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Люди 01 ноября 2026 · 18:43

Актер Константин Темляк впервые вышел в люди и прокомментировал скандал с домашним насилием

После продолжительного отсутствия на публике артист появился на кинопремьере и рассказал, поддерживает ли связь с бывшей женой
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Актер Константин Темляк впервые вышел в люди и прокомментировал скандал с домашним насилием

Константин Темляк прокомментировал обвинения о домашнем насилии (коллаж: Styler)

Украинский актер и военнослужащий Константин Темляк, оказавшийся в центре скандала из-за обвинений в домашнем насилии, впервые за длительное время публично высказался о юридическом процессе, связанном с его бывшей девушкой Анастасией Соловьевой. Он подтвердил, что вопрос до сих пор не решен, однако подробности раскрывать не стал.

Об этом актер рассказал в комментарии для ТСН Гламур , сообщает Styler.

Что Темляк рассказал о деле с Соловьевой

Константин Темляк появился на премьере украинского фильма "Хорошо, что мама не знает". По словам актера, приехать на мероприятие ему удалось благодаря отпуску с военной службы.

Он объяснил, что хотел не столько посмотреть фильм, сколько встретиться с людьми, вместе с которыми работал над его созданием. Актер также вспомнил друзей, которые снимались в фильме, но уже погибли.

Во время разговора журналистка поинтересовалась, продолжается ли юридический процесс, связанный с его именем. Темляк напомнил, что после скандала записал видеообращение, в котором изложил свою позицию, а дальнейшее выяснение обстоятельств решил оставить в правовом поле.

"Сейчас это дело решается юридическим путем, оно в процессе. Поэтому у меня есть адвокаты, которые ведут это дело, как и у госпожи Соловьевой есть адвокаты", - заявил актер.

Он добавил, что журналисты могут обратиться к его адвокатам, если им понадобится более подробный комментарий относительно юридических обстоятельств. При этом Темляк не уточнил, перешло ли производство к судебному разбирательству, и не сообщил о новых процессуальных решениях.

Общается ли актер с бывшей женой

Во время интервью Темляк также рассказал об отношениях с актрисой Анастасией Нестеренко, с которой развелся после скандала. По его словам, они продолжают общаться, хотя теперь делают это значительно реже.

"Мы близкие друг другу люди, но у нас, конечно, уже нет такого тесного общения", - объяснил он.

Актер добавил, что они с бывшей женой договорились поддерживать друг друга в случае необходимости.

"Мы общаемся не так часто, как раньше. Просто потому, что мы теперь не семья. Это очень печально, но это факт", - признался Темляк.

Актер Константин Темляк впервые вышел в люди и прокомментировал скандал с домашним насилием
Анастасия Нестеренко с Константином Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)

На вопрос о новых романтических отношениях он ответил, что сейчас ни с кем не встречается.

Также артист рассказал, что военная служба существенно изменила его жизнь. По его словам, он стал менее эмоциональным и начал меньше доверять людям. Сейчас Темляк служит в 429-й бригаде "Ахиллес", которая выполняет боевые задачи, в том числе в Харьковской области.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Напомним, в августе 2025 года бывшая девушка актёра, фотограф Анастасия Соловьева, публично обвинила его в физическом и психологическом насилии во время их отношений.

Она обнародовала фотографии, видео и фрагменты переписки, которые, по её словам, подтверждали пережитое.

После огласки Темляк записал видеообращение, в котором признал, что в прошлом применял физическую силу к бывшей партнёрше, и попросил прощения.

В августе 2025 года LB.ua сообщило, что полиция начала досудебное расследование по статье о домашнем насилии.

А в октябре 2026 года Суспільне Культура выяснило, что уголовное производство всё ещё находится на стадии досудебного расследования.

Представители Соловьевой сообщили, что следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать обстоятельства заявленных эпизодов.

Адвокат Темляка Любовь Зубицкая, со своей стороны, заявила, что ее клиенту не сообщали о подозрении по делу о домашнем насилии в отношении Соловьёвой. Защита также отрицает часть выдвинутых обвинений.

Напомним, ранее Styler писал о певице Камалии, которая прокомментировала скандал из-за танцев в военной форме.

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