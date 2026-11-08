Сколько дней до Николая, Рождества и Нового года: точная цифра на 8 ноября

Ноябрь постепенно приближает нас к самому уютному периоду года. Еще немного - и дети будут ждать подарков под подушкой, в домах начнут готовиться к Рождеству , а взрослые задумаются, как будут встречать Новый год. Кажется, до праздников еще далеко, но календарь свидетельствует о другом: первый из них наступит уже через четыре недели.

Styler посчитал, сколько дней осталось до Дня святого Николая, Рождества и Нового года по состоянию на 8 ноября 2026 года.

Когда придет святой Николай: сколько еще ждать подарков

Первым из зимних праздников, которого с нетерпением ждут дети, будет День святого Николая. По новоюлианскому календарю Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви его будут отмечать 6 декабря. В 2026 году эта дата приходится на последнюю выходную неделю.

По состоянию на 8 ноября до праздника остается 28 дней. То есть ровно четыре недели - и утром малыши будут искать под подушками желанные подарки.

Для многих семей этот праздник становится настоящим началом зимней сказки. Дети пишут письма святому Николаю, загадывают желания и стараются вести себя вежливо, а родители втайне готовят сюрпризы.

В то же время, следует помнить, что часть религиозных общин, которые придерживаются юлианского календаря, все еще отмечает День святого Николая 19 декабря.

До Рождества осталось больше месяца: когда соберемся за праздничным столом

Следующая важная дата - Рождество Христово. В Украине по новому церковному календарю его будут праздновать 25 декабря. В этом году праздник приходится на конец рабочей недели.

От 8 ноября до Рождества - 47 дней. Это чуть больше шести недель, которые на самом деле пройдут быстрее, чем кажется.

Для украинцев Рождество - это не только праздничный ужин. Это время, когда семьи пытаются собраться вместе, вспоминают близких, соблюдают традиции и создают собственные семейные обычаи. Кто уже обдумывает меню, кто планирует подарки, а кто просто ждет возможность провести этот день с самыми дорогими людьми.



А еще до Рождества остается время подготовить дом, украсить елку и постепенно создать то особое настроение, за которое мы так любим декабрь.

Новый 2027 год уже на горизонте: сколько дней осталось

А там и до Нового года рукой подать. 2027 год начнется 1 января, в последний день трудовой недели.

По состоянию на 8 ноября до этой даты остается 54 дня - менее двух месяцев. И хотя до новогодней ночи есть время, уже можно постепенно думать о праздновании, выбирать подарки и планировать, каким хочется видеть завершение этого года.

Для кого-то Новый год - это громкая вечеринка, для кого-то - уютный вечер дома с близкими. Но многие мы связываем его с надеждой на хорошие перемены, новыми планами и желаниями, которые хочется непременно осуществить.

Отсчет уже начался: сначала Николай, потом Рождество, а за ним - встреча Нового года.

На какие дни недели приходятся зимние праздники в 2026 году

В этом году у календаря интересное совпадение: и Рождество, и Новый год приходятся на пятницу. А День святого Николая будем праздновать в воскресенье.

Это означает, что 6 декабря можно будет посвятить семейным традициям и детским подаркам, 25 декабря - рождественским встречам, а 1 января - началу нового календарного года.

Есть и небольшой календарный нюанс: между Рождеством и Новым годом ровно семь дней. Именно поэтому оба праздника приходятся на тот же день недели - пятницу.

Однако не следует автоматически рассчитывать на дополнительные выходные. Обратите внимание, что согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время полномасштабной войны в стране нормы КЗоТ о праздничных и нерабочих днях не применяются, а график работы зависит от условий труда и решений работодателя.