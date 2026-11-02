Давние приметы украинцев об умерших родственниках: отдельная ложка, ужин и вода с рушником

Еду после ужина не убирали до утра, для предков оставляли отдельную посуду, а перед тем, как сесть на скамью, на нее дули. Такие обычаи и приметы были связаны с верой, что души умерших родственников могут возвращаться в родной дом.

Когда их "ждали" и как готовились к этой встрече, в комментарии Styler рассказала фольклористка и научная редактор проекта "Витоки" от Zagoriy Foundation Дарья Анцибор.

Почему предков приглашали к столу

Представление о возвращении умерших домой относится к самым стойким в народной культуре. Предков воспринимали как опекунов семьи, от привязанности которых могли зависеть здоровье, благополучие и урожай.

На Полесье поминальные дни называли "дедами". Верили, что тогда души приходят к родным ужинать.

"Их звали к столу специальной формулой: "Деды, деды, идите к нам ужинать", ставили для них отдельную ложку или миску, первую ложку блюда или отливали им первую рюмку", - рассказывает Анцибор.

Зачем оставляли воду и полотенце

После поминального ужина стол часто оставляли неубранным до утра, чтобы предки могли поесть ночью.

На Полесье для них готовили еще и воду с полотенцем: по народным представлениям души должны были умыться после дороги.

С верой в присутствие умерших был связан и необычный ритуал, распространенный в частности на Гуцульщине.

"Перед тем, как сесть на скамью, на нее дули, чтобы не придавить душу, которая могла там сидеть", - объясняет фольклористка.

Эти действия отражали народные верования о связи с предками и заботу о них.

В какие дни поминали родственников

Такие обычаи не ограничивались одной ночью в год. Анцибор называет несколько важных периодов:

осенние деды на Дмитровскую субботу;

поминовение перед Масленицей;

Троицкую, или клечальную, субботу;

провода, гробки или радоницу после Пасхи.

Также предков угощали на Святвечер и поминали после завершения жатвы.

"Существовало и представление, что от Пасхи до Троицы души находятся в живых, поэтому на Троицу их "провожали", - отмечает Дарья.

Связаны ли эти обычаи с Велесовой ночью

Советы оставить еду для умерших часто привязывают к так называемой Велесовой ночи, которая наступила в ночь с 31 октября на 1 ноября. Однако на самом деле это новообразование последних лет, а не старый праздник.

"Обычай угощать умерших предков действительно существовал, и для традиционной культуры он был очень важен. Но этот обычай был привязан к определенным поминальным дням, которых в год было несколько", - объясняет Анцибор.

Задокументированное осеннее поминовение предков в украинской традиции есть, однако связывать его с Велесом нет оснований. Оно связывается с последней субботой перед Днем Дмитрием, то есть до 26 октября.

Что известно о проекте "Истоки"

"Витоки" - проект лаборатории общественных практик Zagoriy Foundation, исследующий украинские традиции и способы их осмысления сегодня.

Вместе с Фондом Екатерины Осадчей и издательством Stretovych команда подготовила книгу "Родинне Різдво для всіх". Отдельный раздел издания посвящен тому, как расспрашивать родных и исследовать историю своей семьи.

Книга также содержит материалы об обрядах, праздничных блюдах, колядках и готовых форматах семейного празднования. В книжных магазинах она должна появиться с 20 ноября.