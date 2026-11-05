Катышки, блеск и лишний декор: Андре Тан назвал вещи, которые делают образ дешевым

Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как сделать гардероб зрительно дороже без лишних затрат. Он обратил внимание на пять нюансов, которые следует учитывать при выборе одежды и аксессуаров.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, какие детали могут испортить ваш "лук".

5 деталей, которые удешевляют образ

Слишком блестящая и массивная фурнитура

Первое, на что советует обращать внимание Андре Тан - это фурнитура на сумках и других аксессуарах. Чрезмерное количество золотистых элементов, массивные цепочки и слишком заметные декоративные детали могут создавать впечатление безвкусицы.

Дизайнер с юмором заметил, что если на сумке золота больше, чем в Национальном банке Украины, это уже тревожный сигнал. Сдержанная фурнитура, напротив, часто делает аксессуар визуально более дорогим.

Ткань с неестественным блеском

Вторая важная деталь - материал, из которого изготовлена одежда. По словам дизайнера, слишком блестящая ткань может испортить впечатление даже от красивой блузки.

Андре Тан сравнил такой материал с полиэстером, который пытается выдать себя за шелк. Поэтому при выборе вещей следует обращать внимание не только на фасон и цвет, но и на то, как ткань выглядит при освещении и насколько естественно она ведет себя в движении.

Катышки и растянутые детали

Еще один признак, который может удешевить гардероб, - неаккуратный вид вещей. Дизайнер советует не игнорировать катышки на свитерах, растянутые воротники и другие следы износа.

Тан подчеркнул, что такие дефекты не следует путать с винтажным стилем. Если вещь потеряла форму, покрылась катышками и выглядит неряшливо, пора подумать о ее замене.

Неудачная посадка одежды

Даже самая дорогая одежда не будет выглядеть хорошо, если она неправильно сидит на фигуре. Особенно это касается пиджаков, жакетов и других вещей, для которых важны четкий силуэт и правильные пропорции.

Дизайнер заметил, что даже пиджак за три тысячи долларов может выглядеть дешево, если не подходит по посадке. Поэтому при покупке важно оценивать не только бренд и ценник, но и то, насколько хорошо вещь соответствует параметрам фигуры.

Чрезмерный декор

Последняя ошибка - большое количество декоративных элементов в одном образе. Стразы, бантики, логотипы, массивные цепи и другие украшения могут перегружать внешний вид.

Андре Тан пошутил, что не стоит превращаться в новогоднюю елку, собираясь на свидание. По его словам, лучше выбирать более сдержанные детали, которые дополняют образ, а не перетягивают все внимание на себя.

Как выглядеть дорого без больших затрат

В конце видео Андре Тан напомнил о главном принципе стильного гардероба: дорого выглядеть не значит тратить большие деньги на одежду и аксессуары.

Гораздо важнее следить за состоянием вещей, правильно подбирать их по фигуре, обращать внимание на качество материалов и не перегружать образ декором.