Отключили свет во время стирки: как действовать, чтобы не испортить вещи и стиральную машину

Когда электроэнергия исчезает посреди стирки, стиральная машина может остановиться с водой в барабане и заблокированной дверцей. В такой ситуации важно не пытаться силой достать вещи, а правильно подготовить технику к возобновлению работы.

Styler рассказывает, что делать, если свет исчез во время стирки, как безопасно слить воду из стиральной машины, возобновить работу техники и не испортить вещи.

Может ли отключение света сломать стиральную машину

Само по себе внезапное отключение электроэнергии не означает, что стиральная машина вышла из строя. Большинство современных моделей рассчитаны на ситуации, когда цикл стирки прерывается.

Однако после остановки внутри может оставаться вода, а дверца иногда остается заблокированной. По информации LG, если электропитание прерывается во время стирки, машина может выключиться, не слив воду.

Важно учитывать, что разные модели ведут себя по-разному: одни продолжают программу после восстановления электроснабжения, другие требуют повторного запуска.

Что делать сразу после отключения света

Прежде всего не стоит паниковать и пытаться открыть дверцу силой. Если барабан заполнен водой, это может привести к затоплению пола.

Лучше всего действовать следующим образом:

Убедитесь, что барабан полностью остановился. Не нажимайте без необходимости кнопки и не пытайтесь механически разблокировать дверцу. Если электроснабжение нестабильно или ожидаются повторные отключения, можно отключить стиральную машину от розетки сухими руками, если доступ к ней безопасен. Если отключение длительное, оцените, нужно ли доставать вещи или можно дождаться восстановления электроснабжения.

Отключать технику от сети особенно важно перед любыми действиями со сливным фильтром или аварийным открыванием дверцы.

Почему нельзя открывать дверцу силой

Во время стирки дверцы многих машин с фронтальной загрузкой автоматически блокируются. Это защищает от случайного открывания, когда внутри находится вода или вращается барабан.

В Samsung объясняют, что некоторые модели не позволяют открыть дверцу, пока в барабане остается вода. Поэтому не нужно тянуть ручку, поддевать замок посторонними предметами или пытаться обойти систему блокировки.

Если свет вернется в ближайшее время, проще всего дождаться, пока машина снова заработает, и воспользоваться штатным завершением программы или режимом слива.

Как слить воду, если света долго нет

Если электроснабжение не восстанавливается, а вещи нужно срочно достать, в некоторых стиральных машинах предусмотрен аварийный слив.

Согласно инструкции Samsung, в моделях с соответствующей конструкцией порядок действий следующий:

Отключите стиральную машину от электросети. Если стирка проходила при высокой температуре, дождитесь остывания воды. Подготовьте полотенца и низкую емкость для сбора воды. Откройте сервисную крышку в нижней части машины, если она предусмотрена конструкцией. Найдите аварийный сливной шланг и медленно сливайте воду небольшими порциями. После завершения слива плотно закройте шланг и верните его на место.

Не все стиральные машины имеют отдельный аварийный шланг. Если его нет, необходимо руководствоваться инструкцией именно к своей модели. Не стоит просто откручивать фильтр, когда бак полон воды: жидкость может быстро вылиться на пол.

Можно ли открыть стиральную машину без электричества

Некоторые модели имеют механизм аварийной разблокировки дверцы. Однако пользоваться им можно только в соответствии с инструкцией производителя.

Например, в руководстве Bosch указано, что перед аварийным открыванием необходимо отключить технику от питания и слить воду.

Также нужно убедиться, что барабан не движется, а вода и белье не слишком горячие. Если через стекло дверцы видна вода, открывать машину нельзя.

При отсутствии аварийного механизма или если его расположение неизвестно, лучше дождаться электричества или обратиться в сервисный центр.

Что делать, когда свет вернулся

После восстановления электроснабжения не нужно сразу запускать новый полный цикл. Сначала проверьте, продолжила ли машина работу самостоятельно.

По информации Bosch, отдельные модели автоматически возобновляют прерванную программу. А Whirlpool объясняет, что после сбоя питания на дисплее некоторых машин может появиться код PF (Power Failure). В таком случае цикл можно возобновить кнопкой запуска.

Если стиральная машина не запустилась автоматически:

Проверьте, восстановилось ли стабильное электроснабжение.

Включите машину и посмотрите, сохранилась ли предыдущая программа.

Если программа сбросилась, выберите соответствующий режим стирки или полоскания.

Если вещи уже постираны, но остались мокрыми, можно воспользоваться программой слива и отжима.

Повторно добавлять полную порцию порошка не нужно, если моющее средство уже осталось в барабане. Это может привести к чрезмерному пенообразованию и затруднить полоскание.

Сколько мокрые вещи могут оставаться в барабане

Если отключение длилось несколько часов, важно обратить внимание на состояние белья. В закрытом барабане влажные вещи постепенно могут приобретать неприятный запах. Особенно это касается полотенец, спортивной одежды и плотных тканей.

Если свет вернулся быстро, а вещи не имеют постороннего запаха, обычно достаточно завершить прерванную программу.

Если же белье долго оставалось мокрым и уже пахнет затхлостью, лучше постирать его повторно в соответствии с рекомендациями на этикетках.

Универсального количества часов, после которого все белье обязательно нужно перестирывать, нет. Значение имеют температура в помещении, продолжительность простоя и состояние самих вещей.

Как подготовить стиральную машину к следующим отключениям

Если электроэнергию отключают регулярно, лучше заранее изменить несколько бытовых привычек.

Перед запуском стирки проверяйте доступный график отключений, если он есть. Для длительных программ оставляйте запас времени, поскольку фактическое отключение может произойти раньше.

Полезно также найти инструкцию к своей стиральной машине и проверить, предусмотрены ли в ней автоматическое возобновление программы, аварийный слив и ручная разблокировка дверцы.