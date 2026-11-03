Как освежить матрас в домашних условиях: практические советы производителей

Даже если регулярно менять постельное белье, на матрасе постепенно скапливаются пыль , частицы кожи и остатки пота. Поэтому со временем может появиться неприятный запах. Однако для обычного освежения матрас не обязательно мочить или отдавать в химчистку.

Styler рассказывает, как освежить матрас без стирки и какие способы помогут поддерживать его чистоту.

Как освежить матрас без стирки

Снимите постельное белье

Сначала уберите с кровати простыню, наволочки, наматрасник и другие съемные текстильные изделия.

Как утверждают на сайте CDC, для уменьшения влияния пылевых клещей постельное белье следует стирать еженедельно и полностью высушивать. Особенно это важно для людей, у которых пылевые клещи провоцируют симптомы астмы.

Наматрасник также нужно регулярно очищать в соответствии с инструкцией изготовителя.

Тщательно пропылесосьте матрас

Один из самых простых способов убрать пыль из матраса - использовать пылесос с насадкой для мягкой мебели.

В материале Dyson советуют пылесосить матрас примерно раз в месяц. Это помогает удалять пыль и частицы грязи с поверхности, прежде чем они проникнут глубже.

Во время очищения уделите внимание:

верхней поверхности матраса;

боковым частям;

швам и углублениям;

краям, где скапливаются пыль и мелкий мусор.

Для труднодоступных мест подойдет узкая щелевая насадка.

По возможности очистите нижнюю часть матраса. Однако переворачивать его на другую сторону сна можно только тогда, когда это предусмотрено производителем.

Хорошо проветрите матрас

После очищения не спешите застелить кровать. Оставьте матрас открытым, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Как объясняет Tom's Guide, привычка застелить кровать сразу после пробуждения может задерживать накопившуюся за ночь влагу.

Чтобы этого избежать:

после пробуждения откиньте одеяло и простыню;

оставьте поверхность кровати открытой для проветривания;

по возможности откройте окно, если на улице нет чрезмерной влажности;

Застилайте кровать только после высыхания поверхности.

Такой простой уход особенно полезен, если ночью человек сильно потеет.

Используйте пищевую соду против запаха

Если матрас сух, но имеет легкий несвежий запах, можно попробовать пищевую соду.

По рекомендациям Good Housekeeping, сода помогает нейтрализовать запахи, хотя не обладает дезинфицирующими свойствами.

Перед использованием проверьте рекомендации производителей матраса и пылесоса. Некоторые модели пылесосов не предназначены для сбора мелких порошков, которые могут убивать фильтры. Если таковой метод запрещен аннотацией, от соды лучше отрешиться.

Как правильно использовать соду:

Убедитесь, что матрас полностью сухой. Насыпьте маленькое количество пищевой соды на поверхность. Аккуратно распределите ее мягкой щеткой. Оставьте на 15-30 минут. Тщательно уберите остатки соды пылесосом, если производитель позволяет собирать такие порошки.

Сода может уменьшить легкий запах, но не удаляет загрязнения, проникшие глубоко в наполнитель, и не заменяет полноценную очистку.

Чего нельзя делать во время очистки матраса

Неправильный уход может повредить не только наружную ткань, но и внутренние слои матраса.

Не заливайте матрас водой

Производитель Serta предостерегает от нанесения жидкостей непосредственно на матрас.

Чрезмерная влага и химические средства могут повредить пенные материалы, ухудшить состояние ткани и оставить пятна.

Поэтому не следует обильно смачивать поверхность водой, уксусом или самодельными очищающими растворами.

Если на матрасе есть пятна, способ их удаления следует подбирать в соответствии с материалом и рекомендациями производителя.

Не используйте агрессивные средства и пару

Некоторые популярные способы очищения могут повредить матрас и даже нарушить условия гарантии.

Среди распространенных ошибок:

Очистка паром без разрешения производителя. Высокая температура и чрезмерная влага могут повредить пену и создать условия для развития плесени.

Использование отбеливателя. Агрессивные химические вещества могут испортить ткань и внутренние материалы.

Снятие чехла без проверки инструкции. Наличие молнии не всегда означает, что чехол можно снимать или стирать.

Перед очисткой проверьте этикетку матраса и рекомендации его производителя.

Когда домашнего освежения недостаточно

Иногда неприятный запах свидетельствует не просто о накоплении пыли, а о более серьезной проблеме.

Также специалисты называют несколько признаков, которые могут указывать на появление плесени:

стойкий затхлый запах, не исчезающий после смены белья;

мелкие темные пятна на поверхности матраса;

следы плесени на нижней части матраса или рядом с кроватью.

Сами по себе эти признаки не всегда подтверждают наличие плесени, но являются поводом более тщательно проверить состояние матраса.

Что делать, если появилась плесень

Как объясняет EPA, плесень может проникать внутрь пористых материалов, откуда ее сложно или даже невозможно полностью удалить.

Если на матрасе появилась плесень, обычного проветривания, пылесоса или пищевой соды недостаточно. Пораженный матрас может потребовать замены, особенно если плесень проникла в наполнитель.

Также важно найти и устранить причину накопления влаги, в противном случае проблема может повториться даже с новым матрасом.

Как дольше хранить матрас чистым

Чтобы защитить матрас от новых загрязнений, следует использовать специальный наматрасник.

Регулярный уход и защитные аксессуары помогают поддерживать чистоту матраса. Наматрасник создает дополнительный барьер от пыли, пота и случайных загрязнений. Его проще постирать или заменить, чем очищать сам матрас.

Выбирайте модель, которую можно регулярно стирать, и следуйте рекомендациям по уходу за ней.