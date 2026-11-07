Маша Ефросинина показала стильный образ с кожаным пальто на холодный сезон (фото)

Телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала, как сочетать кожаную верхнюю одежду с базовыми вещами гардероба. Ее вариант с джинсами и классической рубашкой подойдет для повседневных выходов в прохладную погоду.

Styler со ссылкой на Instagram ведущей рассказывает подробнее об этом "луке".

Какое пальто выбрала Маша Ефросинина

Главной деталью аутфита стало удлиненное кожаное пальто черного цвета. Модель имеет приталенный силуэт, четкую линию плеч, классический воротник и пуговицы по всей длине.

Дополнительные детали - накладные карманы и выразительная фактура кожи - придают верхней одежде сдержанный, но одновременно эффектный вид.

Благодаря приталенному крою пальто подчеркивает силуэт и не создает излишнего объема. Это удачный вариант для тех, кто хочет придать гардеробу выразительности, но не готов отказываться от классических фасонов.

Кожаный плащ можно сочетать не только с джинсами, но и с брюками прямого кроя, юбками меди и трикотажными платьями. Особенно эффектно он смотрится с базовыми вещами, которые не отвлекают внимание от фактурной верхней одежды.

Мария Ефросинина (скриншот)

С чем телеведущая сочетала кожаный плащ

Маша Ефросинина сделала ставку на сочетание элегантности и повседневного комфорта. Под пальто она надела сдержанную серую рубашку, ставшую нейтральной основой комплекта.

Такой прием помогает сбалансировать выразительный кожаный верх и сделать образ менее формальным. Рубашка также хорошо вписывается в многослойные стилизации, остающиеся актуальными в холодный сезон.

Нижнюю часть комплекта телеведущая дополнила голубыми джинсами клеш. Модель имеет легкое расширение от колен вниз и аккуратные декоративные швы.

Джинсы такого фасона визуально удлиняют ноги, особенно если сочетать их с обувью на каблуке. Кроме того, расширенные книзу штанины создают гармоничные пропорции с приталенной верхней одеждой.

Какая обувь подойдет к кожаному пальто

Образ Маша завершила черными кожаными ботильонами с острым носком. Они едва заметны из-под джинсов, но именно эта деталь придает комплекту графичности и делает его более элегантным.

Остроносая обувь - удачный выбор для сочетания с джинсами клеш, ведь она визуально извлекает силуэт и придает образу утонченности.

Если хочется создать более расслабленный аутфит, кожаный тренч можно носить с лоферами, ботинками на массивной подошве или минималистическими кроссовками. В таком случае образ будет иметь менее формальный и более обычный вид.

Мария Ефросинина (скриншот)

Как повторить образ Ефросининой

Стиль телеведущей можно легко адаптировать к собственному гардеробу. Для этого достаточно подобрать несколько вещей в сдержанной цветовой гамме.