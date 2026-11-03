Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь к чаю или сделать вкусный перекус, выручают домашние намазки. Я часто выбираю такие рецепты за простоту: несколько доступных ингредиентов, немного времени - и уже есть чем дополнить свежий хлеб или хрустящие тосты.
Рецептом нежной яичной намазки и более пикантной сырно-чесночной делится редактор Styler Юлия Шиканова.
Яичная намазка
Ингредиенты:
- яйца - 3 шт,
- соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 2 ст. л,
- соль, черный перец и любимые специи – по вкусу.
Этапы приготовления
Отварите яйца вкрутую, охладите их и снимите скорлупу. Нарежьте небольшими кубиками яйца или воспользуйтесь специальной решеткой и переложите в миску.
Добавьте соус и специи. Я использовала сырный соус и добавила кроме соли и перца еще прованские травы. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.
Готовую намазку выложите на ломтики свежего или поджаренного хлеба. По желанию можно добавить немного зеленого лука или укропа.
Сырно-чесночная намазка
Ингредиенты:
- яйца - 3 шт,
- плавленый сыр "Дружба" - 280 г (4 упаковки),
- чеснок - 3-4 зубчика, по желанию можно добавить больше или меньше,
- соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 3 ст. л по желанию.
Этапы приготовления
Отварите яйца вкрутую, охладите, почистите и нарежьте небольшими кубиками.
Пока яйца остывают, натрите плавленый сыр на мелкой терке.
Чеснок пропустите через пресс. Переведите все ингредиенты в миску и тщательно перемешайте. При желании добавьте соус. Он сделает консистенцию более нежной и кремовой.
Намазку можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике. Она хорошо сочетается с тостами, лавашем, багетом и обычным ржаным хлебом.
Содержит яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от плавленого сыра и соуса.
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