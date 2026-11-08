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Корисне 08 листопада 2026 · 06:22

Скільки днів до Миколая, Різдва та Нового року: точна цифра на 8 листопада

Зимові свята вже ближче, ніж здається. До першого з них залишилося менш ніж місяць
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Скільки днів до Миколая, Різдва та Нового року: точна цифра на 8 листопада

Скільки днів залишилося до зимових свят у листопаді 2026 року (колаж: Styler)

Листопад поступово наближає нас до найзатишнішого періоду року. Ще трохи - і діти чекатимуть подарунків під подушкою, у домівках почнуть готуватися до Різдва, а дорослі замисляться, як зустрічатимуть Новий рік. Здається, до свят іще далеко, але календар свідчить про інше: перше з них настане вже за чотири тижні.

Styler порахував, скільки саме днів залишилося до Дня святого Миколая, Різдва та Нового року станом на 8 листопада 2026 року.

Коли прийде святий Миколай: скільки ще чекати на подарунки

Першим із зимових свят, на яке з нетерпінням чекають діти, буде День святого Миколая. За новоюліанським календарем Православної церкви України та Української греко-католицької церкви його відзначатимуть 6 грудня. У 2026 році ця дата припадає на останній вихідний тижня.

Станом на 8 листопада до свята залишається 28 днів. Тобто рівно чотири тижні - і вранці малеча шукатиме під подушками омріяні подарунки.

Для багатьох родин це свято стає справжнім початком зимової казки. Діти пишуть листи святому Миколаю, загадують бажання та намагаються поводитися чемно, а батьки потай готують сюрпризи.

Водночас варто пам'ятати, що частина релігійних громад, які дотримуються юліанського календаря, все ще відзначає День святого Миколая 19 грудня.

До Різдва залишилося більше місяця: коли зберемося за святковим столом

Наступна важлива дата - Різдво Христове. В Україні за новим церковним календарем його святкуватимуть 25 грудня. Цього року свято припадає на кінець робочого тижня.

Від 8 листопада до Різдва - 47 днів. Це трохи більше ніж шість тижнів, які насправді промайнуть швидше, ніж здається.

Для українців Різдво - це не лише святкова вечеря. Це час, коли родини намагаються зібратися разом, згадують близьких, дотримуються традицій і створюють власні сімейні звичаї. Хтось уже обмірковує меню, хтось планує подарунки, а хтось просто чекає на можливість провести цей день із найдорожчими людьми.

А ще до Різдва залишається час підготувати оселю, прикрасити ялинку та поступово створити той особливий настрій, за який ми так любимо грудень.

Новий 2027 рік уже на горизонті: скільки днів залишилося

А там і до Нового року рукою подати. 2027-й розпочнеться 1 січня, в останній день трудового тижня.

Станом на 8 листопада до цієї дати залишається 54 дні - менш ніж два місяці. І хоча до новорічної ночі ще є час, уже можна поступово думати про святкування, обирати подарунки та планувати, яким хочеться бачити завершення цього року.

Для когось Новий рік - це гучна вечірка, для когось - затишний вечір удома з близькими. Але майже всі ми пов'язуємо його з надією на добрі зміни, новими планами та бажаннями, які хочеться неодмінно здійснити.

Тож відлік уже почався: спочатку Миколай, потім Різдво, а за ним - зустріч Нового року.

На які дні тижня припадають зимові свята у 2026 році

Цьогоріч календар має цікавий збіг: і Різдво, і Новий рік припадають на п'ятницю. А День святого Миколая святкуватимемо в неділю.

Це означає, що 6 грудня можна буде присвятити родинним традиціям і дитячим подарункам, 25 грудня - різдвяним зустрічам, а 1 січня - початку нового календарного року.

Є й невеликий календарний нюанс: між Різдвом і Новим роком рівно сім днів. Саме тому обидва свята припадають на той самий день тижня - п'ятницю.

Однак не варто автоматично розраховувати на додаткові вихідні. Зверніть увагу, згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", під час повномасштабної війни в країні норми КЗпП про святкові та неробочі дні не застосовуються, а графік роботи залежить від умов праці та рішень роботодавця.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали, що потрібно придбати на Новий рік уже в листопаді - цікаві та практичні поради.

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