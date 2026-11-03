Георгины в ноябре: как уберечь от заморозков и сохранить до весны

В ноябре георгины еще могут продолжать цвести, но первые заморозки способны быстро повредить их стебли и листья. Самое важное в этот период - не допустить промерзания клубней, от которых зависит возобновление растений весной.

Styler рассказывает, как защитить георгины от заморозков, когда их выкапывать и при каких условиях хранить до следующего сезона.

Можно ли оставлять георгины в земле в ноябре

Георгины принадлежат к теплолюбивым многолетним растениям, клубни которых не выдерживают промерзания почвы.

По рекомендациям RHS, в регионах с холодными зимами надежнее всего выкапывать клубни и хранить их в защищенном от морозов помещении.

В местностях с мягкими зимами георгины иногда оставляют в открытом грунте, укрывая толстым слоем сухой мульчи. Однако даже такое укрытие не гарантирует сохранность растений.

Для большинства регионов Украины более безопасным вариантом является выкапывание клубней до промерзания земли.

Особенно важно это сделать на участках с тяжелым глинистым грунтом, где после осенних дождей долго задерживается вода. Чрезмерная влага повышает риск загнивания клубней.

Как защитить георгины от первых заморозков

Если в начале ноября георгины еще цветут, их можно временно оградить от непродолжительного ночного похолодания.

Специалисты по защите растений от морозов советуют использовать садовое агроволокно или другой легкий укрывной материал.

Что нужно сделать:

Перед прогнозируемыми заморозками накройте кусты одним или двумя слоями агроволокна.

По возможности установите опоры, чтобы материал не прижимал цветы и стебли.

Закрепите края укрытия у земли, чтобы его не сорвал ветер.

После потепления снимите материал, чтобы растения получали достаточно света и воздуха.

Вместо агроволокна можно использовать старую простыню или другую легкую ткань.

Не следует накрывать растения полиэтиленовой пленкой непосредственно по листьям, поскольку она плохо пропускает воздух и может способствовать накоплению влаги.

Важно: временное укрытие помогает во время кратковременных заморозков, но не защищает клубни от длительного мороза и промерзания почвы.

Когда выкапывать георгины в ноябре

Чаще георгины выкапывают после первых заморозков, когда листья темнеют, увядают и теряют упругость.

Однако ждать морозов не обязательно.

Как объясняют специалисты Washington State University Extension, первый заморозок не является обязательным условием для выкапывания зрелых клубней. Главное - дать растениям достаточно времени для их формирования.

В ноябре следует ориентироваться прежде всего на состояние цветов и прогноз погоды.

Георгины еще цветут, а листья остаются зелеными. Если сильные морозы не прогнозируют, растения можно ненадолго оставить на клумбе.

Если сильные морозы не прогнозируют, растения можно ненадолго оставить на клумбе. Листья почернели после заморозков. Картофель следует выкопать в ближайшие дни, особенно если ожидается дальнейшее похолодание.

Картофель следует выкопать в ближайшие дни, особенно если ожидается дальнейшее похолодание. Прогнозируют продолжительные морозы. Не ждите, пока промерзнет земля. Зрелые клубни лучше выкопать заранее.

Не ждите, пока промерзнет земля. Зрелые клубни лучше выкопать заранее. Почва сильно переувлажнена. Не оставляйте клубни надолго в мокрой земле, поскольку это повышает риск гниения.

Для выкапывания желательно выбрать день без сильного дождя, когда земля не слишком мокрая.

Как правильно выкопать и подготовить клубни

При выкапывании важно сохранить не только сами клубни, но и места их соединения с основанием стебля. Именно у этого участка расположены почки, из которых весной будут развиваться новые побеги.

Фазовцы садоводческой платформы Ask Extension советуют осторожно выкапывать клубневые гнезда, очищать и просушивать перед зимним хранением.

