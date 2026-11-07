Горох, редис или подсолнечник: какую микрозелень проще всего вырастить дома

Микрозелень можно выращивать дома даже без огорода и специального оборудования. Однако одни культуры прорастают быстрее, другие нуждаются в предварительном замачивании, а некоторые - особом уходе .

Styler рассказывает, чем отличаются микрозеленые гороха, редиса и подсолнечника, какую из них лучше выбрать новичкам и как получить свежую зелень на подоконнике.

Горох, редис и подсолнечник - в чем разница

Микрозелень - это молодые растения, которые срезают над поверхностью субстрата, когда семядольные листочки уже раскрылись и начинают появляться первые настоящие листья.

Ее можно выращивать дома в течение всего года, в том числе осенью и зимой. Однако каждая культура имеет свои особенности.

По рекомендациям Университета штата Юта ориентировочные сроки выращивания трех популярных культур таковы:

Редис. Семена не нуждаются в замачивании, а урожай можно получить примерно через 8-12 дней. Вкус - пикантный, с легкой остринкой.

Семена не нуждаются в замачивании, а урожай можно получить примерно через 8-12 дней. Вкус - пикантный, с легкой остринкой. Горох. Перед посевом семена замачивают примерно на 6 часов. Молодые побеги готовы к срезке ориентировочно через 8-10 дней. Вкус - нежный, сладковатый.

Перед посевом семена замачивают примерно на 6 часов. Молодые побеги готовы к срезке ориентировочно через 8-10 дней. Вкус - нежный, сладковатый. Подсолнечник. Семена рекомендуют замачивать примерно на 12 часов. Урожай убирают через 9-10 дней. Ростки имеют сладковатый вкус с ореховыми нотками.

Сроки могут изменяться в зависимости от сорта, температуры, освещения и других условий выращивания.

Редис - самый простой вариант для новичков

Редис хорошо подходит для первого знакомства с микрозеленкой. Его главное преимущество - отсутствие необходимости замачивать семена перед посевом.

Достаточно равномерно распределить семена по увлажненной поверхности субстрата, слегка прижать и накрыть контейнер на начальном этапе прорастания.

Посевы обычно держат под укрытием в течение 1-2 дней, после чего обеспечивают росткам достаточное освещение.

Микрозелень редиса имеет характерный островатый вкус, поэтому хорошо сочетается с салатами, бутербродами и солеными закусками.

Благодаря простой подготовке и быстрому росту редис станет удачным выбором для тех, кто хочет получить первый урожай без ухода.

Горох - нежная зелень со сладковатым вкусом

Микрозелень гороха отличается мягким вкусом и сочными молодыми побегами.

В отличие от редиса, ее выращивание требует предварительной подготовки семян. Перед посевом горох замачивают в чистой воде, чтобы он впитал влагу и прорастал равномернее.

После замачивания сливают воду, а семена распределяют по поверхности субстрата.

Особое внимание нужно уделить влажности. Избыток воды и плохая циркуляция воздуха создают благоприятные условия для развития плесени.

Побеги гороха можно добавлять в салаты, сэндвичи и овощные блюда. Благодаря сладковатому вкусу они понравятся тем, кто не любит острую зелень.

Подсолнечник - хрустящая микрозелень с ореховым вкусом

Микрозелень подсолнечника выращивают ради сочных побегов с выразительной текстурой.

Для этого используют сырые, необжаренные семена, предназначенные для выращивания микрозеленых. Перед посевом его замачивают в чистой воде, после чего распределяют по увлажненному субстрату.

Одна из особенностей подсолнечника - твердая семенная оболочка. При прорастании ее остатки могут задерживаться на молодых листочках.

Как объясняют специалисты Университета Коннектикута после подрастания микрозеленых семян нужно убирать.

Подсолнечник требует немного больше внимания, однако его хрустящие побеги хорошо дополняют салаты, сэндвичи и овощные блюда.

Как вырастить микрозелень дома

Для первого посева не обязательно покупать специальный набор. Потребуется неглубокий контейнер с дренажными отверстиями, поддон, семена и легкий субстрат.

Важно правильно выбрать посевной материал. Как объясняют специалисты Пенсильванского государственного университета, для микрозеленых следует покупать качественные семена, специально предназначенные для ее выращивания. Оно не должно быть обработано химическими протравителями.

Порядок выращивания:

Подготовьте контейнер. Тщательно вымойте его и наполните увлажненным кокосовым субстратом или легкой проращивающей смесью. Высейте семена. Равномерно распределите его по поверхности и прижмите слегка. Мелкие семена редиса можно сеять погуще, а крупные семена гороха и подсолнечника лучше разлагать без наслоения. Накройте посевы. Используйте другой контейнер или непрозрачную крышку. Для редиса этот этап обычно длится 1-2 дня, для гороха и подсолнечника – около 3 дней. Регулярно проверяйте состояние посевов и проветривайте. Обеспечьте освещение. После начального этапа произрастания уберите укрытие и перенесите контейнер в хорошо освещенное место. Контролируйте влажность. Субстрат должен оставаться умеренно влажным, но не мокрым. После прорастания удобно поливать растения через поддон, не допуская застоя воды. Соберите урожай. Когда молодые растения разовьют листики и достигнут нужного размера, срежьте их чистыми ножницами чуть выше поверхности субстрата.

Для последующего урожая обычно нужно высевать новую партию семян, поскольку после срезки микрозелень в основном не отрастают повторно.

Как ухаживать за микрозеленкой осенью и зимой

В холодное время года главная сложность – недостаток естественного освещения. Даже на подоконнике росткам может не хватать света для нормального развития.

По рекомендациям Университета Мэриленда общая продолжительность освещения должна составлять примерно 16 часов в сутки. Осенью и зимой естественный свет при необходимости дополняют светодиодными лампами для растений.

Также важно соблюдать несколько правил:

Не допускайте пересыхания или чрезмерного увлажнения субстрата.

Обеспечьте циркуляцию воздуха, но избегайте сильных сквозняков.

Не оставляйте контейнеры на холодном подоконнике, если температура у стекла слишком низкая.

Регулярно проверяйте посевы на наличие плесени.

Если на растениях или субстрате появилась плесень, пораженную микрозелень не стоит употреблять.

Перед употреблением срезанную зелень нужно промыть чистой водой.

Какую микрозелень лучше выбрать новичкам

Для первого посева удобнее всего выбрать редис. Он не нуждается в замачивании, быстро прорастает и не требует сложной подготовки.

Если хочется получить нежную зелень со сладковатым вкусом, следует попробовать горох. Подсолнечник подойдет тем, кто предпочитает сочные, хрустящие побеги с ореховыми нотками.

Для начала лучше выращивать каждую культуру в отдельном контейнере. Так будет проще контролировать рост, влажность и определять оптимальное время сбора урожая.