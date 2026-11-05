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Тренды 05 ноября 2026 · 14:07

Катышки, блеск и лишний декор: Андре Тан назвал вещи, которые делают образ дешевым

Даже вещь с ценником в несколько тысяч не гарантирует стильный вид
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Катышки, блеск и лишний декор: Андре Тан назвал вещи, которые делают образ дешевым

Женщины в одежде, которая выглядит дешево (коллаж: Styler)

Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как сделать гардероб зрительно дороже без лишних затрат. Он обратил внимание на пять нюансов, которые следует учитывать при выборе одежды и аксессуаров.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, какие детали могут испортить ваш "лук".

5 деталей, которые удешевляют образ

Слишком блестящая и массивная фурнитура

Первое, на что советует обращать внимание Андре Тан - это фурнитура на сумках и других аксессуарах. Чрезмерное количество золотистых элементов, массивные цепочки и слишком заметные декоративные детали могут создавать впечатление безвкусицы.

Дизайнер с юмором заметил, что если на сумке золота больше, чем в Национальном банке Украины, это уже тревожный сигнал. Сдержанная фурнитура, напротив, часто делает аксессуар визуально более дорогим.

Ткань с неестественным блеском

Вторая важная деталь - материал, из которого изготовлена одежда. По словам дизайнера, слишком блестящая ткань может испортить впечатление даже от красивой блузки.

Андре Тан сравнил такой материал с полиэстером, который пытается выдать себя за шелк. Поэтому при выборе вещей следует обращать внимание не только на фасон и цвет, но и на то, как ткань выглядит при освещении и насколько естественно она ведет себя в движении.

Катышки и растянутые детали

Еще один признак, который может удешевить гардероб, - неаккуратный вид вещей. Дизайнер советует не игнорировать катышки на свитерах, растянутые воротники и другие следы износа.

Тан подчеркнул, что такие дефекты не следует путать с винтажным стилем. Если вещь потеряла форму, покрылась катышками и выглядит неряшливо, пора подумать о ее замене.

Неудачная посадка одежды

Даже самая дорогая одежда не будет выглядеть хорошо, если она неправильно сидит на фигуре. Особенно это касается пиджаков, жакетов и других вещей, для которых важны четкий силуэт и правильные пропорции.

Дизайнер заметил, что даже пиджак за три тысячи долларов может выглядеть дешево, если не подходит по посадке. Поэтому при покупке важно оценивать не только бренд и ценник, но и то, насколько хорошо вещь соответствует параметрам фигуры.

Чрезмерный декор

Последняя ошибка - большое количество декоративных элементов в одном образе. Стразы, бантики, логотипы, массивные цепи и другие украшения могут перегружать внешний вид.

Андре Тан пошутил, что не стоит превращаться в новогоднюю елку, собираясь на свидание. По его словам, лучше выбирать более сдержанные детали, которые дополняют образ, а не перетягивают все внимание на себя.

Как выглядеть дорого без больших затрат

В конце видео Андре Тан напомнил о главном принципе стильного гардероба: дорого выглядеть не значит тратить большие деньги на одежду и аксессуары.

Гораздо важнее следить за состоянием вещей, правильно подбирать их по фигуре, обращать внимание на качество материалов и не перегружать образ декором.

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