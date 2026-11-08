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Головна Люди Ірина Федишин вперше розповіла про втрату доньки та операцію, після якої більше не зможе народити
Люди 08 листопада 2026 · 12:33

Ірина Федишин вперше розповіла про втрату доньки та операцію, після якої більше не зможе народити

Після тривалого мовчання співачка наважилася розповісти про пережите, а її чоловік пообіцяв оприлюднити нові подробиці щодо роботи медиків.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ірина Федишин вперше розповіла про втрату доньки та операцію, після якої більше не зможе народити

Ірина Федишин вперше розповіла про втрату доньки (колаж: Styler)

Українська співачка Ірина Федишин вперше публічно розповіла про втрату ще ненародженої доньки. Через передчасне відшарування плаценти артистка перенесла екстрену операцію, під час якої лікарям довелося видалити їй матку.

Як розповідає Styler, про це Федишин повідомила у своєму Instagram, де детально описала події перед госпіталізацією та операцією.

Що сталося з Іриною Федишин

За словами співачки, того дня вона почувалася добре та проводила час із родиною. Перші больові відчуття з'явилися приблизно ввечері, коли сім'я перебувала в кінотеатрі. Спочатку артистка припустила, що це тренувальні перейми, але згодом біль почав посилюватися.

Федишин звернулася до лікарки, яка спостерігала її вагітність, та отримала рекомендації щодо препаратів. Коли стан не покращився, додому приїхала інша медикиня, яка мала приймати пологи. За словами артистки, під час огляду критичних ознак не виявили, тому вона залишилася вдома.

Уночі біль став нестерпним. Близько 3:55 чоловік привіз співачку до пологового будинку у Львові. Там лікарі не змогли прослухати серцебиття дитини, а під час УЗД підтвердили її загибель. За словами Федишин, інший лікар, з яким чоловік зв'язався через відеозв'язок, запідозрив повне відшарування плаценти та наголосив на необхідності термінової операції.

Під час хірургічного втручання медики виявили значну внутрішню кровотечу. Щоб урятувати життя артистки, їй видалили матку. За словами Федишин, у медичній виписці також зазначений геморагічний шок III ступеня.

Які запитання виникли до медиків

Федишин розповіла, що після трагедії в неї залишилося чимало запитань щодо наданої медичної допомоги. Зокрема, артистка хоче з'ясувати, чому під час домашнього огляду, за її словами, не перевірили серцебиття дитини та не скерували її до лікарні раніше.

Також співачка стверджує, що в пологовому будинку довелося чекати на спеціаліста з УЗД, а попри тяжкий стан вона самостійно пересувалася між поверхами. При цьому, за її словами, у медичній документації зазначено, що її транспортували на каталці.

Як відреагував чоловік Ірини Федишин

Чоловік співачки Віталій Човник також прокоментував трагедію. Він зізнався, що пережите досі завдає йому сильного болю.

За словами Човника, Ірина описала події тієї ночі стримано, хоча ситуація була значно складнішою. Він пообіцяв оприлюднити додаткові подробиці щодо роботи лікарні та рішень медичних працівників.

"Я розповім ЗНАЧНО БІЛЬШЕ", - заявив чоловік артистки.

Човник наголосив, що прагне отримати відповіді на запитання родини та зробити все можливе, щоб подібні трагедії не повторювалися.

Ірина Федишин вперше розповіла про втрату доньки та операцію, після якої більше не зможе народити
Instagram Stories Віталія (фото: скриншот)

Чому співачка довго мовчала про трагедію

Артистка зізналася, що тривалий час не могла знайти сили розповісти про втрату. Особливо болісно вона сприймала побажання шанувальників народити ще одну дитину, адже після перенесеної операції це стало неможливим.

"Я втратила не лише донечку... Я більше ніколи не зможу народити дитину", - написала Федишин.

Співачка зазначила, що досі намагається прийняти пережите. Попри біль, вона вдячна за врятоване життя та знаходить підтримку в чоловікові, дітях і батьках.

"Я не знаю, які ще плани має для мене Господь, але якщо Він зберіг мені життя, значить, моя історія на цій землі ще не завершена", - поділилася артистка.

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