Пошаговая инструкция:

Обрежьте надземную часть георгин, оставив примерно 10-15 см стебля. Осторожно подкопайте куст садовыми вилами со всех сторон, отступив от его основания. Поднимите клубневое гнездо вместе с остатками почвы. Не тяните растение за стебель. Осторожно уберите лишнюю землю руками. При необходимости можно смыть остатки грунта водой, не повреждая кожицу клубней. Осмотрите клубни. Удалите явно загнившие или сильно поврежденные части чистым инструментом. Разложите клубневые гнезда в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от мороза. Дайте поверхности подсохнуть в течение нескольких дней. Если остатки стеблей полые, разместите гнезда стеблями вниз, чтобы стекла влага. После просушки подготовьте здоровые клубни к хранению.

Необязательно сразу разделять клубневое гнездо на отдельные части. Это можно сделать весной, когда станут заметнее жизнеспособные почки.

Если выращиваете несколько сортов георгин, подпишите каждое клубневое гнездо, чтобы не перепутать растения перед весенней высадкой.

Где и при какой температуре хранить георгины

Даже правильно выкопанные клубни могут испортиться из-за чрезмерной влажности, пересыхания или неподходящей температуры.

По рекомендациям Американского общества георгин оптимальная температура для хранения георгин составляет примерно от 4 до 7 градусов тепла. Важно поддерживать ее стабильной, поскольку промерзание повреждает клубни, а чрезмерное тепло может повлечь за собой преждевременное прорастание.

Для зимнего хранения подойдут:

прохладный погреб;

подвал с соответствующей температурой;

гараж, в котором температура не опускается ниже нуля;

другое темное, прохладное помещение, защищенное от мороза.

Подсушенные клубни можно разложить в деревянные или картонные ящики и пересыпать вермикулитом, древесной стружкой или опилками.

Материал хранения не должен быть мокрым. В слишком сухой среде клубни будут постепенно терять влагу и сморщиваться.

Не допускайте промерзания клубней или накопления конденсата в ящиках.

Как проверять клубни в течение зимы

После закладки на хранение георгины не следует оставлять без присмотра до весны.

В материале University of Wisconsin-Madison Extension рекомендуют проверять клубни примерно раз в месяц.

При осмотре обращайте внимание на следующие признаки:

Картофеля стали мягкими и появились загнившие участки. Отделите поврежденные экземпляры от здоровых, чтобы гниение не распространялось.

Отделите поврежденные экземпляры от здоровых, чтобы гниение не распространялось. Картофель сильно сморщился. Проверьте влажность материала для хранения. При необходимости его можно слегка увлажнить, не допуская намокания.

Проверьте влажность материала для хранения. При необходимости его можно слегка увлажнить, не допуская намокания. В ящике скапливается конденсат. Проверьте вентиляцию и состояние клубней. Чрезмерная влага создает условия для развития гнили.

Если клубни начали прорастать преждевременно, проверьте температуру помещения. Чрезмерное тепло может повлечь за собой раннее развитие побегов.

Что делать с георгинами в горшках

Георгины, растущие в вазонах или больших контейнерах, тоже нужно защищать от морозов.

По советам специалистов Swan Island Dahlias, в горшках клубни больше подвержены влиянию холода, поскольку земля может промерзать не только сверху, а также по бокам контейнера.

Такие растения можно оставить зимовать непосредственно в горшках, если обеспечить соответствующие условия.

Когда надземная часть начнет отмирать:

прекратите регулярный полив;

обрежьте стебли примерно до 10-15 см;

перенесите горшок в прохладное, темное и защищенное от мороза место;

во время зимнего покоя не поливайте растение во избежание переувлажнения почвы.

Если георгины еще цветут, перед кратковременным заморозком горшок можно временно перенести в защищенное место.

Не оставляйте вазоны на открытом балконе на всю зиму. Даже если надземная часть растения уже отмерла, промерзание почвы в контейнере может уничтожить клубни.

Весной, когда растения начнут выходить из покоя, постепенно восстанавливайте полив. Выносить георгины на улицу на постоянное место можно после завершения угрозы заморозков.