Таро-гороскоп на 8 ноября: что следует сделать Ракам, Близнецам и другим знакам Зодиака

Таро-гороскоп на 8 ноября подскажет, на что обратить внимание в отношениях, работе и повседневных делах. Карты дня помогут знакам Зодиака определить, где следует действовать решительно, а где - дать себе время на обдумывание.

Овен

Карта Таро: Паж Кубков (прямая)

Сегодня ваше преимущество - способность замечать интересные идеи и находить нестандартные решения. Если вы работаете в команде, предложите коллегам один новый способ выполнения привычного задания. Фрилансерам и предпринимателям стоит посвятить час творческому замыслу, который можно превратить в отдельную услугу или предложение клиентам. В отношениях также не скрывайте симпатии: если кто-то вам нравится, сделайте первый шаг и напишите человеку. Паж Кубков поощряет искренность, творчество и открытость новым чувствам.

Телец

Карта Таро: Иерофант (прямая)

Иерофант напоминает о ценности опыта, проверенных правил и надежных договоренностях. На работе воспользуйтесь советом опытного коллеги или вернитесь к инструкции, которую давно не открывали. Если имеете собственное дело, проверьте, соответствуют ли все рабочие процессы вашим договоренностям с клиентами. В отношениях с партнером обсудите общие принципы и ожидания, а если вы без пары - обратите внимание на человека, с которым совпадают жизненные ценности. Не соглашайтесь на то, что противоречит вашим убеждениям.

Близнецы

Карта Таро: Королева Кубков (прямая)

Сегодня важно не только слушать, но действительно слышать собеседника. Если вы в паре, спросите партнера, что его беспокоит, и уделите разговору хотя бы 20 минут без телефона и посторонних дел. Если вы одиноки, не отвергайте знакомство только потому, что человек не отвечает вашим привычным ожиданиям. Королева Кубков также напоминает об эмоциональной чувствительности: поддержите близкого человека, но не берите на себя ответственность за все его проблемы. Сострадание не означает, что нужно забывать о собственных нуждах.

Рак

Карта Таро: Дьявол (прямая)

Дьявол обращает внимание на соблазны, зависимости и ситуации, в которых человек теряет контроль над собственными желаниями. Если вы в паре, не используйте ревность или молчание как способ повлиять на партнера. Лучше прямо озвучьте, что именно вас не устраивает. Если вы без пары, не возвращайтесь к общению, которое раньше приносило большее разочарование, чем радости. Сегодня также стоит ограничить импульсивные покупки: перед оплатой необязательной вещи сделайте паузу на 30 минут и проверьте, действительно ли вам она нужна.

Лев

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

Тройка Жезлов связана с перспективами, развитием и расширением возможностей. Наемным работникам следует сегодня обсудить с руководителем участие в новом проекте или взяться за задание, которое позволит проявить профессиональные способности. Если вы работаете на себя, составьте список из трех потенциальных клиентов или партнеров и свяжитесь хотя бы с одним из них. Не ограничивайтесь привычным кругом контактов: новые профессиональные связи могут открыть дополнительные перспективы. В то же время, оценивайте свои возможности реалистично, прежде чем браться за несколько дел одновременно.

Дева

Карта Таро: Девятка Мечей (прямая)

Девятка Мечей символизирует тревожные мысли, страхи и склонность преувеличивать возможные проблемы. Если вас беспокоит рабочий вопрос, запишите три конкретных факта, подтверждающих проблему, и отдельно - то, чего вы только опасаетесь. Это поможет отделить реальные задачи от предположений. Если работаете самостоятельно, проверьте один незавершенный заказ или договоренность, вместо того чтобы мысленно прокручивать все возможные неудачи. Не пытайтесь решить все сразу: выберите одно дело, которое можно закрыть сегодня.

Весы

Карта Таро: Пятерка Мечей (прямая)

Спор сегодня может превратиться в борьбу за последнее слово, даже если начинался с пустяка. Если вы в паре, не возвращайтесь к старым оскорблениям при обсуждении текущего вопроса: сосредоточьтесь на одной конкретной проблеме. Если вы без пары, не продолжайте переписку с человеком, который провоцирует вас на оскорбления или постоянно обесценивает ваши слова. Пятерка Мечев предостерегает от конфликтов, в которых победа не доставляет удовольствия. Сегодня лучше отказаться от спора, чем тратить на него весь вечер.

Скорпион

Карта Таро: Маг (прямая)

Маг символизирует инициативу, мастерство и способность использовать доступные ресурсы для достижения целей. Если вы наемный работник, подготовьте краткую презентацию своей идеи или предложите руководителю конкретное решение рабочей проблемы. Фрилансерам и предпринимателям следует сегодня опубликовать предложение своих услуг или написать трем потенциальным клиентам. Не ждите идеального момента, чтобы заявить о себе. В то же время, не обещайте больше, чем можете выполнить: ваша убедительность должна подтверждаться реальными навыками.

Стрелец

Карта Таро: Луна (прямая)

Карта Луна указывает на неопределенность, скрытую информацию и риск неправильно понять чужие намерения. Если вы в паре, не обвиняйте партнера на основании догадок - задайте прямой вопрос о том, что вас беспокоит. Если вы без пары, не торопитесь делать выводы о новом знакомом только по его словам или активности в соцсетях. Дайте себе время лучше узнать человека. Сегодня также не стоит распространять непроверенные слухи: сначала выясните, откуда происходит информация.

Козерог

Карта Таро: Суд (прямая)

Суд символизирует переоценку поступков, ответственность и готовность признать ошибки. Если вы работаете в команде, просмотрите результат одного недавнего задания и определите, что можно сделать лучше в следующий раз. Предпринимателям и фрилансерам следует вернуться к отзывам клиентов и исправить одну проблему, на которую уже обращали внимание. В общении с близкими не спешите критиковать чужие решения: сначала спросите, почему человек поступил именно так. Откровенный разговор сегодня будет полезнее поучения.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Мечей (прямая)

Шестерка Мечей означает переход к более спокойному периоду и постепенный выход из сложной ситуации. Если на работе меняются обязанности или команда, запишите все вопросы, которые нужно уточнить, и обсудите с руководителем. Если вы работаете самостоятельно, определите одну задачу, от которой следует отказаться, чтобы освободить время для более перспективного направления. В отношениях не пытайтесь вернуть прежний формат общения, если обстоятельства уже изменились. Сегодня полезно договориться о новых правилах взаимодействия.

Рыбы

Карта Таро: Отшельник (прямая)

Отшельник напоминает о необходимости уединения, самостоятельного анализа и поиска ответов без постороннего давления. Если вы в паре, объясните партнеру, что хотите провести часть дня наедине, и договоритесь о времени совместного общения позже. Если вы без пары, не соглашайтесь на свидание только из-за страха остаться без компании. Выделите хотя бы час на занятие, которое давно откладывали из-за чужих планов: чтения, творчества или обучения. Не ищите одобрения каждого своего решения у других людей.