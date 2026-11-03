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Главная Вкусно Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Вкусно 03 ноября 2026 · 07:12

Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов

Вареные яйца, плавленый сыр и чеснок - простые продукты, из которых получаются вкусные дополнения к бутербродам
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов

Бутерброды с яичной и творожно-чесночной намазками (коллаж: Styler)

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь к чаю или сделать вкусный перекус, выручают домашние намазки. Я часто выбираю такие рецепты за простоту: несколько доступных ингредиентов, немного времени - и уже есть чем дополнить свежий хлеб или хрустящие тосты.

Рецептом нежной яичной намазки и более пикантной сырно-чесночной делится редактор Styler Юлия Шиканова.

Яичная намазка

Ингредиенты:

  • яйца - 3 шт,
  • соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 2 ст. л,
  • соль, черный перец и любимые специи – по вкусу.

Этапы приготовления

Отварите яйца вкрутую, охладите их и снимите скорлупу. Нарежьте небольшими кубиками яйца или воспользуйтесь специальной решеткой и переложите в миску.

Добавьте соус и специи. Я использовала сырный соус и добавила кроме соли и перца еще прованские травы. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Готовую намазку выложите на ломтики свежего или поджаренного хлеба. По желанию можно добавить немного зеленого лука или укропа.

Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Нарезанные яйца кубиком (фото: Юлия Шиканова)

Сырно-чесночная намазка

Ингредиенты:

  • яйца - 3 шт,
  • плавленый сыр "Дружба" - 280 г (4 упаковки),
  • чеснок - 3-4 зубчика, по желанию можно добавить больше или меньше,
  • соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 3 ст. л по желанию.

Этапы приготовления

Отварите яйца вкрутую, охладите, почистите и нарежьте небольшими кубиками.

Пока яйца остывают, натрите плавленый сыр на мелкой терке.

Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Яйца с тертым плавленым сыром (фото: Юлия Шиканова)

Чеснок пропустите через пресс. Переведите все ингредиенты в миску и тщательно перемешайте. При желании добавьте соус. Он сделает консистенцию более нежной и кремовой.

Намазку можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике. Она хорошо сочетается с тостами, лавашем, багетом и обычным ржаным хлебом.

Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Яичная и сырно-чесночная намазки на тостовом хлебе (фото: Юлия Шиканова)

Содержит яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от плавленого сыра и соуса.

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