9 листопада:

  • АТБ - яйця "Квочка", категорія С1, 10 шт. - 68,90 грн.

  • "Сільпо" - яйця "Від доброї курки" Свіжість, категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

  • Novus - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн.

  • "Ашан" - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,90 грн.

Найнижча ціна серед відібраних упаковок - у "Сільпо". Десяток яєць тут коштує 39,19 грн, що на 29,71 грн менше, ніж в АТБ.

Цікаво, що в АТБ яйця "Квочка" вже продаються зі знижкою 12%. Їхня попередня вартість становила 78,90 грн, а нинішня - 68,90 грн. Тобто, навіть акційна пропозиція може бути дорожчою за товар іншого виробника в сусідньому супермаркеті.

Соняшникова олія: пів літра можна купити дешевше за 50 гривень

Для порівняння соняшникової олії обрали пляшки об'ємом 500 мл. Усі представлені товари рафіновані, хоча виробники та окремі характеристики продукції відрізняються.

Вартість олії в магазинах:

  • АТБ - соняшникова олія "Своя Лінія", рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

  • "Сільпо" - соняшникова олія "Премія", рафінована, 500 мл - 55,99 грн.

  • Novus - соняшникова олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

  • "Ашан" - соняшникова олія Auchan, рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

Хліб

Для огляду обрали хлібобулочні вироби масою від 350 до 400 г:

  • АТБ - хліб "Кулиничі" Європейський тостовий і висівковий, 350 г - 25,90 грн.

  • "Сільпо" - хліб "Цар-хліб" Президентський столичний, 350 г - 18,01 грн.

  • Novus - хліб Marka Promo Український, половина нарізаного буханця, 400 г - 25,79 грн.

  • "Ашан" - батон "Київхліб" Золотистий нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик 9 листопада

Щоб оцінити витрати на повсякденні покупки, ми склали умовний кошик із п'яти товарів: 1 кг гречки, упаковки молока 900 г, десятка яєць, 500 мл соняшникової олії та однієї упаковки хліба.

Якщо придбати всі п'ять обраних продуктів в одному магазині, підсумкова сума буде такою:

  • АТБ - 273,73 грн.

  • "Сільпо" - 226,17 грн.

  • Novus - 300,39 грн.

  • "Ашан" - 281,70 грн.

Найменший чек серед чотирьох перевірених наборів - у "Сільпо", де покупка обійдеться у 226,17 грн.

Найбільше за обрані товари потрібно заплатити в Novus - 300,39 грн. Різниця між цими кошиками становить 74,22 грн.

Але якщо не обмежуватися одним супермаркетом і вибрати найдоступніші товари з усіх перевірених пропозицій, можна зменшити витрати.

Найдешевший комбінований набір виглядає так:

  • Гречка, 1 кг - "Сільпо", 54,99 грн.

  • Молоко, 900 г - АТБ, 39,90 грн.

  • Яйця, 10 шт. - "Сільпо", 39,19 грн.

  • Соняшникова олія, 500 мл - "Ашан", 49,40 грн.

  • Хліб, 350 г - "Сільпо", 18,01 грн.

Загальна вартість такого кошика - 201,49 грн.

Порівняно з набором із Novus економія становить 98,90 грн. Але варто враховувати, що йдеться про товари різних виробників, а для придбання найдешевших позицій доведеться відвідати три магазини.

Усі наведені ціни взято з онлайн-каталогів супермаркетів станом на 9 листопада 2026 року. Вартість може змінюватися залежно від міста, магазину, наявності товару та завершення акцій.

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