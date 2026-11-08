Раки, Діви та Терези притягнуть багатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 листопада

Астролог Кейт Роуз розповіла, які планетарні зміни вплинуть на фінанси та кар'єру найближчими днями. За її прогнозом, період із 9 до 15 листопада стане часом нових можливостей і важливих рішень для трьох знаків Зодіаку.

Після непростого періоду, сповненого сумнівів і затримок, ситуація поступово змінюватиметься на краще. 12 листопада Північний Вузол у Водолії утворить опозицію до Юпітера у Леві, закликаючи діяти рішуче та не боятися виходити із зони комфорту. А вже 13 листопада Меркурій і Венера перейдуть у прямий рух, відкриваючи сприятливіші перспективи для фінансових рішень і нових починань.

Рак

Раки можуть покращити своє фінансове становище завдяки вдалому партнерству. 12 листопада протистояння Північного Вузла у Водолії та Юпітера у Леві створить сприятливі умови для співпраці, яка здатна відкрити шлях до нових доходів і перспектив.

За словами Кейт Роуз, цього тижня вам варто відмовитися від думки, що всього потрібно досягати самотужки. Не бійтеся довіряти іншим людям і об'єднувати зусилля - саме так може з'явитися партнерство, яке принесе довгостроковий успіх і фінансову стабільність.

Діва

Для Дів 13 листопада стане важливим днем у фінансових питаннях. Венера відновить прямий рух у Терезах, допомагаючи повернути впевненість у власних рішеннях і краще зрозуміти, які можливості справді варті вашої уваги.

Період невизначеності поступово залишатиметься позаду, а раніше розпочаті справи можуть нарешті принести очікувані результати. Астролог радить не сумніватися у своїх здібностях, довіряти інтуїції та використати найближчі тижні для зміцнення фінансового становища. Ваші попередні зусилля можуть почати приносити відчутну віддачу.

Терези

Терезам тиждень допоможе навести лад у фінансах і переглянути власне ставлення до грошей. Після періоду сумнівів, труднощів із плануванням бюджету та переоцінки своїх можливостей 13 листопада Меркурій відновить прямий рух, відкриваючи шлях до нових рішень.

Кейт Роуз наголошує: зараз важливо не лише правильно розпоряджатися грошима, а й перестати недооцінювати себе. Ваш фінансовий успіх значною мірою залежатиме від того, наскільки високо ви оцінюєте власні здібності та працю. Не бійтеся переглядати свої цілі, вимагати гідної винагороди за роботу та впевнено рухатися до достатку.