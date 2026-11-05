Блинчики с шоколадно-кофейным кремом и голубикой: пошаговый рецепт завтрака (фото)

Тонкие золотистые блинчики можно превратить в интересное блюдо на завтрак , сменив несколько привычных ингредиентов. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно смешиваются с густым кремом и свежими ягодами.

Как приготовить блины с шоколадно-кофейным кремом, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

Для блинов:

Молоко - 300 мл

Мука пшеничная - 125 г

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 35 г

Сахар - 1 ч. л. (по желанию)

Соль - щепотка.

Для шоколадно-кофейного крема:

Темный шоколад (50-60% какао) - 80 г

Сливки 30-33% - 80 мл

Свежесваренный эспрессо - 20 мл.

Для подачи:

Свежая голубика - 100 г.

Время приготовления: около 40 минут.

Количество порций: 3-4 (8-10 тонких блинов).

Как приготовить блины с шоколадно-кофейным кремом

Шаг 1. Подрумяньте сливочное масло

Положите сливочное масло в небольшой сотейник и нагрейте на среднем или умеренно слабом огне.

Сначала масло растопится, затем начнет пениться. Продолжайте нагревать, осторожно покачивая сотейник, пока молочные частицы на дне не приобретут золотисто-коричневый цвет, а масло не будет иметь приятного орехового аромата.

Обычно это занимает примерно 3-5 минут в зависимости от посуды и температуры. Сразу перелейте масло в отдельную миску и оставьте охлаждаться до теплого состояния.

Шаг 2. Приготовьте тесто

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром.

Влейте примерно половину молока, добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком до однородности.

Постепенно добавьте оставшееся молоко. В конце влейте теплое подрумяненное масло вместе с оставшимися на дне сотейника золотистыми частицами.

Перемешайте тесто и оставьте на 15 минут. По консистенции оно должно быть достаточно редким, чтобы легко растекаться тонким слоем по сковороде.

Шаг 3. Пожарьте блины

Хорошо разогрейте антипригарную сковороду. При необходимости перед первым блинчиком слегка смажьте ее сливочным маслом.

Налейте небольшое количество теста и распределите его быстро по всей поверхности.

Жарьте примерно 40-60 секунд с одной стороны, пока края не начнут отходить от сковородки. Переверните и готовьте еще 15-30 секунд до появления золотистых пятен.

Готовые блины складывайте друг на друга, чтобы они оставались мягкими и эластичными.

Шаг 4. Приготовьте шоколадно-кофейный крем

Поломайте шоколад на небольшие кусочки и переложите в миску.

Нагрейте сливки до горячего состояния, но не доводите до активного кипения. Залейте шоколад и оставьте примерно на минуту.

Тщательно перемешайте до гладкой, блестящей консистенции. Постепенно влейте свежесваренный эспрессо, продолжая помешивать.

Оставьте крем на несколько минут при комнатной температуре. По мере охлаждения он станет более густым, но остается достаточно мягким для начинки и поливки.

Шаг 5. Соберите десерт

На каждый блинчик выложите небольшое количество шоколадно-кофейного крема и тонко распределите его по поверхности.

Сложите блины треугольниками или прямоугольниками и выложите на тарелку.

Сверху полейте остатками крема и украсьте свежей голубизной.

Лучше всего подавать десерт, пока блины еще теплые, а шоколадный крем остается нежным и слегка текучим.

Блинчики с шоколадно-кофейным кремом и голубиной, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что сделает блины вкуснее

Главный секрет этого рецепта - сливочное масло, которое во время нагревания приобретает ореховый аромат. Оно делает вкус теста более насыщенным, даже если использовать обычные ингредиенты.

Важно не передержать масло на огне. Если частицы на дне станут черными и появятся запахи горелого, такое масло лучше не добавлять в тесто.

Для шоколадно-кофейного крема следует использовать качественный шоколад с содержанием какао примерно 50-60%. Он обеспечит насыщенный вкус без излишней горечи. Если хочется слаще десерта, можно использовать молочный шоколад, но количество сливок тогда лучше немного уменьшить, чтобы крем не получился слишком жидким.

Лохину добавляйте непосредственно перед подачей. Ее легкая кислинка освежит вкус шоколада и сбалансирует нежность блинов.

Аллергены: молоко и молочные продукты (лактоза), яйца, пшеница (глютен). Проверяйте состав шоколада на наличие других аллергенов.