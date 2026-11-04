Уход за сливой в ноябре: обрезка, удобрение и защита от морозов

В ноябре слива постепенно переходит в состояние зимнего покоя, однако уход за деревом еще не завершен. Перед морозами важно проверить состояние почвы, позаботиться о защите коры и выполнить последние сезонные работы в саду.

Styler рассказывает, что cледует сделать со сливой перед зимой и какие ошибки избегать.

Что нужно убрать под сливой в ноябре

После сбора урожая осмотрите дерево и землю под кроной. Прежде всего нужно убрать гнилые плоды, особенно засохшие непосредственно на ветвях.

В таких мумифицированных плодах могут зимовать возбудители монилиоза или бурой гнили. Весной грибок способен заражать цветки и молодые побеги.

По рекомендациям Тихоокеанского северо-западного справочника по защите растений удаление зараженных плодов помогает уменьшить риск распространения заболевания.

Что следует сделать:

Собрать опавшие гнилые и поврежденные сливы.

Снять с веток засохшие мумифицированные плоды.

Убрать зараженные плоды за пределы сада.

Осмотреть ветки на наличие засохших участков и повреждений.

Пораженные ветки лучше обозначить для дальнейшей обрезки в соответствующий сезон, а не спешить срезать их осенью.

Нужно ли поливать сливу в ноябре

Если осень дождливая, дополнительный полив сливы обычно не требуется. Однако после продолжительной сухой погоды следует проверить состояние земли.

По рекомендациям Университета Мэриленда влажность почвы нужно проверять на глубине примерно 15 см.

Для этого осторожно сделайте небольшое углубление садовой лопаткой. Если земля сухая на ощупь, а дождей давно не было, дерево можно полить.

Воду подавайте медленно, увлажняя почву в корневой зоне, а не только у ствола.

Особенно внимательно следует следить за молодыми сливами, высаженными в течение последних двух лет. Их корневая система еще развивается, поэтому они более чувствительны к длительному пересыханию.

Если почва влажная, переувлажненная или уже промерзшая, поливать сливу не нужно.

Как правильно мульчировать сливу перед зимой

Мульчирование помогает сохранять влагу и уменьшает резкие колебания температуры почвы.

Специалисты Университета штата Айова советуют использовать органические материалы, в частности, древесную щепу и измельченную кору.

Как замульчировать сливу:

Уберите сорняки вокруг дерева. Распределите мульчу слоем примерно 5-8 см. Оставьте свободное пространство между материалом и стволом. Убедитесь, что мульча не касается коры.

Не насыпайте материал высокой кучей у основания дерева. Это удерживает лишнюю влагу у ствола и повышает риск повреждения коры.

Если уже есть мульча, достаточно проверить ее толщину и при необходимости добавить материал.

Как защитить сливу от морозов и грызунов

Молодые сливы особенно уязвимы к зимним повреждениям коры. Причиной могут стать не только сильные морозы, но и резкие перепады температуры.

В солнечные зимние дни ствол нагревается, а вечером быстро охлаждается. Поэтому на коре иногда появляются трещины.

В ноябрьских рекомендациях Университета Миннесоты советуют защищать молодые деревья светлыми кожухами, отражающими солнечные лучи.

Для защиты сливы можно:

Набор светлый защитный кожух на стволе молодого дерева.

Использовать металлическую сетку от грызунов.

Углубите ее нижний край примерно на 5-8 см в землю.

Оставить промежуток между сеткой и корой.

Учесть высоту снега, если в сад могут попадать зайцы.

Не следует плотно обертывать ствол темными материалами, поскольку они сильнее нагреваются на солнце.

Взрослые зимостойкие сливы обычно не нуждаются в укрытии всей кроны. Однако защита от грызунов может пригодиться независимо от возраста дерева.

Почему сливу лучше не обрезать в ноябре

В отличие от яблони и груши, сливу обычно рекомендуют обрезать в более теплый период года. Это связано с риском грибковых заболеваний, в частности, серебристости листьев.

По рекомендациям RHS грибок может проникать в древесину через раны после обрезки. Самая большая опасность возникает во влажный холодный период.

Рекомендуемые сроки зависят от возраста дерева и климата:

Молодые сливы по рекомендациям RHS формируют ранней весной.

Взрослые деревья в основном обрезают летом.

Масштабное формирование кроны в ноябре лучше отложить.

Сейчас достаточно осмотреть дерево и определить, какие ветки будут нуждаться в удалении.

Если ветка опасно надломлена, ее можно убрать раньше. В других случаях плановую обрезку лучше провести при благоприятных погодных условиях в соответствующий сезон.