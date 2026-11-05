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Вкусно 05 ноября 2026 · 12:27

Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)

Маленькие кусочки курицы в хрустящей панировке панко можно приготовить без жарки в большом количестве масла
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)

Куриные мини-торикацу (коллаж: Styler)

Японское блюдо в прошлом году имеет простой принцип приготовления: курицу панируют и запекают до золотистой корочки. Этот вариант адаптирован для аэрогриля и духовки.

Как приготовить курицу в японском стиле, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Куриные мини-торикацу в панировке панко

Ингредиенты

  • Куриное филе - 1 шт. (примерно 350 г),
  • Яйца - 2 шт,
  • Мука - 50 г,
  • Панировочные сухари панко - 75 г,
  • Соль, перец и другие специи - по вкусу,
  • Соевый соус и кунжут - для подачи.

Этапы приготовления

Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера.

Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)
Примерные размеры кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Подготовьте три отдельные тарелки: в одну насыпьте муку, в другую разбейте яйца, добавьте специи и взбейте вилкой, а в третью пересыпьте сухари панко.

Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а в конце тщательно покройте сухарями панко. Сухари панко немного прижимайте к кусочку.

Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)
Последовательность погружения курицы (фото: Юлия Шиканова)

Выложите кусочки курицы в корзину аэрогриля в один слой или на противень, застеленный пергаментом. Оставьте между ними немного пространства, чтобы они равномерно пропекались. Для еще более выразительной хрустящей корочки я слегка сбрызнула панировку маслом перед запеканием.

Готовьте в аэрогриле или духовке примерно 30 минут при температуре 200 градусов. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков и мощности прибора. Убедитесь, что курица полностью приготовилась внутри (температура в центре должна достигнуть 74 °C).

Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)
Готовое блюдо (фото: Юлия Шиканова)

Готовые мини-торикацу переложите на тарелку. Я подавала с соевым соусом, но также можно добавить кунжут.

Блюдо содержит яйца, пшеницу (глютен) и сою. Проверяйте состав панировочных сухарей и соевого соуса на наличие дополнительных аллергенов.

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