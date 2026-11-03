Безопасные способы очистки стеклокерамической плиты: советы от Bosch, Bora и других

На гладкой поверхности электрической плиты часто остаются жирные пятна, следы посуды и пригоревшие остатки пищи. Однако из-за неправильной очистки могут появиться царапины, от которых уже не удастся избавиться.

Styler рассказывает, чем отмыть стеклокерамическую плиту от жира и нагара, как правильно пользоваться специальным скребком и каких средств лучше избегать.

Чем можно мыть стеклокерамическую плиту

По рекомендациям This Old House для очистки стеклокерамической поверхности нужно использовать мягкие материалы и соответствующие моющие средства.

Для ухода за плитой понадобятся:

салфетки из микрофибры;

теплая вода;

мягкое средство для мытья посуды;

специальный очиститель для стеклокерамики;

скребок, предназначенный для стеклокерамических поверхностей.

Для ежедневной уборки легких загрязнений обычно достаточно влажной микрофибры и небольшого количества моющего средства.

Если на поверхности остался пригоревший налет, лучше пользоваться особым очистителем, разрешенным производителем плиты.

Как правильно очистить плиту после приготовления пищи

Производитель кухонной техники BORA советует очищать стеклокерамическую поверхность после каждого использования, когда она остынет. Регулярный уход помогает предотвратить накопление жира и пригорание остатков пищи.

Последовательность очистки:

Выключите все конфорки и дождитесь, пока поверхность остынет. Уберите крошки и другие мелкие загрязнения мягкой салфеткой. Если еда присохла, попытайтесь размягчить остатки влажной тканью. Нанесите небольшое количество специального средства для стеклокерамики в соответствии с его инструкцией. Осторожно протрите загрязненные участки мягкой салфеткой. Удалите остатки средства влажной тканью и протрите поверхность досуха.

Не наносите обычные очистители на горячую плиту. Остатки моющего средства могут пригореть и образовать пятна.

Исключение составляет отдельные расплавленные вещества, которые нужно удалять немедленно по специальным правилам.

Как убрать пригоревшую еду и стойкий нагар

В Bosch рекомендуется использовать специальный скребок для стеклокерамики, если на поверхности остались засохшие или пригоревшие загрязнения.

По рекомендациям производителя, при очистке скребок нужно держать под небольшим углом - примерно 20-30 градусов. Больший угол может привести к появлению царапин. В то же время, нужно следовать инструкциям к конкретному скребку и плите.

Чтобы удалить пригоревший налет:

Дождитесь охлаждения поверхности. При необходимости размягчите загрязнение влажной тканью. Убедитесь, что лезвие специального скребка чистое, ровное и неповрежденное. Осторожно снимите пригоревшие остатки, держа скребок под рекомендуемым углом. Нанесите стеклокерамику и протрите поверхность. Удалите остатки очистителя и протрите плиту досуха.

Не следует сильно нажимать на скребок или пытаться подцепить загрязнение его острым углом.

Обычный кухонный нож или другие острые предметы для такой очистки не подходят.

Какие загрязнения нужно убирать немедленно

По словам производителя стеклокерамики SCHOTT CERAN, некоторые вещества необходимо удалять с горячей поверхности, не дожидаясь ее охлаждения.

Особенно опасны:

расплавленный сахар;

сладкие сиропы и продукты с высоким содержанием сахара;

расплавленный пластик;

алюминиевая фольга, прилипла к горячей поверхности.

Если оставить такие вещества до охлаждения, они могут привести к необратимым повреждениям стеклокерамики.

Что нужно сделать:

Немедленно выключите нагрев. Наденьте сухую термостойкую кухонную перчатку. Если инструкция изготовителя позволяет, осторожно сдвиньте расплавленное вещество из горячей зоны специальным скребком, не касаясь стекла. Дождитесь полного охлаждения плиты. Удалите остатки загрязнения соответствующим очистителем.

Важно не использовать влажные салфетки для обычной мойки горячей конфорки. Это может привести к ожогам.

Если нет возможности безопасно убрать расплавленное вещество, не рискуйте. Горячая стеклокерамика и расплавленные материалы могут вызвать серьезные ожоги.

Как убрать белый налет и мутные пятна.

Как говорится в материале Martha Stewart, белый или мутный налет на стеклокерамике может появляться по нескольким причинам.

Среди них:

минеральные отложения от жесткой воды;

остатки моющих средств;

пригоревшие частицы пищи;

следы от металлического дна кастрюль и сковородок.

Сначала попробуйте очистить охлажденную поверхность микрофиброй, смоченной теплой водой с небольшим количеством моющего средства.

Если налет остается, воспользуйтесь специальным очистителем для стеклокерамики.

Для отдельных видов минерального налета также используют белый уксус. Однако использовать его следует только тогда, когда это разрешено инструкцией к конкретной плите.

В то же время, не все следы можно устранить мойкой. Если поверхность имеет микроцарапины или другие повреждения, обычные моющие средства не вернут ей первоначальный вид.

Чем нельзя чистить стеклокерамическую плиту

В Good Housekeeping объясняют, что даже крепкая стеклокерамика остается уязвимой к абразивной очистке.

Во время мытья следует избегать:

металлических губок и жестких щеток;

абразивных порошков;

грубых кухонных губок;

средств для очищения духовок;

агрессивной бытовой химии, не предназначенной для стеклокерамики;

чрезмерное трение загрязненных участков.

С осторожностью нужно относиться и к обычным средствам для мытья стекла. Некоторые производители плит разрешают их использование, другие рекомендуют специальные очистители.

Поэтому перед применением любого нового средства следует проверить инструкцию к варочной поверхности.

Не следует также пытаться отполировать царапины содой или абразивными пастами. Такая очистка может только усугубить состояние поверхности.

Как предотвратить появление царапин на плите

GE Appliances предостерегает: даже стойкая к царапинам стеклокерамика может повреждаться из-за неправильного использования посуды.

Чтобы уменьшить риск появления царапин:

проверяйте, чтобы дно кастрюль и сковородок было чистым;

не передвигайте посуду по стеклу - поднимайте;

используйте кастрюли с гладким, невредимым дном;

убирайте крошки, соль и другие жесткие частицы перед приготовлением;

не используйте варочную поверхность в качестве разделочной доски.

Особенно внимательно следует обращаться с тяжелой посудой, в частности чугунной. Его шершавое дно может оставить царапины, если передвигать кастрюлю по плите.

Если царапины уже появились, полностью удалить их обычной очисткой невозможно.

А если стеклокерамика треснула, воспользоваться плитой нельзя до ремонта. Такая поверхность нуждается в проверке и вмешательстве специалистов.